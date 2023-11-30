Время для реванша. Астон Вилла – Легия. Анонс и прогноз матча 5-го тура Лиги конференций на 30.11.2023

Лига конференций. 5-й тур.

30 ноября. 22:00. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Марко Ди Белло (Италия)

Трансляция: MEGOGO Football 2

В сентябре "Легия" в домашних стенах сенсационно переиграла "Астон Виллу" (3:2), нанеся бирмингемцам единственное поражение в текущей еврокубковой кампании. Эмери прибегнул к ротации и одновременно столкнулся со смелостью и азартом поляков, вертикальным футболом в исполнении "Легии". Люка Динь дважды ошибся, "львы" с огромным трудом отыгрались, однако "зеленые", зарядившись поддержкой болельщиков, вырвали победу на радость родной публике.

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Новости "Астон Виллы"

Команда Унаи Эмери – одно из самых приятных откровений в текущем розыгрыше АПЛ, да и, наверное, всего сезона в целом. По состоянию на 13 сыгранных туров бирмингемцы находятся на 4-й строчке в чемпионате Англии, имея такое же количество очков, как "Ливерпуль" (28, 3-е место), и такое же количество побед, как "Арсенал" и "Манчестер Сити" (9, 1-2 позиции).

Как подсказывает обозреватель АПЛ Назар Черковский, "Астон Вилла" – отточенная тренерская команда, использующая офсайдные ловушки как основной стиль при высокой обороне, "львы" с отрывом лучшие в первенстве по данному показателю. Луиз руководит центром поля, Макгинн – мотор команды, Уоткинс убийственно конвертирует моменты в голы, Диаби помогает проходить защитные редуты соперников, смещаясь на фланг и кружа оттуда в дриблинге.

"Вилла" подходит к матчу с "Легией" в отличном настроении. Перед международной паузой "львы" дома разбили "Фулхэм" (3:1), а после перерыва на поединки сборных подопечные Эмери одолели на выезде потрепанный "Тоттенхэм" (1:2).

Next: Our final Villa Park outing in #UECL Group E. ✨ pic.twitter.com/I7rXj0cRMm — Aston Villa (@AVFCOfficial) November 28, 2023

Новости "Легии"

Варшавская "Легия" – серебряный призер прошлого розыгрыша Экстраклассы. Обогнал ее и стал чемпионом в сезоне-2022/23 "Ракув" Влада Кочергина. В текущей кампании в польском первенстве другие герои. Команда Косты Руняича на данный момент идет на 6-й позиции, отставая от первого "Шленска" и второй "Ягеллонии" на 11 и 6 очков соответственно.

Зато в Лиге конференций у "легионеров" полный порядок. Благодаря успеху в матче первого круга с "Астон Виллой" поляки возглавляют квартет, у обоих команд по 9 очков. Кстати, аутсайдеры группы, "Зринськи" и АЗ, уже особо ни на что не претендуют, имея в своем активе по 3 балла. Главная интрига в квартете E – кто же выйдет в плей-офф с первой строчки, "Легия" или "Астон Вилла".

"Зеленые" подходят к важному матчу после двух паритетов в чемпионате, разделить очки пришлось с "Лехом" (0:0) и "Вартой" (2:2).

Кстати, вы же помните, что за "Легию" играет украинец Игорь Харатин? Правда, играет – это громко сказано. Хавбек находится в глубоком запасе и шансов не получает.

Турнирная таблица

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Астон Вилла" – "Легия" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Астон Виллой" и "Легией" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 3:1. На бумаге все выглядит как идеальный момент для английского реванша. В воскресенье у "Виллы" игра с "Борнмутом", а в среду – с "Манчестер Сити". Следовательно, прибегнуть к ротации логичнее на выходных, чтобы подойти как можно более свежими к битве с "горожанами". А сейчас можно и закрыть вопросы на европейском фронте.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.