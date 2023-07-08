Виктория Азаренко – Элина Свитолина. Анонс и прогноз на матч Уимблдона 09.07.2023

После возобновления профессиональной карьеры Элина Свитолина уже встречалась с представительницами стран-агрессорок и уверенно их побеждала. Чего только стоит успех против Дарьи Касаткиной в матче Ролан Гаррос в начале лета. Месяц спустя Касаткина проиграла уже и Азаренко – теперь в рамках Уимблдона. Настал черед украинке и белоруске снова сойтись на корте: уже в шестой раз. В пяти предыдущих матчах побеждала белоруска. Однако многое изменилось даже с момента последнего очного поединка.

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Виктория Азаренко (Беларусь) - Элина Свитолина (Украина)

Олимпийские игры Теннис. Уимблдон. Женщины. Четвертый круг

9 июля. Корт №1. Четвертый запуск (начало не ранее 18:30)

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Виктория Азаренко: последние новости

С самого начала полномасштабной войны Азаренко не смогла определиться с линией своего поведения. Например, после 24 февраля Виктория призналась, что несколько следующих недель "в личной жизни были напряженными", с другой стороны - она заявила, что не будет говорить об отстранении белорусов от Уимблдона-2022, ведь "есть много вещей, которые можно вырвать из контекста ". А еще белоруска хотела принять участие в мероприятии в поддержку Украины на US Open, однако считает, что недопуск к тому же Уимблдону-2022 неправильный, ведь "спорт может объединять". Стаховский отмечал, что Азаренка едва не плакала, желая помочь Украине, однако вместо поддержки Швентек в отношении войны белоруска заявила, что она "не совсем разделяет мнение Иги". Так что вы думаете о событиях в самом сердце Европы, Виктория? В Украине "война" или "сво"?

Never seen this: a spectator FROM ANOTHER COURT gets hit by Azarenka's ball ????



(???? @Wimbledon) pic.twitter.com/JkZ6W479Ot — We Are Tennis (@WeAreTennis) July 8, 2023

Больше всего усилий на текущем Уимблдоне белоруска потратила в первом матче: с попавшей на турнир из-за квалификации китаянкой Юэ Юань пришлось сразиться в трех сетах более двух с половиной часов. У соперницы еще и в последнем гейме на подаче Азаренка были брейк-поинты, которые она не реализовала. Однако на двух других оппоненток Виктория в сумме потратила столько же времени, сколько на Юань: уверенные победы в двух партиях над аргентинкой Подороской и россияниной Касаткиной.

Элина Свитолина: последние новости

Общество разделено на две категории: тех, кто верит в прорыв Свитолиной по возвращении в топ-10, и тех, кто считает, что вернуться на прежние позиции уже не выйдет. Делать прогнозы по ее будущей карьере не будем, а лишь отметим, что Элина после своего возвращения не выдала каких-либо голливудских сюжетов в виде, например, победы на турнире серии Большого шлема. Но при этом украинка постепенно двигается вверх и вскоре должна войти уже в топ-50 WTA.

Elina Svitolina is #31 in the Live Race to the WTA Finals.



She started the year unranked, but now has a live ranking of #53



She has played on tour this year for 3 months & 5 days.



She did not touch a tennis racquet for 7 months.



This is how you make a comeback.



???????????????????? pic.twitter.com/LAnKAmZGiC — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 7, 2023

Впрочем, пока следует признать, что большинство побед даются Элине с боем. Так бывает, когда еще не в идеальной форме, и приходится вывозить за счет ментальной составляющей. На Уимблдоне относительно просто все было только против Винус Уильямс, которая из-за травмы не смогла в свои 43 провести матч на уровне ТБШ. Больше создавалось впечатление, что украинка жалела легендарную соперницу, не желая ее громить. С сеяной Элизе Мертенс поединок получился совершенно нелогичным: все три сета завершились с одинаковым счетом 6:1, второй из которых забрала бельгийка. Наконец, против Софии Кенин Свитолина провела стабильный матч и забрала третью победу на турнире.

Последние матчи

Азаренко полностью пропустила травяной сезон в 2022-м, а в этом году накануне Уимблдона провела три матча, только один из которых выиграла. Впрочем, дальнейшее развитие событий показало, что подготовка для теннисистки прошла хорошо, ведь уже в Лондоне Виктории удалось преодолеть три круга, чего не было с 2019-го.

Свитолина в прошлом году тоже не играла на траве, ведь взяла годовую паузу из-за рождения ребенка и восстановления. Перед Уимблдоном Элина только однажды вышла на траву: вчистую проиграла Фругвиртовой в Бирмингеме, после чего казалось, что на турнире Большого шлема ее не ожидает ничего хорошего. Однако, как мы видим, уже есть четвертый раунд, что можно считать очень хорошим результатом. А если не забывать, что Элина по рейтингу даже вне посева, то это тем более хорошее выступление.

Личные встречи

Пока для Свитолиной все складывается не лучшим образом. Из пяти очных матчей Элина проиграла все пять и взяла всего лишь два сета. Видимо, ближе всего к победе украинка была в 2019-м, когда на грунте в Риме выиграла первую партию, однако проиграла две следующие. Последний раз оппонентки выходили на корт друг против друга незадолго до полномасштабного вторжения российских имбецилов на украинскую землю: тогда все завершилось в двух сетах.

Виктория Азаренко – Элина Свитолина: коэффициенты и ставки на матч

Виктория Азаренко – Элина Свитолина: прогноз на матч от UA-Футбол

Свитолина после родов стала более стабильной. Пока даже трудно вспомнить хотя бы один матч, когда она уже набрала форму, который прошел бы с психологическими срывами. Раньше это мы наблюдали регулярно. Однако и Азаренко подошла к этому турниру в хорошей форме, поэтому поединок обещает получиться очень близким. Впрочем, именно ментальная стабильность, а также злоба за публичную вялость оппонентки на этот раз должны помочь украинке наконец-то прервать полосу неудач в личных матчах.