Лига наций А, группа 3

Лейпциг, РБ Арена

Германия – Венгрия 21:45

Трансляция – Megogo Футбол 2, Volia TV

Германия

Германия ещё не проигрывала при Хансе Флике, включая 4 матча Лиги наций. Всего эта серия насчитывает уже 13 поединков. Правда, конкретно в этом турнире у Бундестим многовато ничьих. Первые три тура немцы неизменно заканчивали поединок со счётом 1:1 – так был в Италии в первом туре, дома с Англией, и снова на выезде против Венгрии.

Существенно поправил и настроение, и положение в группе разгром итальянцев в 4-м туре на “Боруссия Парк” в Менхенгладбахе в июне. Тогда удалось уничтожить действующих чемпионов Европы со счётом 5:2. Тимо Вернер тогда оформил дубль, а Мануэль Нойер блистал на линии и на выходах.

К сожалению, Ману не сможет сыграть в предстоящем матче. Капитан “Баварии”, ровно как и его одноклубник Леон Горецка, заразились ковидом. А это означает меньше надёжности в защите, и меньше динамики в центре поля – рядом с Киммихом будет играть либо пешеход Кросс, либо бегун трусцой Гюндоган. Также недоступны Марко Ройс и Юлиан Брандт.

Венгрия

Венгрия сенсационно возглавляет третью группу за два тура до финиша. А в случае победы в пятницу досрочно обеспечит себе первое место и выход в финальную часть Лиги наций. Единственное поражение команде Марко Росси во втором туре нанесла Италия (2:1) Роберто Манчини. В остальных матчах мадьяры были убийственны.

Стартовали с минимальной победы над Англией (1:0), поделили очки с немцами в Будапеште (1:1), а затем уничтожили родоначальников игры в Вулверхэмптоне со счётом 0:4. В том матче Роланд Шаллаи оформил дубль, а зубастые и хамовитые венгры просто не оставили Англии шансов в игре вторым номером.

Шаллаи предстоящую игру пропустит, и это огромная потеря. У форварда “Фрайбурга” проблемы с глазом. В остальном все готовы к свершению очередной сенсации, которая может подарить Венгрии путёвку в финал четырёх.

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Личные встречи

Соперники встречались между собой 25 раз. На счету команд по 8 побед при 9 ничьих. Последние две встречи были сведены к миру – 1:1 в первом круге ЛН, 2:2 в группе Евро-2020. До этого у немцев были две сухие победы – 2:0 в товарищеском матче 2016-го года, 0:3 в спарринге за 2010-й.

Статистика и факты

Германия не проигрывала при Хансе Флике (13 матчей, 9 побед)

Мюллер забил 44 гола в 116 матчах за сборную

Нойер и Гулачи имели по 10 сухих матчей в прошлом розыгрыше Бундеслиги (топ-5)

У Собослаи 11 голов в 54 матчах за “Лейпциг”. Когда Доминик забивает, его команда никогда не проигрывает

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Венгрия 4 2 1 1 7-3 +4 7 2 Германия 4 1 3 0 8-5 +3 6 3 Италия 4 1 2 1 5-7 -2 5 4 Англия 4 0 2 2 1-6 -5 2

Ориентировочные составы

Германия: тер Штеген – Керер, Зюле, Рюдигер, Раум – Киммих, Гюндоган – Хофманн, Мюллер, Сане – Вернер

Венгрия: Гулачи – Ланг, Орбан, Ат. Салаи – Фиола, Шафер, Стайлс, Него – Адам, Собослаи, Ад. Салаи

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Германия – Венгрия от UA-Футбол

Немцы забивали во всех четырёх предыдущих матчах Лиги наций, ровно как и венгры. Без Шаллаи гостям будет сложнее в атаке, но свой гол они всё равно найти должны. Тем более в отсутствии блестящего Нойера. Ставка: обе забьют с коэффициентом в районе 2.2.