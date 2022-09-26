Англия - Германия. Анонс и прогноз на матч Лиги наций на 26.09.2022

Лига наций, лига A, группа 3, шестой тур

26 сентября 2022, Лондон, “Уэмбли”

Англия 21:45 Германия

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Новая глава славного, исторического противостояния между Англией и Германией будет иметь товарищеский характер. С одной стороны, эта игра не имеет турнирного значения для обеих сборных, с другой – это будет последний подготовительный матч перед Кубком мира.

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Англия

После поражения от Италии (0:1) Англия вылетела из элитного дивизиона Лиги наций. В пяти турах команда Гарета Саутгейта не смогла победить ни разу.

Для 52-летнего тренера нынешний период самый сложный за шесть лет его работы во главе “трех львов”. Саутгейта обвиняют в консерватизме, фаворитизме, тактической ограниченности. О явных тактических недостатках говорит тот факт, что в пяти турах Лиги наций Англия забила всего один гол, да и тот с пенальти. В матче с Италией два центрхава “трех львов” (Райс и Беллингем) не справлялись с давлением трех противников (Барелла, Жоржиньо, Кристанте), странные для себя роли выполняли Сака и Фоден, Стерлинг и Кейн утратили взаимопонимание в сборной, Харри Магуайр играет без уверенности после потери места в старте “Манчестер Юнайтед”.

Несмотря на всю критику, Саутгейт уверен, что именно он должен повести команду на Чемпионат мира в Катаре. Он призывает болельщиков объединится вокруг сборной и всю вину за последние неудачи берет на себя. Но одними словами ситуацию не изменишь. До матчей Лиги наций Англия считалась одним из фаворитов Мундиаля, но серия очень блеклых перформансов от “трех львов” оставляет много вопросов.

Германия

И для Германии предыдущий тур закончился поражением, что лишило Бундестим шансов на победу в группе. Сборная Германии впервые под руководством Ханси Флика проиграла не смогла забить ни одного гола за 90 минут.

Венгрия вновь подтвердила свое реноме сборной, против которой очень тяжело фаворитам. После забитого гола Адама Салаи в первом тайме Венгрия очень надежно и успешно оборонялась, позволив сборной Германии создать только полтора момента.

По словам Флика, неудача в матче со сборной Венгрии “открыла команде глаза” и должна служить пробуждающим сигналом. Лучше проиграть сейчас, чем на Чемпионате мира, считает тренер сборной Германии и призывает игроков сборной сыграть лучше против Англии.

Неудачу с Венгрией можно объяснить проблемами многих основных футболистов в своих клубах. “Бавария”, базовый клуб сборной, не может выиграть в четырех матчах подряд, не все так хорошо у игроков “Боруссии” Дортмунда, “РБ Лейпциг”, “Челси” и других клубов.

Антонио Рюдигер, один из лучших игроков Германии в матче с Венгрией, не сыграет сегодня из-за дисквалификации.

Статистика команд, цифры и факты

Англия не может забить с игры больше восьми часов. Единственный гол в группе Лиги наций был забит с пенальти (Кейн).

Помимо Англии, только Сан-Марино в группе Лиги наций не удалось забить ни одного игрового гола.

В последний раз Англии не удавалось забить в трех подряд матчах в ноябре 2000 года.

Англия не может выиграть пять матчей подряд впервые с 2014 года, пять подряд официальных матчей – с 1992.

После назначения Ханси Флика сборная Германия забивала голы во всех семи своих выездных поединках.

Однако в группе Лиги наций Германия пропускала как минимум один гол в каждой игре.

Последние пять матчей Англии и Германии

Англия

23.09 Италия 0:1 (Лига наций)

14.06 Венгрия 0:4 (Лига наций)

11.06 Италия 0:0 (Лига наций)

07.06 Германия 1:1 (Лига наций)

04.06 Венгрия 0:1 (Лига наций)

Германия

23.09 Венгрия 0:1 (Лига наций)

14.06 Италия 5:2 (Лига наций)

11.06 Венгрия 1:1 (Лига наций)

07.06 Англия 1:1 (Лига наций)

04.06 Италия 1:1 (Лига наций)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Венгрия 5 3 1 1 8-3 +5 10 2 Италия 5 2 2 1 6-7 -1 8 3 Германия 5 1 3 1 8-6 +2 6 4 Англия 5 0 2 3 1-7 -6 2

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Личные встречи

В июне команды сыграли вничью 1:1. На гол Хофманна на старте второго тайма Англия ответила мячом Кейна с пенальти в конце игры. До Лиги наций последней встречей команды была 1/8 чемпионата Европы-2020. Англия выиграла 2:0 благодаря голам Стерлинга и Кейна.

Трансляция матча Англия – Германия

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Англія - Німеччина Смотреть трансляцию

Ориентировочные составы

Англия: Рэмсдейл – Стоунз, Томори, Коуди – Триппьер, Беллингем, Райс, Чилуэлл – Маунт – Кейн, Стерлинг

Германия: тер Штеген – Гозенс, Шлоттербек, Зюле, Керер – Гюндоган, Киммих – Сане, Мюллер, Мусиала – Хавертц

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Англия – Германия от UA-Football

На кону для двух сборных стоит только вопрос престижа. Хотя игра не имеет турнирного значения, Англия и Германия хотят завершить последний период сборных перед Чемпионатом мира победой. Обе сборные выглядели слабо в последних матчах, но Англия произвела более гнетущее впечатление. Прогноз – победа Германии 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.