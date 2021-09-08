Италия - Литва. Анонс и прогноз матча Отбора на Чемпионат Мира-2022 на 08.09.2021

8 сентября. 21:45. Квалификация на Чемпионат Мира-2022. Группа С



Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"



Италия - Литва



Главный арбитр: Крэйг Поусон (Англия)





Результаты двух первых матчей сентября позволили Италии установить мировой рекорд - 36 матчей подряд без поражений. Вот только оба результата были ничейными, что сбросило сборную с первого места в группе по потерянным очкам и вселило тревогу в ее болельщиков и экспертов. Роберто Манчини даже пришлось на предматчевой пресс-конференции требовать оставить сборную в покое, а Лоренцо Инсинье - прекратить панику и не создавать напряжение. В таком состоянии даже матч против Литвы, близкой к рекорду с приставкой "анти-", не кажется верной победой.



Не кажется он верной победой еще и из-за кадровых потерь Чемпиона Европы. Его лагерь уже покинули сам Инсинье и Чиро Иммобиле. Заменявший второго Дзаньоло также травмирован, под большим вопросом и участие Федерико Кьезы. То есть все лидеры атаки не появятся в стартовом составе. А ведь главной проблемой в матчах против Болгарии (1:1) и Швейцарии (0:0) была ужасная реализация. Моменты-то создавались. Потому Манчини, его капитан Джорджо Кьеллини оптимистичны, говорят о хорошей игре. Хотя второй тайм в Базеле был слабым и в центре поля, и это также беспокоит.



Манчини заявляет, что в обоих матчах нельзя было позволять себе ничьи при стольких шансах забить. И он даже не хочет говорить об ужасном пенальти Жоржиньо, а о моментах с игры. Требует быть более твердыми у ворот соперника. Достигнет ли этого? Он верит, что при такой игре голы скоро придут, но то же говорил и после Болгарии. А затем пришел первый матч без забитых из 18-ти последних. Слова же Кьеллини о том, что в Базеле сборная сыграла лучше, чем в выигранном матче у той же Швейцарии на Евро (3:0) и вернула уровень финала Евро, и вовсе не выдерживают критики.



Разумеется, проблемы литовцев гораздо серьезнее. Месяц назад они сменили тренера. Легендарный в прошлом игрок Вальдас Иванаускас затеял смену поколений, не без скандала убрав нескольких статусных ветеранов, в матчах против Северной Ирландии дома и в Болгарии ставил молодежь, в том числе и в оборону. Получилось 1:4 от первых и 0:1 в Софии, когда вратарь Шеткус спас от 0:4. Не приехал из-за травмы капитан Миколюнас, в чем Иванаускас обвинил его клуб, "не поберегший возрастного игрока для сборной". Ну а в итоге сам тренер вылетел из-за коронавируса. Бурный месяц.



Ассистент Иванаускаса Томас Ражанаускас заявил, что в Болгарии сборная играла солидно и по плану, недоиграв лишь в атаке и пропустив в концовке, что, если бы реализовала пенальти против североирландцев при счете 1:2, все пошло бы иначе, что новый проект лишь начался и займет время, потому считать очки нет смысла. Также вспомнил о том, что домашний матч против Италии был неплох, а в гостевом нет страха, лишь энтузиазм. Поскольку "только итальянцам есть что терять". Но тем временем она уже с восемью поражениями подряд. Еще одно повторит ее антирекорд.





Кадры





Кадровая ситуация в Италии настолько непроста, что Сorriere Dello Sport сегодня вышел с заголовком "Италия Распадори". Да, 21-летнего форварда "Сассуоло" с 42-мя минутами за сборную в карьере. Сегодня он дебютирует в "старте". Мазавший в Базеле Доменико Берарди вновь получит шанс справа, слева, скорее всего, появится запасной "Ювентуса" Бернардески. Манчини также беспокоится о здоровье Николо Бареллы, потому Маттео Пессина готовится к выходу. Также Локателли должен вновь заменить травмированного Верратти, а в обороне вряд ли сыграют вместе Бонуччи и Кьеллини.



Ражанаускас говорил об усталости своих игроков. Также из-за перебора жёлтых карточек матч пропустят важные игроки в атаке - Черных и Шимкус. Останутся ли в центре обороны 20-летний Шаткус из дубля "Нюрнберга" и 21-летний Уткус из бельгийского "Серкля"? Достаточно ли сил у 30-летнего Новиковаса, отыгравшего оба полных матча и против североирландцев запомнившегося ассистом и тем самым неудачным пенальти?



Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Бастони, Эмерсон, Жоржиньо, Локателли, Пессина, Берарди, Распадори, Бернардески



Литва: Шеткус, Лазицкас, Шаткус, Уткус, Баравикас, Вербицкас, Сливка, Янкаускас, Новиковас, Казлаускас, Дубицкас





Очные матчи





Италия и Литва встречались семь раз. Результаты - пять побед у первых и две ничьи. Последний матч состоялся в марте в Литве в рамках этого же Отбора, и тогда итальянцы открыли счёт лишь в начале второго тайма. Сенси отличился. На 94-ой минуте Иммобиле установил окончательный - 2:0. А вот в последнем матче на итальянской земле был зафиксирован счёт 1:1. Он состоялся в рамках Отборочного турнира на Евро-2008.





Прогноз: Италия - Литва 2:0





Даже огромные кадровые проблемы, неуверенность и давление прессы не должны помешать итальянцам победить соперника, который проиграл восемь раз подряд, в том числе Эстонии, Латвии. Косово со счётом 0:4. Хотя в Вильнюсе было нелегко. И хотя итальянцы не побеждали в основное время уже четырежды подряд, включая Евро. Вопрос здесь в том, высвободится ли их атака именно вторым составом. В последних десяти матчах в рамках Чемпионата Мира с их участием не забивалось более двух мячей, Литва в шести из своих последних восьми не забивала вообще...