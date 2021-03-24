Турция - Нидерланды. Анонс и прогноз на матч отбора к ЧМ на 24.03.2021

Этим сборным выпала честь открыть европейский отбор к следующему Мундиалю, который состоится в конце 2022-го в Катаре. Учитывая состав группы G, именно эти две сборные являются главными претендентами на выход в финальную часть, хотя, конечно, не стоит сбрасывать со счетов и Норвегию с Холандом и Эдегором в составе. Впрочем, для украинских болельщиков (и футболистов) значительно важнее тот факт, что именно Нидерланды будут соперником сборной Украины на Евро-2020. То есть нынешняя игра - прекрасная возможность увидеть, что нас ждет на континентальном первенстве.

Отбор к ЧМ-2022. Европа. Группа G. Первый тур

24 марта. 19:00. Стамбул. Олимпийский стадион Ататюрка

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Турция - Нидерланды

Телетрансляция - Футбол 2

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Новости и ориентировочные составы

Турция

Турецкая сборная провалила прошлый розыгрыш Лиги Наций, заняв в группе с Венгрией, Россией и Сербией последнее место. Таким образом, Турция вылетела из дивизиона В в дивизион С. Хотя команда Шенола Гюнеша проиграла лишь дважды, в трех матчах с ее участием было зафиксировано ничьи. Всего в 2020 году Турция подхватила ничейный вирус и сразу в пяти своих поединках подписала мировую. В последних 11 матчах Турция победила лишь дважды, да и то крайне слабые команды - Андорру и Россию, но проигрывала только Венгрии. При этом турки играли вничью с Хорватией и Германией в товарищеских матчах (оба заканчивались со счетом 3:3), а также делили очки с чемпионом мира Францией еще в рамках отбора к Евро-2020. К слову, Турция вышла в финальную часть континентального первенства со второго места, ее соперниками будут Уэльс, Италия и Швейцария.

Что касается кадров, то лагерь сборной уже покинули защитник Назим Сангаре и хавбек Ирфан Кахведжи. Под вопросом участие в игре форварда «Бешикташа» Дженка Тосун, который только неделю как тренируется полноценно после травмы. Но главный тренер Шенол Гюнеш не видит проблем с атакой, ведь располагает Бураком Йылмазом из «Лилля» и Кенаном Караманом из немецкой «Фортуны». И в полузащите у Турции есть, кому зажигать. Чего стоит только Хакан Чалхаонглу - один из лидеров нынешнего «Милана», а еще Юсуф Язиджи из «Лилля» и талантливый Озан Туфан из «Фенербахче». В защите выделяются Демирал из «Ювентуса», Союнджу из «Лестера», Озан Кабак из «Ливерпуля»! Выбор у Шенола Гюнеша более чем достаточный, на пути хороших результатов разве может стать перестройка, которую запланировал главный тренер.

Ориентировочный состав: Гюнок - Челик, Демирал, Кабак, Эркин - Йокошлу - Язиджи, Туфан, Чалханоглу, Караман - Йылмаз

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Нидерланды

Франк де Бур, который возглавил оранжевых после Рональда Кумана, постепенно нащупывает игру. Начало его каденции был неудачным - два поражения от Италии и Мексики, затем голландцы трижды играли вничью, в том числе с Италией и Испанией, но завершили 2020-й двумя победами над Польшей и Боснией и Герцеговиной, что в итоге позволило занять второе место в группе Лиги Наций.

Собственно, в потенциале сборной Нидерландов нет причин сомневаться. Ее состав переполнен как звездами европейского масштаба, так и сильными игроками из Эредивизии. Конечно, отсутствие Вирджила Ван Дейка - это проблема, но у Нидерландов есть де Лигт и опытный Блинд. Полузащита - это вообще мечта для любого тренера. Фрэнки де Йонг, Джоржиньо Вейналдум, Донни ван де Бек, Данни Клаасен, Мартин де Роон и другие. В атаке выделяется звезда французской Лиги 1 Депай, хотя феерии стоит ждать, например, от Стивена Бергиса, который в составе «Фейеноорда» в текущем сезоне забил 17 голов и отдал 12 результативных передач.

Ориентировочный состав: Силессен - Дамфрис, де Лигт, Блинд, Ван Анхольт - Де Йонг, Вейналдум, Клаасен - Бергис, Депай, Мален

Статистика матчей между Турцией и Нидерландами

Соперники встречались 12 раз. Трижды побеждала Турция, четыре матча завершились ничьей, пять раз выигрывали Нидерланды. Последний раз эти сборные играли между собой в рамках отбора к Евро-2016, тогда в Амстердаме была зафиксирована ничья, а в Конье Турция победила 3:0.

Последние пять матчей

06.09.2015. КЕ. Турция - Нидерланды 3:0

28.03.2015. КЕ. Нидерланды - Турция 1:1

15.10.2013. ВЧС. Турция - Нидерланды 0:2

07.09.2012. ВЧС. Нидерланды - Турция 2:0

17.11.2010. ТМ. Нидерланды - Турция 1:0

Котировки букмекеров

Прогноз на матч Турция - Нидерланды 1:1

На этот раз Турция будет лишена одного из своих главных козырей - болельщиков на трибунах. Впрочем, игра на родном стадионе для подопечных Гюнеша - это всегда повышенная мотивация. Да и слабые результаты в Лиге Наций требуют восстанавливать репутацию, а старт отбора к ЧМ - это возможность начать все с чистого листа. Хорошая форма Чалхаонглу позволяет рассчитывать на качественную игру в атаке хозяев. Впрочем, Нидерландам есть чем ответить. Это тот случай, когда победителя спрогнозировать весьма непросто, хотя оранжевые и выглядят фаворитом. Но есть уверенность, что забитые голы будут в исполнении обеих команд.