Нигерия - ЮАР. Анонс и прогноз полуфинала Кубка африканских наций на 7.02.2024

Завтра, во втором крупнейшем городе Кот-д'Ивуара - Буаке, пройдет первый полуфинальный поединок Кубка африканских наций 2024. Сборная Нигерии подходит к этой встрече в статусе абсолютного фаворита. На стороне "зеленых" и безусловный высший класс, и свежесть. Что касается ЮАР, то команда Уго Брооса, хоть и сенсационно одолела марокконцев в 1/8. Но при этом "Бафана-бафана" отдала все силы в четвертьфинале против сенсации турнира - Кабо-Верде.

Полуфинал Кубка африканских наций

6.02.2024. Буаке. Стадион "Буаке".

Нигерия 19:00 ЮАР

Видеотрансляция — Megogo

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Нигерия: последние новости

Нигерийцы считались еще до начала турнира одним из главным фаворитов на титул. "Африканские бразильцы" лишь забуксовали в первом туре группового этапа - подопечные Жозе Пезейру расписали ничью с национальной командой Экваториальной Гвинеи, которую в итоге пропустили с первого места в плей-офф.

Однако дальше, банда во главе с Виктором Осимхеном прошлась катком по соперникам: четыре победы и все сухие. В группе минимально обыграли Кот-д'Ивуар и Гвинею-Бисау - по 1:0. А в плей-офф методично одолели еще одного фаворита - Камерун (2:0). А на стадии четвертьфинала в основное время разобрались с Анголой (1:0).

"Зеленые" являются безоговорочным фаворитом этой пары. На стороне сборной Нигерии текущая игровая форма и стабильность. При этом команде португальского наставника, в отличие от ЮАР, удалось сохранить силы на прошлой стадии.

Ориентировочный состав сборной Нигерии: Нвабили, Аджаи, Труст-Эконг, Бесси, Айна, Оньека, Ивоби, Зайду, Саймон, Лукман, Осимхен.

ЮАР: последние новости

Подопечные Уго Брооса подойдут к этому поединку очень истощенными. На предыдущей стадии плей-офф "Бафана-бафана" отыграла 120 минут против сборной Кабо-Верде и сумела вырвать путевку в следующую стадию лишь в серии послематчевых пенальти.

При этом, даже несмотря на статус абсолютной сенсации турнира в лице "синих акул", сборной ЮАР вообще не было просто в том поединке. Совсем наоборот, именно коллектив Кабо-Верде большинство игрового времени владел инициативой и имел лучшие шансы, чтобы размочить счет.

Впрочем, этот полуфинал уже является грандиозным успехом для национальной команды Южно-Африканской Республики. Впервые за 24 года сборная ЮАР добралась до данной стадии Кубка африканских наций.

Трудно назвать рациональные факторы, по которым именно ЮАР пройдет в финал текущего Кубка Африки. Мало того, что нигерийцы полностью превосходят по классу. Так еще и провели свой четвертьфинал на день раньше, и не играли овертаймы.

Ориентировочный состав сборной ЮАР: Уильямс, Кекана, Мудау, Зване, Модиба, Морена, Мокоена, Ситхоле, Макгопа, Тау, Мвала.

Нигерия - ЮАР. Личные встречи

За свою историю "Африканские бразильцы" и "Бафана-бафана" провели аж 15 очных поединков. В общем, статистика полностью на стороне Нигерии: восемь побед против двух у ЮАР. Что касается Кубка Африки, то здесь все еще более печально. Сборная Южно-Африканской Республики ни разу не сумела победить нигерийцев - лишь две ничьи.

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Победа 2:0. Букмекеры полностью отдают предпочтение нигерийцам. Не можем не согласиться. После ничьей в первом туре группового этапа Осимхен и компания набрали отличный ход и не пропускают в четырех поединках подряд. В свою очередь подопечные Уго Брооса уже и так прыгнули выше своей головы. "Бафана-бафана" в четвертьфинале отдали все свои силы против выскочек из Кабо-Верде и добыли путевку в полуфинал лишь в стадии послематчевых пенальти.