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Бавария - УАНЛ Тигрес. Прогноз на финал клубного Чемпионата мира
Бавария – УАНЛ Тигрес: Прогноз и анонс матча ⋉ 11 февраля ⋊ Клубный чемпионат мира онлайн на UA-Футбол
Клубный чемпионат мира FIFA, финал
11 февраля. Эр-Райян, “Эдюкейшн стэдиум”
“Бавария” Мюнхен, Германия 20:00 “УАНЛ Тигрес” Монтеррей, Мексика
Телетрансляция – UA: Перший
В последний раз неевропейский клуб выигрывал клубный Чемпионат мира в 2012 году, когда бразильский “Коринтианс” минимально переиграл “Челси” 1:0. Начиная с “Баварии” в 2013-м году международный турнир FIFA выигрывали только победители европейской Лиги чемпионов.
Неутешительную серию постарается прервать мексиканский клуб “УАНЛ Тигрес”. Впервые в финале клубного Чемпионата мира сыграет представитель КОНКАКАФ. В полуфинале “УАНЛ” переиграл бразильский “Палмейрас” со счетом 1:0, благодаря голу с пенальти Жиньяка,
Главный тренер “УАНЛ Тигрес” Рикардо Феретти говорит, что его команда с нетерпением ожидает финального матча с “Баварией”: Мы проанализировали их, мы посмотрели их несколько матчей, мы знаем, против кого будем играть. Я хочу, чтобы мы провели хороший матч, а “Бавария” – плохой. “Бавария” – это команда, которая часто побеждает, но проиграть могут все. В этом сезоне они уже не раз проигрывали, как впрочем, и мы тоже. Мы должны сыграть очень хорошо”.
Должна ли “Бавария” сыграть очень хорошо, чтобы победить в турнире? Необязательно. В полуфинале мюнхенцы легко справились с египетским “Аль-Ахли” (2:0, дубль Левандовского), не приложив максимум усилий. Перед тем как отправиться в Катар, “Бавария” выиграла пять матчей подряд в Бундеслиге, пропустив два гола. Ни одну из этих побед нельзя назвать убедительной, даже в матчах с “Хоффенхаймом (4:1) и “Шальке” (4:0) у соперников “Рекордмайстера” были очень хорошие шансы. Тем не менее “Бавария” постепенно прибавляет, и многие комментаторы уже досрочно объявляют ее чемпионом Германии-2021. “Я уверен в своей команде, – рассказывает главный тренер “Баварии” Ханси Флик. – У нас появилась надежность в защите, мы хорошо подготовлены и вышли на отличный уровень”. Также Флик в свойственной ему манере положительно отзывается о предстоящем сопернике “Рекордмайстера”: “Я смотрел полуфинальный матч “Тигреса” и был очень впечатлен тем, как они играют. У них очень интенсивный стиль. Финал будет непростым”.
В финале “Баварии” не поможет Боатенг, который был вынужден вернуться в Германию по личным причинам. Также против “УАНЛ” не сыграют Леон Горетцка и Хави Мартинес. Вероятно, место в старте получил Марк Рока, который неплохо смотрелся в полуфинале.
Ориентировочный составы
“Бавария”: Нойер – Павар, Зюле, Алаба, Дэвис – Киммих, Рока – Гнабри, Мюллер, Коман – Левандовский
“УАНЛ”: Гусман – Дуэньяс, Сальседо, Рейес, Родригес – Киньонес, Кариока, Акино, Писарро – Жиньяк, Гонсалес
Прогноз на матч Бавария – УАНЛ Тигрес
“УАНЛ Тигрес” нельзя назвать командой, которая играет в зрелищный, результативный футбол. Не стоит ожидать, что “Бавария” будет максимально растрачивать свои силы и ресурсы, для того, чтобы забить как можно больше голов. Вероятно, “Рекордмайстер” постарается забить быстрый гол, а затем будет контролировать игру, как это было в полуфинале с “Аль-Ахли”. Стоит обратить внимание на ставку “Тотал 3 М” в 1.99. Прогноз – победа “Баварии” 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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