Албания - Украина. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро-2022

Отбор на Евро-2022. Квалификационный раунд. 2-й тур

31 января. Албания.Тирана. "Олимпийский парк". Начало в 19:00

Албания - Украина

Что нужно сделать Украине, чтобы пробиться в финальную часть Евро?

Сборная Украины стартует с квалификационного раунда - это третий этап отбора. В нашей группе четыре команды: помимо нас и Албании также Хорватия и Дания. Для выхода в финальную часть нашей команде нужно занять первое место. Среди сборных, которые финишируют вторыми во всех восьми группах, шесть лучших также получают прямые путёвки на чемпионат Европы. А две худших среди вторых мест разыграют между собой последнее место в финальной части.

Всего на Евро-2022 в январе-феврале следующего года в Нидерландах сыграют 16 сборных: хозяева, восемь победителей групп квалификации, шесть лучших команд квалификации и ещё одна путёвка разыграется в стыковом матче между двумя худшими коллективами, занявшие вторые места в своих квартетах.

Какой календарь отбора и сколько матчей Украина уже сыграла?

Пока нисколько не сыграла. Стартовый поединок квалификации должен был состояться в прошлую среду в Запорожье, но правительство Дании не выпустило свою сборную из страны. А история о том, что УЕФА не хочет засчитывать датчанам техническое поражение (хотя то же сделала с Украиной против Швейцарии в большом футболе) уже стала легендарной.

После сегодняшнего матча с Албанией в следующий раз украинцы в составе сборной выйдут на площадку в марте, а затем в апреле.

Календарь сборной Украины

3 марта Хорватия - Украина

7 марта Украина - Хорватия

7 апреля Дания - Украина

11 апреля Украина - Албания

Украина - Дания (судьба матча пока не определена)

Каковы шансы сборной Украины пробиться в финальную часть Евро?

Высокие. Наша сборная продолжает входить в ТОП-10 лучших сборных Европы. Выше нас - Хорватия, а далеко позади - Албания и Дания.

Главное беспокойство вызывает то, что в последнее время у нашей команды нет больших побед, а лишь игры, скажем так, на своём уровне. Итогом этого стал провал в отборе на ЧМ-2020 (который перенесли на осень 2021 года), когда мы заняли последнее место в квалификационной группе в компании с Францией, Сербией и Испанией.

Когда и где смотреть онлайн матч Албания - Украина?

Прямую трансляцию игры на ТВ покажет канал "Футбол1". В интернете следить за игрой бесплатно вы можете вместе с аудиотрансляцией поединка на страницах UA-Футбол в Youtube и Facebook.

Албания - Украина прогноз на матч

"Жёлто-синяя" фуутзальная сборная имеет привычку первые матчи в спарках проводить хуже, чем вторые. Но матч с Данией был отменён, поэтому во время январского сбора нашей команды эта игра является сразу первой и последней. Украинцы завершат этот матч победой. Уверенной ли? Это всё условно при нынешнем наставнике Александре Косенко, который больше любитель прагматичного футбола, а не феерии голов.