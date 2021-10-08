Чехия - Уэльс. Анонс и прогноз матча на 08.10.2021

Уже сегодня вечером состоится матч отбора к ЧМ-2022 между сборными Чехии и Уэльса. Конечно, афиша поединка не выглядит слишком интересной. Однако стоит помнить, что именно эти команды борются за второе место в группе, чтобы попасть в финальную часть чемпионата мира. И чехи, и валлийцы имеют в активе по 7 очков. Хоть догнать Бельгию с ее 16 пунктами уже невозможно, борьба за второе место обещает быть жаркой.

Квалификация к ЧМ-2022

8 октября, 21:45, Синобо Стэдиум, Прага

Судья Д. Айтекин (Германия)

Прямая трансляция: Sky Sports Football

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Чехия

В осенних матчах квалификации к Чемпионату мира 2022 года сборная Чехии уже провела два поединка. Второго сентября чехи в родных стенах переиграли команду Беларуси со счетом 1:0. Думаю, можно особо и не рассказывать о состоянии "сябров", которые не имеют возможности играть в своей стране, да еще и перед сентябрьскими матчами выслушали угрозы от самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Но даже несмотря на это, Чехии не удалось забить много мячей - пришлось радоваться даже минимальной победе. Во втором матче квалификации чехи встретились с Бельгией на выезде, и именно там стали видны все минусы команды. Со столицы Евросоюза подопечные Ярослава Шилгавы поехали, проиграв со счетом 3:0. Вместе с этим, нельзя сказать, что по ходу матча Чехия создавала опасные моменты.

Времени, чтобы поработать над всеми ошибками, у тренера сборной было довольно мало, и вряд ли можно надеяться на кардинальное изменение тактики или исполнителей в матче с Уэльсом. Несмотря на это, рассчитывать на постоянную игру Чехии вторым номером с таким соперником тоже не стоит.

Уэльс

Дела у валлийцев на данный момент идут еще труднее, чем у чехов. В последних двух поединках квалификации к Чемпионату мира они встречались с Беларусью и Эстонией. В первом матче со слабыми белорусами подопечные Гиггза выиграли (3:2), однако смогли пропустить дважды. Конечно, можно говорить о потере концентрации или недооценке соперника, однако факт остается фактом. В домашнем матче с Эстонией (0:0) все было еще более печально для валлийцев. Перед матчем букмекеры не давали почти никаких шансов гостям, однако никакого доминирования Уэльс не показал в течение всего поединка. В результате подопечным Гиггза пришлось мириться с сухой ничьей и с глупой потерей очков на пути к ЧМ.

Однако, вспоминая характер, который демонстрировал Уэльс в матчах два-три года назад, можно спрогнозировать, что Райан Гиггз найдет ключ к своей команде и постарается в кратчайшие сроки убрать все недостатки. Однако получится ли это у него - мы узнаем уже завтра.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз от сайта UA-Football

Обе команды демонстрировали не слишком уверенный футбол в прошлых матчах. Говорить о преимуществах и недостатках этих сборных можно долго, но стоит помнить, что команды борются за второе место в группе. Только оно выведет одну из сборных в финальный этап ЧМ-2022. Это должно быть двойной мотивацией и для Чехии, и для Уэльса. Прогноз: ничья, ТМ 2,5.