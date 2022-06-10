Украина - Армения. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 11 июня 2022

Украинская сборная победно начала путь в новом сезоне Лиги Наций, подтвердив свои амбиции вернуться в дивизион А. Игра против Ирландии была непростой, или лучше сказать "валидольной", но любая победа остается победой. Особенно после неудачи в Кардиффе. Впереди у команды Петракова еще два летних матча, оба из которых пройдут в Польше. Конкретнее, в городе Лодзь.

Данная арена не чужая для Александра Петракова, который не скрывал своего желания проводить номинально домашние матчи именно здесь. Причина - победный финал молодежного Чемпионата мира в 2019-м году, когда Украина U20 вместе с Александром Васильевичем смогла приятно удивить. Матчи против Армении и Ирландии в Лиге Наций вряд ли смогут сравниться с финалом, пускай и молодежного, но Мундиаля, но и там, и там цель одинаковая - победа.

Украина 16:00 Армения

Лига Наций, дивизион В, третий тур

11 июня, Лодзь, стадион "ЛКС"

Трансляция: каналы "Индиго TV" и "Футбол 1"

Арбитр: Д.Стефански

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

Украина:

Как мы уже писали выше, победа в матче против Ирландии не была простой. Петраков выпустил полностью резервный состав, при этом использовав не самую привычную для сборной, но любимую для тренера, схему 3-4-3. Получилось необычно. Местами сборная плыла под прессингом, местами неплохо выбегала в атаки сама. Кто-то скажет, что "зеленая армия" наиграла на ничью, кто-то - что Украине вернулся должок за невезение против Уэльса. Обе точки зрения имеют право на существование.

???? An unforgettable moment!



⚽️ Viktor Tsygankov scores the winning goal in Ukraine's first Nations League game. pic.twitter.com/RsMwHCAZKm — SEG Football (@SEG_Football) June 9, 2022

Учитывая, что в субботу должна будет вернуться свеженькая основа, предположим, что Петраков вернет формацию 4-3-3. Игру пропустят травмированный Бущан и Степаненко, места которых в теории должны будут занять Лунин и Сидорчук. Однако мы рискнем предположить, что вместо второго сыграет Игнатенко. Опорник хорошо вписался в "Бордо", а сам Петраков не боится делать ставку на неочевидных кандидатов.

Ориентировочный состав: Лунин - Караваев, Забарный, Матвиенко, Соболь - Игнатенко, Малиновский, Зинченко - Ярмоленко, Яремчук, Цыганков

Армения:

Как и сборная Украины во втором туре, в матче открытии группы Лиги Наций "горцы" смогли минимально одолеть Ирландию. И это стало сюрпризом. Коллектив Кенни, вероятно, недооценил армян, которые еще в марте пропустили девять от Норвегии, и был за это наказан. Шотландия сыграла более грамотно и без особых проблем дома одолела Армению - 2:0. Сейчас именно команда Кларка возглавляет квартет.

Армения предпочитает играть по схеме 5-3-2, при этом основную ставку делая на надежность у своих владений. Получается с переменным успехом. Вероятно, после поражения Шотландии, Хоакин Капаррос изменит несколько позиций на футбольном поле, однако нет сомнений, что против Украины наставник выпустит основной набор игроков.

Ориентировочный состав: Юрченко - Амбарцумян, Ароян, Мкоян, Мкртчян, А.Оганесян - Байрамян, Григорян, Сперцян - Адамян, Барсегян

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Группа в Лиге Наций

Учитывая, что матч украинской сборной с Шотландией был перенесен на сентябрь, "сине-желтые" и Армения провели разное количество игр. При этом в квартете сразу у трех команд по три бала в копилке и только Ирландия грустно замыкает таблицу. Они немного отстают.

Статистика команд

Украина:

Армения:

Очные встречи

Украина - Армения: Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Украина - Армения от UA-Football

Победа Украины 2:0. Несмотря на то, что коллектив Петракова проведет свой четвертый матч за 11 дней, мы уверенно ставим на уверенную викторию. Не подумайте, это не шапкозакидательство, на это есть причины. Против Ирландии Александр Васильевич дал отдых почти всем игрокам основы (Миколенко - исключение), а потому лидеры сборной полны сил и, что самое главное, мотивации. Да, Украина после Уэльса уже одержала победу, но Ярмоленко, Яремчуку, Малиновскому и остальным также хочется доказать, что произошедшее в Кардиффе - обидная случайность.

Главная опасность для "сине-желтых" - недооценка Армении. Петраков показал себя неплохим мотиватором, а потому, если ему удастся хорошо настроить своих подопечных перед субботней встречей, у них будут все шансы одержать победу. Желательно, уверенную.