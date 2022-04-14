Новая вражда. Рома - Буде/Глимт: Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 14.04.2022

Первый розыгрыш Лиги Конференций уже запомнится. Не просто потому что первый. А из-за нового и весьма острого соперничества. Даже точнее - вражды. Три матча скромного "Буде/Глимт" без единого поражения от знаменитой "Ромы", в том числе и 6:1, драка неделю назад тренера вратарей итальянцев с главным тренером норвежцев с подачей жалобы последними в полицию, едкие, а то и острые комментарии с обеих сторон - явные признаки вражды. Остаётся надеяться, что она добавит игрокам лишь мотивации, не жестокости.

14 апреля. 22:00. Лига Конференций. Четвертьфинал. Ответный матч

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Буде/Глимт"

Главный арбитр: Хосе Санчес (Испания)

Результат первого матча - 1:2

Неделю тому "Рома" провела первый тайм по своему плану. Медленно, неизысканно в атаке, но с контролем над центром поля, несколькими моментами и голом. Но во втором, гораздо более быстром и открытом, "Буде/Глимт" включился, играл рискованнее и эффективнее и забил два мяча, пусть и с помощью рикошетов. Последний - на 89-ой минуте. Таким образом, уже во втором домашнем матче в турнире подряд он победил благодаря голу после 88-ой. В 1/8 финала пострадал АЗ, пройденный затем в Нидерландах в дополнительное время.

В последних матчах лиги и "Буде/Глимт", и "Рома" победили со счетом 2:1. Правда, "волкам" пришлось отыгрываться дома против последней команды Серии А "Салернитаны", и начать удалось лишь после 80-ой минуты. Играют они и в домашнем турнире невзрачно. Зато не проиграли там в 11-ти матчах подряд, в последних шести набрали 16 очков и пропустили два мяча. Два пропущенных в одном матче, как в Норвегии - аномалия. С другой стороны, "Буде/Глимт" не проигрывал в каком-либо турнире с августа и явно готов создавать новые аномалии.

Что ожидается сегодня? Заполненный стадион. Норвежские болельщики с тысячами масок дисквалифицированного за ту драку главного тренера Кьетиля Кнутсена. Крайне острое противостояние с попытками гостей прессинговать и поддерживать высокий темп, как они умеют, и попытками хозяев ловить их на этом. Будем надеяться, что обвинения из обеих команд в адрес друг друга в разжигании конфликта прекратятся. Что удастся избежать стычек на поле, на трибунах и в городе.

Следует напомнить, что в своем предыдущем домашнем матче в турнире "Рома" также забила в самой концовке. Гол Абрахама в ворота "Витесса" на 90-й минуте позволил избежать овертайма. Так что сегодня матч следует серьезно смотреть до последних секунд.

Кадры

Впервые в сезоне у "Ромы" все в сборе. Даже вылетевший ещё на Евро Леонардо Спинаццола. Впрочем, стартовый состав команды в последнее время стабилен. Такие игроки как Николо Дзаньоло, Карлес Перес и Жордан Верету будут ожидать шанса со скамьи запасных, и Моуриньо подчеркнул важность этого ресурса. Матч против "Салернитаны", как он заявил, решили именно замены. Гол Переса, ассист Верету.

Крис Смоллинг не играл с первых минут в Норвегии из-за искусственного газона, а здесь автор победного гола против той же "Салернитаны" возглавит оборону.

У "Буде/Глимт" изначально сокращённый состав и вариантов мало. Опорники Салтнес и Ветлесен забили в первом матче, должны сыграть важную роль и сейчас. Главная новость - окончание дисквалификации форварда Сольбаккена, забившего римлянам три мяча в двух осенних матчах группового турнира, забивавшего уже в этом году и "Селтику", и АЗ.

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Кристанте, Оливейра, Залевски, Мхитарян, Лоренцо Пеллегрини, Абрахам

"Буде/Глимт": Хайкин, Сампстед, Моэ, Хойбратен, Вембангомо, Салтнес, Ветлесен, Хаген, Сольбаккен, Пеллегрини, Эспейорд

Прогноз: Рома - Буде/Глимт 2:2

Заявления игроков команд весьма воинственны, а нежелание Моуриньо отвечать на вопросы по теме ещё более красноречиво. При такой атмосфере по какому пути пойдёт игра и кто победит - предсказать невозможно. В осеннем матче в Риме мячом и полным статистическим преимуществом владела "Рома", но контратаки "Буде/Глимт" были не менее опасными. Тогда хозяева дважды уступали в счете и вытащили ничью 2:2 лишь на 84-ой минуте. Здесь им такого счета не хватит...