УЕФА не хочет засчитывать Дании поражение за неявку и просит Украину провести матч

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко прокомментировал отмену матча с Данией и рассказал о подготовке к игре с Албанией в отборе Евро-2022.

- Как вы отреагировали на отмену поединка с Данией?

- От нас в этой ситуации ничего не зависит. Поэтому мы просто готовимся к матчу с Албанией.

- Когда будет решение УЕФА относительно поединка с датчанами? Какие есть варианты развития событий?

- Сегодня от УЕФА поступило предложение все-таки решить судьбу матча с Данией на площадке и пока не засчитывать поражение. Сейчас мы рассматриваем варианты того, как можно провести эту игру, но она уже точно не состоится в январе. Пока неизвестно, как все решится.

- Отмена поединка с Данией повлияла на график подготовки команды?

- Да, немного его скорректировала. В среду, 27 января, проведем спарринг со сборной игроков запорожских клубов.

- Все вызванные в ряды национальной команды исполнители здоровы? Почему не попал в состав Игорь Корсун из "Продэксима"?

- Да, все прибыли в расположение сборной. По Корсуну, то он перенес операцию. Надеемся, что в ближайшем будущем он восстановится.

- Что вы уже знаете о сборной Албании?

- Просмотрим запись ее матча с Хорватией в первом туре. Надо ответственно готовиться ко всем соперникам. Албания - балканская команда хорошего среднего уровня. Есть техничные игроки, которые неплохо работают с мячом. Недавно "Продэксим" играл с северомакедонским "Шкупи" в Лиге чемпионов - в составе противника было пятеро игроков сборной Албании.