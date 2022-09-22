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Битва за лидерство. Германия – Венгрия. Прогноз матча Лиги наций на 23.09.2022
Венгры неожиданно захватили власть в группе
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Германия
Германия ещё не проигрывала при Хансе Флике, включая 4 матча Лиги наций. Всего эта серия насчитывает уже 13 поединков. Правда, конкретно в этом турнире у Бундестим многовато ничьих. Первые три тура немцы неизменно заканчивали поединок со счётом 1:1 – так был в Италии в первом туре, дома с Англией, и снова на выезде против Венгрии.
Существенно поправил и настроение, и положение в группе разгром итальянцев в 4-м туре на “Боруссия Парк” в Менхенгладбахе в июне. Тогда удалось уничтожить действующих чемпионов Европы со счётом 5:2. Тимо Вернер тогда оформил дубль, а Мануэль Нойер блистал на линии и на выходах.
К сожалению, Ману не сможет сыграть в предстоящем матче. Капитан “Баварии”, ровно как и его одноклубник Леон Горецка, заразились ковидом. А это означает меньше надёжности в защите, и меньше динамики в центре поля – рядом с Киммихом будет играть либо пешеход Кросс, либо бегун трусцой Гюндоган. Также недоступны Марко Ройс и Юлиан Брандт.
Венгрия
Венгрия сенсационно возглавляет третью группу за два тура до финиша. А в случае победы в пятницу досрочно обеспечит себе первое место и выход в финальную часть Лиги наций. Единственное поражение команде Марко Росси во втором туре нанесла Италия (2:1) Роберто Манчини. В остальных матчах мадьяры были убийственны.
Стартовали с минимальной победы над Англией (1:0), поделили очки с немцами в Будапеште (1:1), а затем уничтожили родоначальников игры в Вулверхэмптоне со счётом 0:4. В том матче Роланд Шаллаи оформил дубль, а зубастые и хамовитые венгры просто не оставили Англии шансов в игре вторым номером.
Шаллаи предстоящую игру пропустит, и это огромная потеря. У форварда “Фрайбурга” проблемы с глазом. В остальном все готовы к свершению очередной сенсации, которая может подарить Венгрии путёвку в финал четырёх.
Личные встречи
Соперники встречались между собой 25 раз. На счету команд по 8 побед при 9 ничьих. Последние две встречи были сведены к миру – 1:1 в первом круге ЛН, 2:2 в группе Евро-2020. До этого у немцев были две сухие победы – 2:0 в товарищеском матче 2016-го года, 0:3 в спарринге за 2010-й.
Статистика и факты
- Германия не проигрывала при Хансе Флике (13 матчей, 9 побед)
- Мюллер забил 44 гола в 116 матчах за сборную
- Нойер и Гулачи имели по 10 сухих матчей в прошлом розыгрыше Бундеслиги (топ-5)
- У Собослаи 11 голов в 54 матчах за “Лейпциг”. Когда Доминик забивает, его команда никогда не проигрывает
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Венгрия
|4
|2
|1
|1
|7-3
|+4
|7
|2
|Германия
|4
|1
|3
|0
|8-5
|+3
|6
|3
|Италия
|4
|1
|2
|1
|5-7
|-2
|5
|4
|Англия
|4
|0
|2
|2
|1-6
|-5
|2
Ориентировочные составы
Германия: тер Штеген – Керер, Зюле, Рюдигер, Раум – Киммих, Гюндоган – Хофманн, Мюллер, Сане – Вернер
Венгрия: Гулачи – Ланг, Орбан, Ат. Салаи – Фиола, Шафер, Стайлс, Него – Адам, Собослаи, Ад. Салаи
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Германия – Венгрия от UA-Футбол
Немцы забивали во всех четырёх предыдущих матчах Лиги наций, ровно как и венгры. Без Шаллаи гостям будет сложнее в атаке, но свой гол они всё равно найти должны. Тем более в отсутствии блестящего Нойера. Ставка: обе забьют с коэффициентом в районе 2.2.
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