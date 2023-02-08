  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Другое
  4. Аль-Ахли - Реал Мадрид. Анонс и прогноз полуфинала клубного чемпионата мира на 8.02.2023
В тренде
Другое
Другое

Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аль-Ахли - Реал Мадрид. Анонс и прогноз полуфинала клубного чемпионата мира на 8.02.2023

Другое
(1 голосов)

Встречаются самые титулованные команды Африки и Европы

Аль-Ахли - Реал Мадрид. Анонс и прогноз полуфинала клубного чемпионата мира на 8.02.2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Castillo/Real Madrid

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" в разгар очень сложного сезона приехал на второстепенный турнир, который, однако, все равно хочет выиграть. Не в обычаях "Сливочных" упускать даже такие трофеи.

Способен ли "Аль-Ахли" этому помешать? На первый взгляд, ответ очевиден. Уровень африканского клубного футбола несравним с европейским. Впрочем, если приглядеться, египтяне вовсе не так просты…

Содержание

Клубный чемпионат мира. 1/2 финала
8 февраля. Рабат. "Принц Мулай Абдалла"
"Аль-Ахли" 21:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Андрес Матонте (Уругвай)
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Аль-Ахли"

На Черном континенте "Аль-Ахли" имеет ту же репутацию, что и "Реал" в Европе - все главные трофеи достаются ему. Отсюда и 10 побед в Лиге чемпионов КАФ, и рекордные 20 матчей на КЧМ.

На текущем турнире в Марокко египтяне уже разбили "Окленд" (3:0) и дожали "Сиэтл" (1:0), подтвердив свою выдающуюся форму. "Орлы" не проигрывают во всех турнирах 23 матча подряд! Команду тренирует швейцарец Марсель Коллер, и она по-европейски вышколена. Играет "Аль-Ахли" по схеме 4-1-4-1, упор делается на оборону - в последних 10 матчах аж 8 "сухарей".

Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
300 ₴
Фрибет на первый депозит
Получить бонус
VBET
1500 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Естественно, против "Реала" египтяне будут отбиваться числом. Их успех возможен только если Мадрид не поведет в счете. Также желательно повторить фокус "Мальорки", которая на выходных победила "Сливочных", превратив игру в нервное побоище. Фолы, споры с арбитром, симуляции - все средства должны быть задействованы, иначе шансов ноль.

Новости "Реала"

У "Реала" громадное преимущество в классе над "Аль-Ахли", но травма Карима Бензема создает Карло Анчелотти много проблем даже в таком матче.

Как пробить "автобус", не имея центрфорварда? Как уже говорилось, на выходных в Мальорке "Реал" эту задачу не решил. Вдобавок травмированы Милитао, Менди и Куртуа - кто бы их не поменял, в том числе и украинец Лунин на воротах, - замены будут уступать оригиналу. Ну, и еще усталость накопилась нешуточная…

В общем, "Реалу" будет тяжелее, чем кажется на бумаге, хотя выиграть он все равно обязан. Модрич и Кроос почти не играли на выходных - думается, они возглавят штурм египетской обороны. Слева тащить будет Винисиус, справа - Феде. Возможно, есть смысл поставить в центр Мариано, чтобы иметь хоть какую-то цель при подачах в штрафную. Ну, и наконец ждем "сухой" игры от Лунина - если не сейчас, то когда?

"Аль-Ахли" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

Хотя КЧМ проводятся в расширенном формате с 2000 года, "Реал" и "Аль-Ахли" ранее на них не пересекались. Парадокс.

Последние матчи "Аль-Ахли"

Аль-Ахли - Реал Мадрид. Анонс и прогноз полуфинала клубного чемпионата мира на 8.02.2023 - изображение 1

Последние матчи "Реала"

Аль-Ахли - Реал Мадрид. Анонс и прогноз полуфинала клубного чемпионата мира на 8.02.2023 - изображение 2

Ориентировочные составы

У "Реала" из-за травм вне заявки на КЧМ Бензема, Васкес, Милитао, Куртуа и Менди. Из этой пятерки сразу четверо - железные игроки старта.

У "Аль-Ахли" уже долгое время лечатся и даже не полетели в Марокко хавбек Акрам Тавфик и защитник Карим Фуад. Оба - игроки основного состава, так что это потери.

"Аль-Ахли": Эль-Шенави - Гани, Метвалли, Абдельмонем, Маалуль - Дьенг - Тау, Фати, Солейя, Мохаммед Шериф - Кахраба

"Реал Мадрид": Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга - Кроос, Чуамени, Модрич - Вальверде, Родриго, Винисиус

"Аль-Ахли" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

Favbet
10
5,20
1,35
Сделать ставку
Parimatch
11
5,40
1,32
Сделать ставку
VBET
11
5,20
1,35
Сделать ставку

"Аль-Ахли" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

Кто же будет соперником "Аль-Хиляля" в финале КЧМ? Ну, конечно, им станет "Реал". Вопрос лишь в том, как именно пройдет матч.

Учитывая, что "Аль-Ахли" действует от защиты, а Мадрид в пяти последних матчах в основное время не пробивал ТБ 2,5, рискнем поставить на "низ". Ставку ТМ 2,5 букмекеры предлагают с коэффициентами 2,1-2,2.

По теме
yellow-arrow
Old Firm. Рейнджерс – Селтик. Анонс и прогноз матча ШПЛ на 02.01.2023
yellow-arrow
Аякс – ПСВ. Анонс и прогноз матча Эредивизи на 06.11.22
yellow-arrow
Василий Ломаченко – Джемейн Ортис. Прогноз на бой 30.10.2022
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Аль-Ахли (Египет) Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде