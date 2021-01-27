УЕФА не хочет засчитывать Дании поражение за неявку и просит Украину провести матч
Власти Дании не позволили своей сборной ехать в Украину из-за ограничений, связанных с коронавирусом
Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко прокомментировал
- Как вы отреагировали на отмену поединка с Данией?
- От нас в этой ситуации ничего не зависит. Поэтому мы просто готовимся к матчу с Албанией.
- Когда будет решение УЕФА относительно поединка с датчанами? Какие есть варианты развития событий?
- Сегодня от УЕФА поступило предложение все-таки решить судьбу матча с Данией на площадке и пока не засчитывать поражение. Сейчас мы рассматриваем варианты того, как можно провести эту игру, но она уже точно не состоится в январе. Пока неизвестно, как все решится.
- Отмена поединка с Данией повлияла на график подготовки команды?
- Да, немного его скорректировала. В среду, 27 января, проведем спарринг со сборной игроков запорожских клубов.
- Все вызванные в ряды национальной команды исполнители здоровы? Почему не попал в состав Игорь Корсун из "Продэксима"?
- Да, все прибыли в расположение сборной. По Корсуну, то он перенес операцию. Надеемся, что в ближайшем будущем он восстановится.
- Что вы уже знаете о сборной Албании?
- Просмотрим запись ее матча с Хорватией в первом туре. Надо ответственно готовиться ко всем соперникам. Албания - балканская команда хорошего среднего уровня. Есть техничные игроки, которые неплохо работают с мячом. Недавно "Продэксим" играл с северомакедонским "Шкупи" в Лиге чемпионов - в составе противника было пятеро игроков сборной Албании.
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