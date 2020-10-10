Польша - Италия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций

11 октября. 21:45. Лига Наций. Группа А1. Третий тур

Гданск. "Энерга"

Главный арбитр: Хосе Санчес (Испания)

После невыхода на Чемпионат Мира-2018 и неудачи в Лиге Наций того же года Италию будто подменили. Отборочный турнир на Евро-2020 она провела без потерь, одержав десять побед с общим счётом 37:4. А в новой Лиге Наций набрала четыре очка, среди них гостевая победа над голландцами. Поляки после двух подобных провалов в 2018-ом году (вылет с ЧМ на групповой стадии) не настолько разбушевались, но также поработали неплохо. Восемь побед и ничья в десяти матчах Отбора, победа в Боснии в ЛН. Правда, в сентябре обе вызывали вопросы по игре. Возможно, очный матч в октябре даст на них ответы.

В целом в последних 14-ти матчах "адзурри" добыли 13 побед и ничью с разницей мячей 46:5. Забивая во всех. Например, в среду вторым составом раздавили в "товарняке" Молдову (6:0). По достижениям в своих первых 22-ух матчах на посту Роберто Манчини превзошёл всех предшественников, все эти серии - одни из лучших в истории. Неудивительно, что репутация и популярность сборной и тренера на высоте. Манчини очень доволен креативом команды, владением мячом, привлекательностью для болельщиков. А опорник Марко Верратти даже считает, что сборная уже достигла уровня Франции. Смелое, но легитимное заявление.

Правда, дома против боснийцев в первом туре Лиги Наций-2020/21 (1:1) в сентябре команда Манчини создала мало, пробивала плохо и пропускала контратаки. И Роберто, отмечавший проблемы, опасается, что Польша сыграет в таком же стиле - закрыто. Он явно помнит и встречи с самой "Кадрой" в этом же турнире два года тому. Тогда дома по игре и результату получилось то же, что и против Эдина Джеко и компании. А в гостях полное доминирование принесло лишь один гол в добавленное время. Впрочем, сразу же после Боснии итальянцы с позиции силы победили Нидерланды в гостях. Вернув уверенность в себе.

Поляки месяц тому также не впечатлили, уступив тем же голландцам и получив критику и за матч в Боснии. Однако же второй-то был выигран. Отбор на Евро также удался, пусть и против несложных соперников - Австрии, Словении, Израиля, Северной Македонии, Латвии. А в среду "Кадра" также громила не сильнейшим составом - крепкую Финляндию со счётом 5:1. Вместе с тем, тренер Ежи Бженчек всё ещё вызывает скепсис, на днях главе Федерации Збигневу Бонеку даже пришлось заявлять, что проблемы польского футбола вовсе не в этом наставнике. Так что матч против Италии - ещё и экзамен для Бженчека.

Кадры

Италия потеряла Инсинье, Бернардески, Кастровилли. Польша - опорника Зелински и, скорее всего, защитника Беднарека. Хотя у первых замены точно есть. Верратти вернулся, Жоржиньо и автор гола в Амстердаме Барелла готовы в центре поля. Как и отлично отыгравший там дебют Локателли. А в атаке есть новичок "Пари Сен-Жермен" Мойзе Кен и возвращенец Стефан Эль-Шаарави, забивший дважды Молдове. Забил ей и самый возрастной автор первого гола за сборную в истории 33-летний Капуто. Из-за этого его даже сравнили с Сальваторе Скиллачи. В строю Бонуччи и Иммобиле. Правда, под вопросом участие Кьеллини.

Беднареку также есть замена. 20-летний Валюкевич играет в "Кальяри". Опытный Камил Глик в строю. На левом фланге обороны может выйти 19-летний Карбовник, купленный "Брайтоном". Справа Бженчек очень хвалит Томаша Кендзёру, хотя признаёт, что он очень устал от матчей в "Динамо". Берешински из "Сампдории" также готов. Вратари у поляков не хуже итальянских - Щесны, Фабиански, "итальянцы" Драговски и Скорупски. В атаке впервые с ноября появится Роберт Левандовски. Милик и Пьонтек, страдающие в клубах, забили финнам. Гросицки сделал первый хет-трик в карьере. И лишь Зелински заменить очень трудно.

Польша: Фабьянски, Кендзёра, Глик, Валюкевич, Берешински, Крыховяк, Клих, Линетти, Гросицки, Левандовски, Милик

Италия: Д. Доннарумма, Флоренци, Бонуччи, Кьеллини (Ачерби), Бираги, Жоржиньо, Верратти, Барелла, Кьеза, Иммобиле, Эль-Шаарави

Прогноз: Польша - Италия 1:1

Левандовски очень рад возвращению в сборную и заряжен на борьбу. Да и без него поляки давали результат. А итальянцы против крепких собранных середняков чувствовали себя весьма неудобно. На телеканале RAI требуют тотальную мобилизацию против Роберта, но не факт, что возрастные Кьеллини/Ачерби и Бонуччи справятся. Так что ничья реальна. Тем более, что это самый популярный результат в очных встречах (7 в 16-ти при шести победах Италии). Почему 1:1? Всё же "адзурри" не пропускали более одного мяча за матч уже 28 месяцев. А в первом тайме не пропускали вообще в восьми матчах подряд.