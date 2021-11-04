Рома - Буде/Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 04.11.2021

4 ноября. 22:00. Лига Конференций. Группа С. Четвертый тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Буде/Глимт"

Главный арбитр: Анастасиос Папапетру (Греция)

В Серии А "Рома" идет на четвертом месте, которое по итогам сезона ее полностью устроит. В Лиге Конференций она на втором месте, которое выводит из группы. С двумя домашними матчами впереди. Потому Жозе Моуриньо не считает сегодняшний матч против "Буде/Глимт" решающим, заявляя, что команда в хорошей ситуации. Вместе с тем, его действия, поведение как раз говорят о нервозности, непростой ситуации. Говорят и последние результаты команды. А 1:6 от этого соперника в Норвегии добавляют сегодняшней встречe особого окраса.

Перед этим матчем португалец не захотел указывать на что-то конкретное, что не работало тогда. "Ничего не работало. Мы проиграли как команда. А теперь хотим выиграть как команда. В Норвегии я боялся холода, поля, усталости, травм. Всего, кроме поражения. Я совершал ошибки, как и все". Тем не менее, несмотря на слова о команде, он избрал виновными пятерых конкретных игроков и отправил их на трибуны. Мараш Кумбулла с тех пор вернулся в заявку, но не играет. А Вильяр, Диавара, Майораль и Рейнолдс не вернулись.

В целом в пяти последних матчах во всех турнирах римляне одержали лишь одну победу. Тяжелый камбек в Кальяри против последней команды Серии А. Также сыграли вничью и потерпели три поражения. В том числе и первое в карьере своего тренера в домашнем матче итальянской лиги. На днях, от "Милана". Из-за слов Моуриньо о втором составе первый играет без замен и страшно устал. Тренер еще и занят разговорами об арбитраже. Перед этим матчем уже отказался об этом говорить. Сейчас для него и для команды непростой период.

Для норвежской команды период как раз замечательный. Она лидирует в своей лиге на пути ко второму подряд чемпионскому титулу. После "Ромы" взяв семь очков в трех матчах. Лидирует и в группе Лиги Конференций и теоретически может обеспечить выход в следующий раунд уже сегодня. Главный тренер Кьетиль Кнутсен говорит об энтузиазме игроков на легендарном стадионе и обещает, "несмотря на много задач на этой стадии сезона, показать свой лучший футбол". "Это фантастический вызов для нас. Нам нечего терять". Гости готовы к игре.

Следует отметить, что на "Стадио Олимпико", включая концовку предыдущего сезона, "Рома" выдала серию из девяти побед подряд во всех турнирах. После которой не переиграла "Наполи" (0:0) и уступила "Милану" (1:2). А "Буде/Глимт" не проигрывал в 18-ти последних матчах во всех турнирах, одержав в них 14 побед. В гостях он не проигрывал в девяти подряд, одержав в них шесть побед.

Кадры

Одного игрока Моуриньо все же будет вынужден сменить. Капитана. Лоренцо Пеллегрини травмирован. Его на позиции "десятки" должен заменить Генрих Мхитарян, и тогда слева выйдет либо автор гола против "Милана" Эль-Шаарави, либо Эльдор Шомуродов. Хотя, возможно, Генриху удастся предоставить отдых, которого он давно ждет, и тогда Эльша и Эльдор выйдут вместе. Что изменит тактическую схему на 4-4-2. Также возможен выход на правом фланге не Дзаньоло, а Карлеса Переса, а в центре поля не Верету, а юного Дарбо.

Особое внимание к центрфорварду Тамми Абрахаму. Он начал сезон отлично, забил в первых двух матчах группового турнира Лиги Конференций. Однако в третьем не забивал. Не забивал и в лиге уже в шести матчах подряд.

У Кнутсена проблем побольше, но они не стопроцентные. Под вопросом из-за повреждений лидер опорной зоны Берг и левый защитник Бьоркан. Зато появился новый интересный вариант в той же опорной зоне. Ветлесен в первом матче выходил лишь на замену, но в последних двух матчах лиги забивал и может получить место в стартовом составе. Точно такие места получат игроки атаки Ботхейм (два гола и три ассиста в первом матче) и Сольбаккен (дубль).

"Рома": Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Ибаньес, Винья, Кристанте, Дарбо, К. Перес, Мхитарян, Эль-Шаарави, Абрахам

"Буде/Глимт": Хайкин, Сампстед, Моэ, Лоде, Бьоркан, Фет, Ветлесен, Конрадсен, Пеллегрино, Сольбаккен, Ботхейм

Прогноз: Рома - Буде/Глимт 2:1

Моуриньо заявил, что в футболе не бывает мести. Впрочем, мы уже хорошо знакомы с ним, чтобы быть уверенными в заряжении игроков на реванш. Они и сами заряжены после того 1:6 и серии неудач в целом. К тому же, Жозе подчеркивает, что сегодня сыграет совсем другой состав. Первый состав. Да и не стоит забывать, что первое место в группе освобождает от двух лишних матчей в феврале и выводит напрямую в 1/8 финала. Потому в этом матче стараться будут обе команды. Обе должны забить. А победить должна более качественная.