  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Другое
  4. Венгрия - Турция. Прогноз на матч Лиги Наций
В тренде
Другое
Другое

Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Венгрия - Турция. Прогноз на матч Лиги Наций

Другое
(1 голосов)

UA-Футбол делает прогноз на противостояние в ЛН, которое состоится 18 ноября, начало встречи в 21:45

Венгрия - Турция. Прогноз на матч Лиги Наций
UA-Футбол
Новина українською

И сборная Венгрии, и сборная Турции имеют неплохие шансы занять первое место в своей группе и выйти в элитный дивизион Лиги Наций. Конечно, у венгров лучше положение – два очка преимущества перед турками, а также фактор своего поля. Хотя в нынешнем положении родные пустые трибуны слабый фактор мотивации. Например, в этом сезоне ЛН на собственном поле Турция уступила Венгрии.

Лига Наций. Шестой тур. Лига В

Стадион: Пушкаш-Арена (Будапешт)
Главный арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

Венгрия 21:45 Турция

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Текстовая онлайн трансляция в матч-центре UA-Футбол>>

"Янычары" всего три дня назад добыли первую победу в сезоне Лиги Наций, тем не менее, победа над Россией 3:2 вряд ли может дать много информации для размышлений. Несмотря на счет, интриги в матче не было, россияне, как это с ними часто бывает, не захотели играть по правилам. На 24-й минуте был удален Семенов, и после этого подопечные Черчесова не показали ничего похожего на футбол. Есть высокая вероятность, что турки сохранили достаточно сил на матч с Венгрией.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

У венгров серия из пяти матчей без поражений, три из них победные. Но не в пользу хозяев встречи график игр – три матча за шесть дней. В ноябре уже два сложнейших поединка провела сборная Венгрии, обыграв Исландию в плей-офф за место на Евро 2020 (на последних минутах два гола забили венгры – 2:1). А также в прошлое воскресенье сложную ничью 1:1 вырвали подопечные Золтана Гера у Сербии. Хватит ли их на третий матч?

У турков зуб на сборную Венгрии. В сентябре этого года гол Слобослаи на 80-й минуте принес победу венграм, хотя Турция всю игру владела солидным преимуществом и создала гораздо больше голевых моментов. Наверняка, теперь команда Гюнеша будет играть только на победу (другой результат их не устроит). А вот Венгрию может устроить и ничья, которая кажется наиболее вероятным исходом противостояния. Прогноз: ничья 1:1.

1xbet
3.06
3.42
2.33
Сделать ставку
Favbet
2.90
2.95
2.35
Сделать ставку
Parimatch
2.75
3.15
2.30
Сделать ставку

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Венгрия Турция Прогнозы sweettv
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...