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Аль-Ахли - Реал Мадрид. Анонс и прогноз полуфинала клубного чемпионата мира на 8.02.2023
Встречаются самые титулованные команды Африки и Европы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Castillo/Real Madrid
Мадридский "Реал" в разгар очень сложного сезона приехал на второстепенный турнир, который, однако, все равно хочет выиграть. Не в обычаях "Сливочных" упускать даже такие трофеи.
Способен ли "Аль-Ахли" этому помешать? На первый взгляд, ответ очевиден. Уровень африканского клубного футбола несравним с европейским. Впрочем, если приглядеться, египтяне вовсе не так просты…
Клубный чемпионат мира. 1/2 финала
8 февраля. Рабат. "Принц Мулай Абдалла"
"Аль-Ахли" 21:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Андрес Матонте (Уругвай)
Трансляция: MEGOGO, Volia TV
Новости "Аль-Ахли"
На Черном континенте "Аль-Ахли" имеет ту же репутацию, что и "Реал" в Европе - все главные трофеи достаются ему. Отсюда и 10 побед в Лиге чемпионов КАФ, и рекордные 20 матчей на КЧМ.
На текущем турнире в Марокко египтяне уже разбили "Окленд" (3:0) и дожали "Сиэтл" (1:0), подтвердив свою выдающуюся форму. "Орлы" не проигрывают во всех турнирах 23 матча подряд! Команду тренирует швейцарец Марсель Коллер, и она по-европейски вышколена. Играет "Аль-Ахли" по схеме 4-1-4-1, упор делается на оборону - в последних 10 матчах аж 8 "сухарей".
Естественно, против "Реала" египтяне будут отбиваться числом. Их успех возможен только если Мадрид не поведет в счете. Также желательно повторить фокус "Мальорки", которая на выходных победила "Сливочных", превратив игру в нервное побоище. Фолы, споры с арбитром, симуляции - все средства должны быть задействованы, иначе шансов ноль.
Новости "Реала"
У "Реала" громадное преимущество в классе над "Аль-Ахли", но травма Карима Бензема создает Карло Анчелотти много проблем даже в таком матче.
Как пробить "автобус", не имея центрфорварда? Как уже говорилось, на выходных в Мальорке "Реал" эту задачу не решил. Вдобавок травмированы Милитао, Менди и Куртуа - кто бы их не поменял, в том числе и украинец Лунин на воротах, - замены будут уступать оригиналу. Ну, и еще усталость накопилась нешуточная…
4 - Real Madrid have won the Club World Cup more times than any other team, winning the title in each of their last four appearances:— OptaJose (@OptaJose) February 7, 2023
2014 - 2-0 vs San Lorenzo ????????
2016 - 4-2 vs Kashima Antlers ????????
2017 - 1-0 vs Grêmio ????????
2018 - 4-1 vs Al-Ain ????????
Favourite. pic.twitter.com/aU44BPfl4v
В общем, "Реалу" будет тяжелее, чем кажется на бумаге, хотя выиграть он все равно обязан. Модрич и Кроос почти не играли на выходных - думается, они возглавят штурм египетской обороны. Слева тащить будет Винисиус, справа - Феде. Возможно, есть смысл поставить в центр Мариано, чтобы иметь хоть какую-то цель при подачах в штрафную. Ну, и наконец ждем "сухой" игры от Лунина - если не сейчас, то когда?
"Аль-Ахли" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч
Хотя КЧМ проводятся в расширенном формате с 2000 года, "Реал" и "Аль-Ахли" ранее на них не пересекались. Парадокс.
Последние матчи "Аль-Ахли"
Последние матчи "Реала"
Ориентировочные составы
У "Реала" из-за травм вне заявки на КЧМ Бензема, Васкес, Милитао, Куртуа и Менди. Из этой пятерки сразу четверо - железные игроки старта.
У "Аль-Ахли" уже долгое время лечатся и даже не полетели в Марокко хавбек Акрам Тавфик и защитник Карим Фуад. Оба - игроки основного состава, так что это потери.
"Аль-Ахли": Эль-Шенави - Гани, Метвалли, Абдельмонем, Маалуль - Дьенг - Тау, Фати, Солейя, Мохаммед Шериф - Кахраба
"Реал Мадрид": Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга - Кроос, Чуамени, Модрич - Вальверде, Родриго, Винисиус
"Аль-Ахли" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты
"Аль-Ахли" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол
Кто же будет соперником "Аль-Хиляля" в финале КЧМ? Ну, конечно, им станет "Реал". Вопрос лишь в том, как именно пройдет матч.
Учитывая, что "Аль-Ахли" действует от защиты, а Мадрид в пяти последних матчах в основное время не пробивал ТБ 2,5, рискнем поставить на "низ". Ставку ТМ 2,5 букмекеры предлагают с коэффициентами 2,1-2,2.
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