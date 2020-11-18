Венгрия - Турция. Прогноз на матч Лиги Наций

И сборная Венгрии, и сборная Турции имеют неплохие шансы занять первое место в своей группе и выйти в элитный дивизион Лиги Наций. Конечно, у венгров лучше положение – два очка преимущества перед турками, а также фактор своего поля. Хотя в нынешнем положении родные пустые трибуны слабый фактор мотивации. Например, в этом сезоне ЛН на собственном поле Турция уступила Венгрии.

Лига Наций. Шестой тур. Лига В

Стадион: Пушкаш-Арена (Будапешт)

Главный арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

Венгрия 21:45 Турция

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"Янычары" всего три дня назад добыли первую победу в сезоне Лиги Наций, тем не менее, победа над Россией 3:2 вряд ли может дать много информации для размышлений. Несмотря на счет, интриги в матче не было, россияне, как это с ними часто бывает, не захотели играть по правилам. На 24-й минуте был удален Семенов, и после этого подопечные Черчесова не показали ничего похожего на футбол. Есть высокая вероятность, что турки сохранили достаточно сил на матч с Венгрией.

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У венгров серия из пяти матчей без поражений, три из них победные. Но не в пользу хозяев встречи график игр – три матча за шесть дней. В ноябре уже два сложнейших поединка провела сборная Венгрии, обыграв Исландию в плей-офф за место на Евро 2020 (на последних минутах два гола забили венгры – 2:1). А также в прошлое воскресенье сложную ничью 1:1 вырвали подопечные Золтана Гера у Сербии. Хватит ли их на третий матч?

У турков зуб на сборную Венгрии. В сентябре этого года гол Слобослаи на 80-й минуте принес победу венграм, хотя Турция всю игру владела солидным преимуществом и создала гораздо больше голевых моментов. Наверняка, теперь команда Гюнеша будет играть только на победу (другой результат их не устроит). А вот Венгрию может устроить и ничья, которая кажется наиболее вероятным исходом противостояния. Прогноз: ничья 1:1.