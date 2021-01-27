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УЕФА не хочет засчитывать Дании поражение за неявку и просит Украину провести матч

Футзал
(1 голосов)

Власти Дании не позволили своей сборной ехать в Украину из-за ограничений, связанных с коронавирусом

УЕФА не хочет засчитывать Дании поражение за неявку и просит Украину провести матч
Новина українською

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко прокомментировал отмену матча с Данией и рассказал о подготовке к игре с Албанией в отборе Евро-2022.

- Как вы отреагировали на отмену поединка с Данией?

- От нас в этой ситуации ничего не зависит. Поэтому мы просто готовимся к матчу с Албанией.

- Когда будет решение УЕФА относительно поединка с датчанами? Какие есть варианты развития событий?

- Сегодня от УЕФА поступило предложение все-таки решить судьбу матча с Данией на площадке и пока не засчитывать поражение. Сейчас мы рассматриваем варианты того, как можно провести эту игру, но она уже точно не состоится в январе. Пока неизвестно, как все решится.

- Отмена поединка с Данией повлияла на график подготовки команды?

- Да, немного его скорректировала. В среду, 27 января, проведем спарринг со сборной игроков запорожских клубов.

- Все вызванные в ряды национальной команды исполнители здоровы? Почему не попал в состав Игорь Корсун из "Продэксима"?

- Да, все прибыли в расположение сборной. По Корсуну, то он перенес операцию. Надеемся, что в ближайшем будущем он восстановится.

- Что вы уже знаете о сборной Албании?

- Просмотрим запись ее матча с Хорватией в первом туре. Надо ответственно готовиться ко всем соперникам. Албания - балканская команда хорошего среднего уровня. Есть техничные игроки, которые неплохо работают с мячом. Недавно "Продэксим" играл с северомакедонским "Шкупи" в Лиге чемпионов - в составе противника было пятеро игроков сборной Албании.

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В статье: сборная Украины по футзалу Александр Косенко коронавирус
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Источник:
УАФ

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Комментарии (8)
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Dardolis (Первомайск)
27.01.2021 в 20:00
Тут одно решение...Павелко в отставку, в суд на УЕФА....После Григория Суркиса руководят непонятные бананово-республиканские подстилки, которым место на рынке.
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+1
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
27.01.2021 в 19:52
а коли уєфа чи лозанна чи хто арбітраж чи суд - хто винесе вердикт стосовно незіграного матчу Швейцарія-Україна?
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+2
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
27.01.2021 в 19:51
що!?? українці що "самые рыжие"... (хіба що ахметов але для мене особисто він не українець)
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+1
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
27.01.2021 в 19:45
уєфа=п.і.д.а.р.а.с.и. У поганому розумінні цього слова.
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+2
-1
magnum power (БОМЖ)
27.01.2021 в 19:31
когось ще дивують подвійні стандарти і лицемірство уєфа?
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+6
0
hunter_kiev (Київ)
27.01.2021 в 19:24
Цікаво виходить)У Швейцарії лікар кантону не дозволив нашим грати - присудили технічну поразку. І поки що ніякі доводи не працюють. Тут не дозволяють збірній летіти в Україну на гру і уєфа (!!!) пропонує зіграти гру, а не технічну поразку.
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+5
0
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ПетроФ (Луцьк)
27.01.2021 в 19:22
А чому УЄФА не радило вирішити долю матчу з Швкейцарія на полі а не в кабінеті?
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+6
0
hunter_kiev (Київ)
27.01.2021 в 19:24
От-от. І я про те)
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+4
0


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