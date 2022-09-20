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Шотландия - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 21 сентября 2022
Один из важнейших матчей в квартете
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 2022-м году Шотландия и Украина стали часто пересекаться. На клубном уровне донецкому "Шахтеру" в рамках Лиги Чемпион выпал "Селтик", с которым "горняки" сыграли неделю назад и сыграют в ноябре. Среди сборных все еще более насыщено. "Сине-желтые" и "тартановая армия" вначале сыграли в полуфинале плей-офф отбора на Чемпионат Мира, а после еще и оказались в одной группе Лиге Наций.
Сентябрь подарит нам два классических противостояния 2022-го года, одно из которых состоится уже в среду. Именно Украина и Шотландия лидируют в квартете, а потому в двух встречах могут разыграть прямую путевку в дивизион А. То есть, как вы уже поняли, коллективу Петракову нельзя расслабляться.
Шотландия 21:45 Украина
Лига Наций, дивизион В, первый тур
21 сентября, Глазго, стадион "Хэмпден Парк"
Трансляция: Национальный телемарафон (каналы "ICTV", "1+1", "Интер", "Суспільне" и др)
Арбитр: М.Мариани
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Последние новости и составы
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Шотландия:
Коллектив Стива Кларка не выполнил главную миссию в 2022-м году - Шотландия не вышла на Чемпионат мира. "Тартановая армия" в целом по делу проиграла украинской сборной и теперь должна скрасить год удачными выступлениями в Лиге Наций. Выездные 0:3 против Ирландии - явно не то, чего ждали болельщики, однако после было две победы на непростой Арменией. Шесть балов после трех туров оставляют надежду "синим" на повышение в классе.
Ready for matchday ????#SCOUKR pic.twitter.com/jlynCnsb5C— Scotland National Team (@ScotlandNT) September 20, 2022
Потерь у Шотландии немного, однако есть одна, которую трудно не заметить. В сборную из-за травмы не поехал капитан и лидер - Эндрю Робертсон, что повлекло за собой образование дыры на позиции левого латераля. В теории это место может закрыть Тирни, однако конкурента Зинченко в "Арсенала" мы скорее ждем в качестве левого центрального защитника. А вот вместо Эндрю должен будет появиться Тейлор.
Ориентировочный состав: Гордон - Маккена, Хенли, Тирни - Паттерсон, Макгин, Мактоминей, Тейлор - Кристи, Фрейзер - Адамс
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Украина:
"Сине-желтые" также не вышли на Чемпионат мира, не сумев пройти барьер в виде Уэльса, однако по матчам июня коллектив Петракова оставил приятные впечатление. Видна была мотивация в действиях игроков, а также умение наставника работать над ошибками. Александр Васильевич окончательно вернул схему 4-3-3 и это принесло плоды - семь балов в трех турах Лиги Наций и вполне оправданные амбиции на возвращение в дивизион А.
Правда нынешняя кадровая ситуацию вызывает страх. Полгода пропустит Николай Шапаренко, в то время как повреждение также не позволило приехать в сборную Зинченко. Вероятно, одно из свободных месте в центре поля займет Пихаленок. Также есть вопросы по вратарю и левому защитнику. Бущан травмирован, а Трубин еще может отправиться в ряды молодежки, что ставит Петракова перед выбором - Лунин или Ризнык. Также за два дня до матча не тренировался Виталий Миколенко, однако игрок "Эвертона" будет иметь шанс сыграть с первых минут.
Ориентировочный состав: Лунин - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Степаненко, Малиновский, Пихаленок - Ярмоленко, Яремчук, Мудрик
Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Украина
|3
|2
|1
|0
|5-1
|+4
|7
|2
|Шотландия
|3
|2
|0
|1
|6-4
|+2
|6
|3
|Ирландия
|4
|1
|1
|2
|4-3
|+1
|4
|4
|Армения
|4
|1
|0
|3
|2-9
|-7
|3
Статистика команд
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Шотландия:
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Украина:
Очные встречи
Шотландия - Украина: Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Шотландия - Украина от UA-Football
Победа Украины 2:1. Лига Наций - один из самых непредсказуемых турниров, ведь на результат может повлиять множество факторов - начиная от физического состояния игроков посреди сезона и заканчивая банальной мотивацией во второстепенном соревнования. С последним правда проблем быть не должно - Шотландия вряд ли забыла об июньском поражении, в то время как "сине-желтые" не раз заявляли о мотивации вновь сыграть в главном дивизионе Лиги Наций.
По уровню игры, показанному летом, Украина смотрелась выигрышнее, и даже домашние трибуны не сильно помогли сопернику. Потому и здесь мы сделаем ставку на минимальный триумф команды Петракова, который поможет "сине-желтым" и далее уверенно возглавлять квартет.
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