Виктория Азаренко – Элина Свитолина. Анонс и прогноз на матч Уимблдона 09.07.2023

После возобновления профессиональной карьеры Элина Свитолина уже встречалась с представительницами стран-агрессорок и уверенно их побеждала. Чего только стоит успех против Дарьи Касаткиной в матче Ролан Гаррос в начале лета. Месяц спустя Касаткина проиграла уже и Азаренко – теперь в рамках Уимблдона. Настал черед украинке и белоруске снова сойтись на корте: уже в шестой раз. В пяти предыдущих матчах побеждала белоруска. Однако многое изменилось даже с момента последнего очного поединка.

Виктория Азаренко (Беларусь) - Элина Свитолина (Украина)

Олимпийские игры Теннис. Уимблдон. Женщины. Четвертый круг

9 июля. Корт №1. Четвертый запуск (начало не ранее 18:30)

Трансляция на ТВ – Setanta Sports

Интернет-трансляция – ОТТ Setanta Sports

С самого начала полномасштабной войны Азаренко не смогла определиться с линией своего поведения. Например, после 24 февраля Виктория призналась, что несколько следующих недель "в личной жизни были напряженными", с другой стороны - она заявила, что не будет говорить об отстранении белорусов от Уимблдона-2022, ведь "есть много вещей, которые можно вырвать из контекста ". А еще белоруска хотела принять участие в мероприятии в поддержку Украины на US Open, однако считает, что недопуск к тому же Уимблдону-2022 неправильный, ведь "спорт может объединять". Стаховский отмечал, что Азаренка едва не плакала, желая помочь Украине, однако вместо поддержки Швентек в отношении войны белоруска заявила, что она "не совсем разделяет мнение Иги". Так что вы думаете о событиях в самом сердце Европы, Виктория? В Украине "война" или "сво"?

Больше всего усилий на текущем Уимблдоне белоруска потратила в первом матче: с попавшей на турнир из-за квалификации китаянкой Юэ Юань пришлось сразиться в трех сетах более двух с половиной часов. У соперницы еще и в последнем гейме на подаче Азаренка были брейк-поинты, которые она не реализовала. Однако на двух других оппоненток Виктория в сумме потратила столько же времени, сколько на Юань: уверенные победы в двух партиях над аргентинкой Подороской и россияниной Касаткиной.

Общество разделено на две категории: тех, кто верит в прорыв Свитолиной по возвращении в топ-10, и тех, кто считает, что вернуться на прежние позиции уже не выйдет. Делать прогнозы по ее будущей карьере не будем, а лишь отметим, что Элина после своего возвращения не выдала каких-либо голливудских сюжетов в виде, например, победы на турнире серии Большого шлема. Но при этом украинка постепенно двигается вверх и вскоре должна войти уже в топ-50 WTA.

Elina Svitolina is #31 in the Live Race to the WTA Finals.



She started the year unranked, but now has a live ranking of #53



She has played on tour this year for 3 months & 5 days.



She did not touch a tennis racquet for 7 months.



This is how you make a comeback.



???????????????????? pic.twitter.com/LAnKAmZGiC