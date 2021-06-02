Франция - Уэльс. Анонс и прогноз товарищеского матча на 2 июня

Товарищеский матч

2 июня. Ницца. "Альянц Ривьера"

Франция 22:05 Уэльс

Трансляция: Футбол 3

Французы и валлийцы начинают подготовку к Евро-2020. Команда Дидье Дешама едет на турнир, чтобы его выиграть; их завтрашний соперник - чтобы попытаться выйти из группы. Потенциал команд несопоставим, поэтому любой результат, кроме победы чемпионов мира, будет рассматриваться во Франции как полнейший провал.

Франция

Главная новость у "Ле Бле" - возвращение в команду Карима Бензема, который не вызывался в сборную с 2015 года из-за скандала с шантажом. Дидье Дешам вернул форварда "Реала" не просто так: в последних матчах Франция отлично оборонялась, но почти не создавала голевых ситуаций. Отчасти причина такой пассивности в отсутствии практики у Оливье Жиру, которого и заменит Бензема.

На Евро-2020 Франция попала в группу смерти с Германией, Португалией и несчастной Венгрией, так что ответственность будет зашкаливать с самой первой секунды турнира. Если верить L’Equipe, в матче с Уэльсом Дешам намерен проверить схему 4-2-3-1, где Бензема сыграет на острие, Мбаппе - слева, а место правого полузащитника займет номинальный центрхав Рабьо. Если игра не задастся, уже в следующем товарняке с Болгарией французы попробуют что-то другое.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 4300 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Уэльс

Райан Гиггз опять влип в идиотскую историю с противоположным полом и теперь его ждет суд. В его отсутствие Уэльсом будет руководить Роберт Пейдж, и пока сложно сказать, как это скажется на игре команды. В последнее время валлийцы выглядели солидно, выиграв 4 из 5 последних встреч. Единственное поражение - от звездной Бельгии (1:3).

Как справедливо заметил Гарет Бэйл, этот Уэльс - не та команда, которая в 2016-м добралась до полуфинала Евро. Гиггз провел смену поколений, и новым героям "Драконов" по 20-25 лет. Прежде всего, это ливерпульцы Уилсон и Уильямс, манкунианец Джеймс, Ампаду из "Шеффилда". Франция для них слишком сильна, но им важно не развалиться и показать характер. Только так добиваются успеха на Евро.

Gareth Bale says he will be offering advice to the younger members of the Wales squad during #Euro2020 ???????????????? pic.twitter.com/uWfr0Rcm24 — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 31, 2021

Франция - Уэльс: статистика личных встреч

Команды встречались между собой пять раз, и единственную победу валлийцы добыли в 1982 году. Последний же матч команд состоялся в 2017-м и тогда Франция легко победила 2:0 благодаря голам Гризманна и Жиру.

Франция - Уэльс: последние матчи команд

Последние матчи Франции

Последние матчи Уэльса

Ориентировочные составы команд

Французы, похоже, сыграют боевым составом, за исключением Нголо Канте - он приступит к тренировкам чуть позже, а пока отдыхает после ударного финала ЛЧ. Также дополнительные выходные получили и другие игроки "Челси" - Оливье Жиру и Курт Зума.

У валлийцев под большим вопросом участие в матче бойцов старой гвардии - Аарона Рэмзи и Джо Аллена. Они совсем недавно восстановились после травм и еще не в форме.

Франция: Льорис - Павар, Варан, Кимпембе, Люка Эрнандес - Погба, Толиссо - Рабьо, Гризманн, Мбаппе - Бензема

Уэльс: Уорд - Родон, Кабанго, Мефам - Гюнтер, Смит, Морелл, Уильямс - Бэйл, Мур, Джеймс

Франция - Уэльс: ставки и коэффициенты

Франция - Уэльс: прогноз от UA-Football

Товарищеский матч - это отработка разных вариантов, идей и принципов игры. Но на сей раз на поле будет один футболист, для которого жизненно важно забить - это Карим Бензема. Ему это необходимо, чтобы застолбить за собой место в старте, убрав всякие сомнения на свой счет.

Рискнем поставить на гол бомбардира "Реала" - букмекеры предлагают такой вариант с коэффициентами около 2,0.