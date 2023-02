Аль-Ахли - Реал Мадрид. Анонс и прогноз полуфинала клубного чемпионата мира на 8.02.2023

Мадридский "Реал" в разгар очень сложного сезона приехал на второстепенный турнир, который, однако, все равно хочет выиграть. Не в обычаях "Сливочных" упускать даже такие трофеи.

Способен ли "Аль-Ахли" этому помешать? На первый взгляд, ответ очевиден. Уровень африканского клубного футбола несравним с европейским. Впрочем, если приглядеться, египтяне вовсе не так просты…

На Черном континенте "Аль-Ахли" имеет ту же репутацию, что и "Реал" в Европе - все главные трофеи достаются ему. Отсюда и 10 побед в Лиге чемпионов КАФ, и рекордные 20 матчей на КЧМ.

На текущем турнире в Марокко египтяне уже разбили "Окленд" (3:0) и дожали "Сиэтл" (1:0), подтвердив свою выдающуюся форму. "Орлы" не проигрывают во всех турнирах 23 матча подряд! Команду тренирует швейцарец Марсель Коллер, и она по-европейски вышколена. Играет "Аль-Ахли" по схеме 4-1-4-1, упор делается на оборону - в последних 10 матчах аж 8 "сухарей".

Естественно, против "Реала" египтяне будут отбиваться числом. Их успех возможен только если Мадрид не поведет в счете. Также желательно повторить фокус "Мальорки", которая на выходных победила "Сливочных", превратив игру в нервное побоище. Фолы, споры с арбитром, симуляции - все средства должны быть задействованы, иначе шансов ноль.

У "Реала" громадное преимущество в классе над "Аль-Ахли", но травма Карима Бензема создает Карло Анчелотти много проблем даже в таком матче.

Как пробить "автобус", не имея центрфорварда? Как уже говорилось, на выходных в Мальорке "Реал" эту задачу не решил. Вдобавок травмированы Милитао, Менди и Куртуа - кто бы их не поменял, в том числе и украинец Лунин на воротах, - замены будут уступать оригиналу. Ну, и еще усталость накопилась нешуточная…

4 - Real Madrid have won the Club World Cup more times than any other team, winning the title in each of their last four appearances:



2014 - 2-0 vs San Lorenzo ????????

2016 - 4-2 vs Kashima Antlers ????????

2017 - 1-0 vs Grêmio ????????

