Франция - Уэльс. Анонс и прогноз товарищеского матча на 2 июня

Французы и валлийцы начинают подготовку к Евро-2020. Команда Дидье Дешама едет на турнир, чтобы его выиграть; их завтрашний соперник - чтобы попытаться выйти из группы. Потенциал команд несопоставим, поэтому любой результат, кроме победы чемпионов мира, будет рассматриваться во Франции как полнейший провал.

Главная новость у "Ле Бле" - возвращение в команду Карима Бензема, который не вызывался в сборную с 2015 года из-за скандала с шантажом. Дидье Дешам вернул форварда "Реала" не просто так: в последних матчах Франция отлично оборонялась, но почти не создавала голевых ситуаций. Отчасти причина такой пассивности в отсутствии практики у Оливье Жиру, которого и заменит Бензема.

На Евро-2020 Франция попала в группу смерти с Германией, Португалией и несчастной Венгрией, так что ответственность будет зашкаливать с самой первой секунды турнира. Если верить L’Equipe, в матче с Уэльсом Дешам намерен проверить схему 4-2-3-1, где Бензема сыграет на острие, Мбаппе - слева, а место правого полузащитника займет номинальный центрхав Рабьо. Если игра не задастся, уже в следующем товарняке с Болгарией французы попробуют что-то другое.

Райан Гиггз опять влип в идиотскую историю с противоположным полом и теперь его ждет суд. В его отсутствие Уэльсом будет руководить Роберт Пейдж, и пока сложно сказать, как это скажется на игре команды. В последнее время валлийцы выглядели солидно, выиграв 4 из 5 последних встреч. Единственное поражение - от звездной Бельгии (1:3).

Как справедливо заметил Гарет Бэйл, этот Уэльс - не та команда, которая в 2016-м добралась до полуфинала Евро. Гиггз провел смену поколений, и новым героям "Драконов" по 20-25 лет. Прежде всего, это ливерпульцы Уилсон и Уильямс, манкунианец Джеймс, Ампаду из "Шеффилда". Франция для них слишком сильна, но им важно не развалиться и показать характер. Только так добиваются успеха на Евро.

Gareth Bale says he will be offering advice to the younger members of the Wales squad during #Euro2020 ???????????????? pic.twitter.com/uWfr0Rcm24