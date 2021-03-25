Испания - Греция. Анонс и прогноз матча отбора ЧМ-2022 на 25.03.2021

Квалификация ЧМ-2022. Первый тур. Группа В

Испания. Гранада. "Нуэво Лос Карменес"

Испания 21:45 Греция

Арбитр в поле – Марко Гуидо (Италия), трансляция - Oll.tv

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Испания все свои планы выполнила. После чемпионата мира 2018, на котором "Фурия Роха" выступила не слишком удачно, пиренейцы отобрались на чемпионат Европы, а в последней Лиге наций заняли первое место в группе и пробились в финал четырех. Он состоится осенью, но перед тем команда Луиса Энрике планирует прогреметь на полях чемпионата Европы. А еще раньше, то есть, прямо сейчас, испанцам предстоит стартовать в отборе к ЧМ-2022. В своей группе "Фурия Роха" будет ориентиром для всех остальных.

Греция вряд ли сможет посягнуть на позиции пиренейцев, а вот со шведами, грузинами и косоварами эллины обязаны побороться за второе место. Отчетный матч будет служить для греков проверкой сил на фоне более высокого по классу соперника. А настоящая погоня за очками начнется в матчах с прямыми конкурентами.

Испания

Группу Лиги наций Испания выиграла не так уж и безальтернативно. Поражение от Украины, ничьи с Германией и Швейцарией показали, что не все так очевидно. Но самым важным оказался последний поединок группового этапа, в котором "Фурия" разгромила Германию 6:0.

Тогда у испанцев все получалось в атаке, а в защите подопечные Энрике просто сыграли на своем уровне – ноль пропущенных. Это стало продолжением тенденции, ведь и в двух предыдущих домашних матчах турнира Испания не пропускала. Если брать во внимание все турниры, то не пропускная домашняя серия насчитывает уже семь поединков. Очень неплохо!

Греция

Своя серия продолжается и у Греции - пятиматчевая беспроигрышная. В этих пяти поединках эллины пропустили лишь один гол, но уровень оппозиции нельзя сравнивать с испанским. В Лиге наций Греция представляет третий эшелон. В группе 3 Лиги С команда Джона ван'т Схипа финишировала второй, на два очка отстав от Словении.

Не отобрались греки и на чемпионат Европы 2020. Поэтому новый цикл приходится начинать с чистого листа.

Испания - Греция. Статистика личных встреч

Греция и Испания сыграли между собой десять поединков на различных уровнях европейского и мирового футбола. Первый датирован 1970-м годом, а вот новейшая история началась в 2002-м. Греция имеет лишь одну победу (1:0) и две ничьих. Все остальное – поражение.

Испания - Греция. Последние матчи между командами

18.06.2008 Греция - Испания 1:2

1:2 22.08.2007 Греция - Испания 2:3

2:3 16.06.2004 Греция - Испания 1:1

1:1 07.06.2003 Испания - Греция 0:1

0:1 07.09.2002 Греция - Испания 0:2

Испания - Греция. Ориентировочные составы

Испании, скорее всего, не поможет Херард Морено. Он остается в расположении сборной, но играть пока не может из-за травмы, полученной в последнем матче за "Вильярреал". Также вне обоймы – его одноклубник Пау Торрес. Бросается в глаза присутствие в сборной голкипера "Брайтона" Роберто Санчеса. С молодежки были вызваны Брайан Хиль и Педри.

Испания: Де Хеа - Гайя, Рамос, Гарсия, Альба - Льоренте, Бускетс, Педро - Ольмо, Мората, Ферран Торрес

Грекам не поможет Пантелис Хацидиакос, ранее выбывший из строя из-за проблем со здоровьем. Вместо него в сборную был вызван Михалис Бакакис, который будет конкурировать за место на правом фланге защиты с Мавриасом. Скорее всего, не увидим и новичка команда Димитриса Гианнулиса. Вне состава также Яннулис.

Греция: Влаходимос - Бакакис, Цавеллас, Пападопулос, Цимикас - Бухалакис, Зека - Бакасетас, Фортунис, Пелкас - Гиакумакис

Испания - Греция. Ставка и коэффициенты

Испания - Греция. Прогноз от UA-Football

Испания мощная дома. Испания разнообразна. Греция настраивается давать бой и готова удивлять соперника тактическими сюрпризами, но выше головы не удастся выпрыгнуть. Последний раз между собой команды играли в 2008-м году, и это будет новая страница противостояния. Вероятно, она будет отличаться от предыдущих. Например, впервые за последние четыре матча между Испанией и Грецией забьет только одна команда. Ставка на сухую победу хозяев. Прогноз – победа Испании 2:0.