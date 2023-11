Время для реванша. Астон Вилла – Легия. Анонс и прогноз матча 5-го тура Лиги конференций на 30.11.2023

Лига конференций. 5-й тур.

30 ноября. 22:00. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Марко Ди Белло (Италия)

Трансляция: MEGOGO Football 2

В сентябре "Легия" в домашних стенах сенсационно переиграла "Астон Виллу" (3:2), нанеся бирмингемцам единственное поражение в текущей еврокубковой кампании. Эмери прибегнул к ротации и одновременно столкнулся со смелостью и азартом поляков, вертикальным футболом в исполнении "Легии". Люка Динь дважды ошибся, "львы" с огромным трудом отыгрались, однако "зеленые", зарядившись поддержкой болельщиков, вырвали победу на радость родной публике.

Команда Унаи Эмери – одно из самых приятных откровений в текущем розыгрыше АПЛ, да и, наверное, всего сезона в целом. По состоянию на 13 сыгранных туров бирмингемцы находятся на 4-й строчке в чемпионате Англии, имея такое же количество очков, как "Ливерпуль" (28, 3-е место), и такое же количество побед, как "Арсенал" и "Манчестер Сити" (9, 1-2 позиции).

Как подсказывает обозреватель АПЛ Назар Черковский, "Астон Вилла" – отточенная тренерская команда, использующая офсайдные ловушки как основной стиль при высокой обороне, "львы" с отрывом лучшие в первенстве по данному показателю. Луиз руководит центром поля, Макгинн – мотор команды, Уоткинс убийственно конвертирует моменты в голы, Диаби помогает проходить защитные редуты соперников, смещаясь на фланг и кружа оттуда в дриблинге.

"Вилла" подходит к матчу с "Легией" в отличном настроении. Перед международной паузой "львы" дома разбили "Фулхэм" (3:1), а после перерыва на поединки сборных подопечные Эмери одолели на выезде потрепанный "Тоттенхэм" (1:2).

Next: Our final Villa Park outing in #UECL Group E. ✨ pic.twitter.com/I7rXj0cRMm