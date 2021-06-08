8 июня. Товарищеский матч

Сен-Дени, "Стад де Франс"

Франция 22:10 Болгария

Трансляция – oll.tv

Франция, один из главных фаворитов предстоящего Евро, завершает подготовку к турниру товарищеским матчем с Болгарией, которой об участии в финальной стадии этого турнира остаётся только мечтать.

Франция

Матч с болгарами станет для подопечных Дидье Дешама пятым в этом году и вторым в рамках непосредственной подготовки к Евро. Квалификацию к Чемпионату мира Франция начала с ничьей с Украиной (1:1), хотя даже несмотря на гол, который нужно было отменять из-за офсайда Павара, "трехцветные" насоздавали моментов достаточно даже для победы легальным путём. Дальше было проще – комфортные, хоть и довольно скромные победу над Казахстаном (0:2), а также Боснией и Герцеговиной (0:1).

В двух победных встречах Дешам экспериментировал с составами и схемами (4-2-3-1 и 4-4-2), а также учился играть без Нголо Канте, получившего травму в игре с "жёлто-синими". Канте вернулся в сборную перед Евро в статусе победителя Лиги Чемпионов и возможного претендента на "Золотой мяч". И если возвращение Нголо в состав было неизбежным, то вот репатриация в стан сборной Бензема шокировала всех.

Перед важным турниром Дешам решил призвать Бензема обратно под знамя "трехцветных", забыв былые обиды. В среду форвард "Реала" провёл свою первую игру за Францию за 5 лет, и несмотря на незабитый пенальти и бросающийся в глаза недостаток сыгранности с партнёрами, всё равно был традиционно великолепен. Его дуэт с Мбаппе может стать просто убийственным, а ведь из глубины их к тому же поддерживает Гризманн, тоже набравший шикарную форму. Потенциально смертоносное сочетание.

Болгария

Болгария на Евро не поедет, но и у них есть свои задачи. Команда Ясена Петрова стремится подготовиться к сентябрьским матчам отбора на Чемпионат мира, где им срочно нужно улучшать результаты. В рамках данной подготовки болгары сыграют уже третий спарринг в июне – ранее была добытая ничья со Словакией (1:1) и обидное поражение от россиян (0:1) с пропущенным на последних минутах.

До этого в марте в квалификации к ЧМ Болгария уступила фаворитам из Швейцарии (1:3) и Италии (0:2), а также смогла разжиться очком после выезда в Северную Ирландию. Но с одним пунктом после трёх игр коллектив Петрова вряд ли может претендовать на Мундиаль, и с такими успехами пропустит не только ближайшее европейское первенство.

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Личные встречи

Соперники встречались между собой немалые 22 раза. У Франции 10 побед, у болгар – восемь. Ещё четыре игры завершились вничью. Правда, лишь двое из этих поединков прошли в 21 веке, и обе эти игры "трёхцветные" выиграли в рамках отбора к ЧМ-2018.

Ориентировочные составы

Франция: Льорис, Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес, Погба, Сиссоко, Рабьо, Гризманн, Мбаппе, Бензема

Болгария: Георгиев, Янков, А.Христов, Антов, Карагарен, Десподов, Минчев, Витанов, Цветанов, П.Христов, Илиев

Ставки и коэффициенты