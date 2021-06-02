Украина - Северная Ирландия. Еще одна репетиция перед Евро

Сборная Украины, официальным партнером которой является Parimatch, продолжает подготовку к Евро и на очереди у команды Андрея Шевченко матч против Северной Ирландии (3 июня, Днепр, 21:00), которая была нашим соперником на прошлом чемпионате Европы. Тогда наша сборная уступила 0:2, но вряд ли кто из футболистов будет рассматривать эту игру в качестве возможности взять реванш. Ведь накануне крупного турнира задачи у команды совсем другие. Но победа при этом точно не будет лишней, ведь четыре предыдущих матча завершились с одинаковым счетом - 1:1. Сейчас аналитики Parimatch дают 54% на победу Украины и 20% на победу Северной Ирландии, еще 26% остается на ничью.

На этот раз Северная Ирландия не смогла пробиться на европейское первенство. В отборе она играла с Нидерландами (наш соперник на Евро), уступила на выезде (1:3) и сыграла вничью дома (0:0). После группового этапа команда заняла третье место, обыграла сначала в стыковых матчах Боснию и Герцеговину, но затем в решающей игре уступила Словакии.

Если сравнивать Северную Ирландию с Байхрейном, с которым мы недавно играли, и с Кипром, с которым предстоит играть 7 июня, то этот соперник выглядит самым сильным. И 48 место в рейтинге ФИФА тоже говорит само за себя. У нас, напомним, 24 позиция.

Стоит также отметить разницу между командами в трансферной стоимости игроков. По оценкам портала transfermarkt состав сборной Украины стоит более 200 евро, тогда как у Северной Ирландии эта цифра в 10 раз меньше.

Если говорили о составе нашей команды, то нельзя не вспомнить о потерях. К этому списку добавились Коноплянка и Коваленко. Зато появились новички, это Богдан Леднев («Динамо»), Георгий Судаков («Шахтер») и Артем Бондаренко («Мариуполь»). Впрочем, времени на эксперименты у Андрея Шевченко практически не осталось, уже 13 июня нас ждет игра на Евро против Нидерландов. Поэтому, не исключено, что в матче с Северной Ирландией мы увидим на поле тех, кому тренерский штаб доверит место в составе и на чемпионате Европы.