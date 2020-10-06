Франция - Украина. Анонс и прогноз на товарищеский матч

Товарищеский поединок

7 октября. Париж. "Стад де Франс"

Франция 22:10 Украина

Трансляция: ТРК Украина, Футбол 1

Арбитр: Андрис Трейманис (Латвия)

Пожалуй, самый бессмысленный поединок, который наша сборная проведет за много лет. Да и французская тоже.

Вообще этот спарринг должен был пройти в марте, когда обе команды готовились к Евро-2020. Но потом случилась пандемия коронавируса, турнир перенесли, а вот контракт между федерациями остался, туда вписалось немало спонсоров и не отработать его нельзя. Иначе пришлось бы платить неустойку.

Вот и играют сейчас, когда на носу два тяжелейших поединка Лиги Наций против Германии и Испании. Три матча за неделю - даже на чемпионате мира график попроще. И это, к слову сказать, даже не конец - та же история будет у команды Андрея Шевченко в ноябре, только там спарринг сыграют с поляками.

Касательно игры на "Стад де Франс", то на нее наша сборная точно выйдет неосновным составом. Во-первых, надо беречь силы на официальные встречи, во-вторых - основного состава не собрать при всем желании. Прямо сейчас на карантине капитан команды Андрея Пятов и ключевой волнорез Тарас Степаненко, а основной центрхав Александр Зинченко залечивает травму; вне заявки и другие игроки "Шахтера" - они проходят тестирование и в лучшем случае будут готовы к Германии. Также сегодня было объявлено о COVID у двух вратарей - Андрея Лунина и Юрия Панькива. Таким образом, под рукой у Шевченко остался только Георгий Бущан.

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Французские СМИ прямо пишут, что играть спарринг против команды, в лагере которой гуляет коронавирус - это плохая идея. Но опять же, есть контракт и его надо выполнять.

Больших потерь у чемпионов мира перед игрой нет - вне состава только фулбек Ферлан Менди из "Реала", плюс на карантине дожидается результатов тестирования хавбек Адриен Рабьо из "Ювентуса". С другой стороны, впервые за полтора года в сборную прибыл Поль Погба, а Уссем Ауар получил очередной шанс в ней дебютировать.

Вообще у Франции настолько много топовых игроков, что Дидье Дешам может набрать не одну, и три-четыре команды, и любая из них как минимум на равных играла бы против Украины. Поэтому если завтра "Ле Бле" выпустят на сине-желтых неосновной состав (а на 99% так и будет), то это вовсе не сделает нашу команду фаворитом. И дело даже не в наших потерях, а в качестве французского резерва. Корентен Толиссо играет за непобедимую нынче "Баварию", Эдуардо Камавинга входит в планы "Реала", а Антони Марсьяль - основной форвард "Манчестер Юнайтед", но в сборной они сидят, а не играют.

Конечно, против такого соперника сборной Украине придется отбиваться. Франция в последние 2-3 года слабовато выглядела в позиционном нападении, отсюда всего лишь 2:1 против Молдовы, 1:0 с Исландией и 1:1 с Турцией. Зато на контратаках и при стандартах команда Дидье Дешама хороша, что в полной мере ощутила на себе Хорватия месяц назад (4:2).

Украинской сборной предстоит уделить особое внимание навесам со штрафных и угловых, а также постараться не попадать под высокий прессинг. Французы умеют его использовать даже лучше, чем испанцы, а те, если кто забыл, уничтожили нашу игру в пух и прах. Ну и, естественно, нужна контригра - быстрый выход из обороны, шустрые фланги, вертикальные передачи. Вот только кто это все будет делать в условиях жесточайшего кадрового дефицита - вопрос на засыпку.

Цифры и факты

Франция после победы на ЧМ-2018 проиграла только 2 матча из 19. Победить "Ле Бле" сумели Нидерланды (2:0) и Турция (2:0)

На своем поле французы не проигрывают с марта 2018-го, когда их в спарринге одолела Колумбия (3:2). С тех пор - 16 побед в 19 матчах

Франция пропустила больше одного гола лишь в 2 из 10 последних матчей

Сборная Украины проиграла только 1 из 10 последних матчей. Речь о фиаско в Испании (0:4)

Сборная Украины выиграла 4 из 10 последних выездных матчей при всего 2 поражениях (от Испании - 0:4 и Словакии - 1:4)

Сборные Украины и Франции суммарно играли между собой 9 раз. Сине-желтые добыли одну победу и трижды сыграли вничью

Ориентировочные составы

Если вы думаете, что Шевченко и Дешам выставят всех сильнейших на никому не нужный спарринг в преддверии ключевых игр Лиги Наций, то вы ошибаетесь. Этого не будет.

Соответственно, оба тренера используют игроков резерва - это будет для них хорошая проверка. Тому же Камавинге пора дать больше, чем 15-20 минут. То же самое касается нашего Николая Шапаренко.

Ну и еще нюанс: французы, вероятно, вернутся к старой схеме 4-3-3, так у них больше важных исполнителей отдохнет. Касательно сине-желтых, то прогнозируем выход в старте некоторых лидеров, вроде Малиновского и Ярмоленко, и их ранние замены уже в перерыве или около того.

Франция: Меньян - Павар, Варан, Упамекано, Эрнандес - Камавинга, Н`Зонзи, Ауар - Коман, Жиру, Марсьяль

Украина: Бущан - Караваев, Забарный, Миколенко, Михайличенко - Сидорчук, Шапаренко, Малиновский - Ярмоленко, Яремчук, Цыганков

Прогноз на матч Франция - Украина

Даже учитывая нулевой интерес к игре со стороны французов, их общий класс и наши потери делают матч слишком неравным. Это не слон и моська, но где-то рядом. Если команда Шевченко сильно постарается, то разгрома может и не быть. Но фору -1,5 французы должны пробить - букмекеры предлагают ее с кэфом 1,6-1,7.