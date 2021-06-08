Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Франция – Болгария. Прогноз на товарищеский матч на 08.06.2021
Последняя проверка перед Евро
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Valerio Pennicino
Франция, один из главных фаворитов предстоящего Евро, завершает подготовку к турниру товарищеским матчем с Болгарией, которой об участии в финальной стадии этого турнира остаётся только мечтать.
Франция
Матч с болгарами станет для подопечных Дидье Дешама пятым в этом году и вторым в рамках непосредственной подготовки к Евро. Квалификацию к Чемпионату мира Франция начала с ничьей с Украиной (1:1), хотя даже несмотря на гол, который нужно было отменять из-за офсайда Павара, "трехцветные" насоздавали моментов достаточно даже для победы легальным путём. Дальше было проще – комфортные, хоть и довольно скромные победу над Казахстаном (0:2), а также Боснией и Герцеговиной (0:1).
В двух победных встречах Дешам экспериментировал с составами и схемами (4-2-3-1 и 4-4-2), а также учился играть без Нголо Канте, получившего травму в игре с "жёлто-синими". Канте вернулся в сборную перед Евро в статусе победителя Лиги Чемпионов и возможного претендента на "Золотой мяч". И если возвращение Нголо в состав было неизбежным, то вот репатриация в стан сборной Бензема шокировала всех.
Перед важным турниром Дешам решил призвать Бензема обратно под знамя "трехцветных", забыв былые обиды. В среду форвард "Реала" провёл свою первую игру за Францию за 5 лет, и несмотря на незабитый пенальти и бросающийся в глаза недостаток сыгранности с партнёрами, всё равно был традиционно великолепен. Его дуэт с Мбаппе может стать просто убийственным, а ведь из глубины их к тому же поддерживает Гризманн, тоже набравший шикарную форму. Потенциально смертоносное сочетание.
Болгария
Болгария на Евро не поедет, но и у них есть свои задачи. Команда Ясена Петрова стремится подготовиться к сентябрьским матчам отбора на Чемпионат мира, где им срочно нужно улучшать результаты. В рамках данной подготовки болгары сыграют уже третий спарринг в июне – ранее была добытая ничья со Словакией (1:1) и обидное поражение от россиян (0:1) с пропущенным на последних минутах.
До этого в марте в квалификации к ЧМ Болгария уступила фаворитам из Швейцарии (1:3) и Италии (0:2), а также смогла разжиться очком после выезда в Северную Ирландию. Но с одним пунктом после трёх игр коллектив Петрова вряд ли может претендовать на Мундиаль, и с такими успехами пропустит не только ближайшее европейское первенство.
Личные встречи
Соперники встречались между собой немалые 22 раза. У Франции 10 побед, у болгар – восемь. Ещё четыре игры завершились вничью. Правда, лишь двое из этих поединков прошли в 21 веке, и обе эти игры "трёхцветные" выиграли в рамках отбора к ЧМ-2018.
Ориентировочные составы
Франция: Льорис, Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес, Погба, Сиссоко, Рабьо, Гризманн, Мбаппе, Бензема
Болгария: Георгиев, Янков, А.Христов, Антов, Карагарен, Десподов, Минчев, Витанов, Цветанов, П.Христов, Илиев
Ставки и коэффициенты
Прогноз: Победа Франции 3:0. Коллектив Дешама должен использовать эту игру для морального буста перед стартом Евро, так что ждём погромов. К тому же Бензема на этот раз должен забить, а также показать взаимопонимание с Гризманном и Мбаппе другого уровня.
Популярное сейчас
- Шевченко: Меня не интересует реакция из России. Нашим болельщикам форма понравилась, я доволен
- Зинченко: Пообещал своей жене забить, поэтому попросил у Ярмоленко пробить пенальти
- Пять игроков, которые не попали в заявку на Евро, покидают расположение сборной Украины
- Первая встреча. Нидерланды – Грузия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 06.06.2021
- Один из лидеров Зари женился на своей шикарной подруге. ФОТО
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО