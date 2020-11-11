Билет на Евро. Анонс и прогноз на матч Сербия – Шотландия

Финал квалификации к Евро, Путь С

Сербия – Шотландия

12 ноября, 21:45, Трансляция – ТК Футбол

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Нам уже известны имена 20 команд, которые сыграют на предстоящем Евро. Однако судьба четырёх путевок ещё неизвестна, и один из оставшихся билетов на континентальное первенство в четверг в Белграде оспорят сборные Сербии и Шотландии. Сербы уже дважды участвовали в Чемпионатах мира, но им еще не доводилось выступать на Евро с момента провозглашения независимости государства. В то же время шотландцы не были представлены на ЧЕ с 1996-го года.

В полуфинале плей-офф Сербия в дополнительное время одолела Норвегию (2:1). Матч в Осло единолично решил Сергей Милинкович-Савич, оформивший дубль. Эта была первая победа коллектива Любиши Тумбаковича в пяти поединках этого года. Выступления сербской сборной в последнее время не отличаются стабильностью: в свой лучший день команда может остановить Эрлинга Холанда, а звёзды Милинкович-Савич и Тадич блещут во всей красе; а в худший – пропустить целых пять мячей от Украины.

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Шотландия же подойдёт к предстоящей игре в отличном настроении. Команда выиграла 7 из 8 встреч в 2020-м году, лишь однажды сыграв вничью. Это лучшая серия национальной сборной с конца 80-тых. В полуфинале шотландцы в драматичном поединке одолели Израиль в серии пенальти (0:0, 5:3 пен). Перед игрой с сербами наставник шотландцев Стив Кларк кратко охарактеризовал задачу своей команды на поединок: "Выйти на поле и отдать все, что у нас есть". Попасть на Евро впервые за четверть века – мечта для всей Шотландии, которая завтра может стать явью.

Несмотря на последние результаты команд, Сербия остаётся несомненным фаворитом на предстоящий поединок. В их пользу говорит опыт и количество звёзд, однако для выхода на Евро им потребуется показать цельное выступление. В последнее же время мы чаще наблюдает неплохие перфомансы отдельных исполнителей сербской сборной, но никак не поставленную командную игру.

Ориентировочные составы Сербия: Дмитрович – Коларов, Павлович, Миленкович – Ристич, Гудель, Максимович, Лазович – Милинкович-Савич, Тадич – Митрович Шотландия: Маршалл – Тирни, Маккенна, Мактомминней – Робертсон, Макгрегор, Джек, Макгинн, О'Доннелл – Дайкс, Кристи

Прогноз: Победа Сербии в дополнительное время. Оба коллектива отыграли по 120 минут в полуфиналах к квалификации, так что очередной экстра-тайм вряд ли кого-то удивит. Неубедительная игра преследовала сербов в последние месяцы, но они еще способны собраться на один-единственный поединок и взять своё.