Украина - Армения. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 11 июня 2022

Украинская сборная победно начала путь в новом сезоне Лиги Наций, подтвердив свои амбиции вернуться в дивизион А. Игра против Ирландии была непростой, или лучше сказать "валидольной", но любая победа остается победой. Особенно после неудачи в Кардиффе. Впереди у команды Петракова еще два летних матча, оба из которых пройдут в Польше. Конкретнее, в городе Лодзь.

Данная арена не чужая для Александра Петракова, который не скрывал своего желания проводить номинально домашние матчи именно здесь. Причина - победный финал молодежного Чемпионата мира в 2019-м году, когда Украина U20 вместе с Александром Васильевичем смогла приятно удивить. Матчи против Армении и Ирландии в Лиге Наций вряд ли смогут сравниться с финалом, пускай и молодежного, но Мундиаля, но и там, и там цель одинаковая - победа.

Лига Наций, дивизион В, третий тур

11 июня, Лодзь, стадион "ЛКС"

Трансляция: каналы "Индиго TV" и "Футбол 1"

Арбитр: Д.Стефански

Как мы уже писали выше, победа в матче против Ирландии не была простой. Петраков выпустил полностью резервный состав, при этом использовав не самую привычную для сборной, но любимую для тренера, схему 3-4-3. Получилось необычно. Местами сборная плыла под прессингом, местами неплохо выбегала в атаки сама. Кто-то скажет, что "зеленая армия" наиграла на ничью, кто-то - что Украине вернулся должок за невезение против Уэльса. Обе точки зрения имеют право на существование.

