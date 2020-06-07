Шахтер Солигорск - Энергетик-БГУ. Анонс на матч и прогноз

Есть только две команды, которые идут по турнирной дистанции сезона в последнее время не намного хуже БАТЭ и в очередном туре они сыграют между собой. "Шахтер" и "Энергетик-БГУ" набрали 13 очков из 15 возможных в последних пяти турах.

Подопечные Юрия Вернидуба не пропускали в чемпионате с середины апреля и поэтому это еще одна интрига будущей встречи. Сумеет ли один из лучших бомбардиров сезона Жосур Яхшибоев вместе с партнерами по команде огорчить "горняков"?

Беларусь, Высшая лига, 12-й тур

Стадион: "Строитель"

Арбитр: Сергей Стецурин

Шахтер Солигорск 20:00 Энергетик-БГУ

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Всего лишь одно очко разделяет подопечных Юрия Вернидуба с будущим соперником и в случае победы в очном матче они уже смогут опередить "студентов". В прошлом туре была добыта стратегически важная победа над минским "Динамо" (1:0) в гостевом матче благодаря точному удару Виталия Лисаковича.

Защитники "Шахтера" Сергей Политевич и Тин Вукманич вылетели надолго. Хавбек Лаша Шиндагоридзе, по последней информации, также будет лечиться минимум до октября.

Ориентировочный состав Шахтера (4-4-2): Гутор - Бегунов, Хадаркевич, Сачивко, Антич - Иванович, Селява, Сзоке, Баланович - Кендыш, Лисакович.

"Энергетик-БГУ" настолько хорошо шел по дистанции, вопреки ожиданиям скептиков, что ничья с "Витебском" (3:3) была воспринята как провал. Все же после первой половины игры подопечные Белявского выигрывали со счетом 3:2, но удаление Юдчица уже в дебюте второго тайма существенно усложнило задачу хозяев. В конечном итоге "Энергетик-БГУ" не выстоял и пропустил уже в компенсированное время.

Игрок обороны Юдчиц предстоящий выезд пропустит по той же прозаической причине - удаление в прошлом туре. У еще одного защитника Артема Сокола мышечная травма, так что и его появление на поле маловероятно. Полагаем, что против сильного соперника, да еще и на выезде, Владимир Белявский не станет выпускать в центр поля с первых минут атакующего Шагбоза Умарова, а сделает ставку на оборонительные навыки Айка Мосаханяна. В нападении же новичок "студентов" Душан Бакич выбил из основы Джуниора Атеменге, который в лучшем случае появляется в последнее время на замену по ходу второго тайма.

Ориентировочный состав Энергетика-БГУ (3-5-2): Лесько - Свирепа, Шкурдюк, Мирошников - Гирс, Мосаханян, Носко, Твэ, Мавату - Яхшибоев, Бакич.

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Цифры и факты

В прошлом туре "Энергетик-БГУ" прервал четырехматчевую серию побед.

В течение 595 минут продолжается "сухая" серия солигорского "Шахтера" в чемпионате.

Для "студентов" ничья в прошлом туре стала дебютной в сезоне.

Прогноз

Выберем не популярный у букмекеров вариант ставки на невысокую результативность. Против Яхшибоева и Бакича в этот раз сыграет наиболее надежная оборона чемпионата, которая не даст развернуться лучшим игрокам "студентов". Да и сами "горняки" должны сыграть максимально строго, все же речь идет о встрече с прямым конкурентом. Одним словом, не видим причин, почему бы соперники раздухарились и забили более двух голов.

Ставка: Тотал меньше (2,5) за 2.14