Рома - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.10.2021

В сезоне 2008/09 Лучано Спаллетти и Жозе Моуриньо встречались четырежды. Тогда последний выступал с позиции силы, тренируя мощный "Интер". Он отобрал у главного конкурента в Италии тогда "Ромы" Суперкубок, выбил её из Кубка и взял четыре очка в лиге. Сейчас, через 12-13 лет, диспозиция противоположна. Спаллетти против "Ромы". Его новая команда начала сезон в лиге идеально, впечатляет. А команда Моуриньо сразу после унизительного поражения на пороге кризиса. Сумеет ли португалец победить с позиции аутсайдера?

24 октября. 19:00. Серия А. Девятый тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Наполи"

Главный арбитр: Давиде Масса

Солнечное дерби всегда бурное, всегда веселое. Очень часто оно таит в себе интересные нюансы, противостояния, драмы. Как на поле, так и вне его. Потенциал нынешнего лишь разжигает любопытство. Моуриньо здесь. Спаллетти против "Ромы", болельщики которой до сих пор не могут простить ему окончание карьеры Франческо Тотти и встретят свистом. Поход "Наполи" и его лидерство в лиге, явные признаки кризиса в "Роме"... В такой ситуации любой результат может стать крайне важным, а путь к нему - особо бурным.

В четверг "Наполи" поправил положение и в Лиге Европы, разгромив дома "Легию" (3:0). Спаллетти назвал выступление "почти идеальным", добавив "трудно отыграть лучше". Хотя и признал, что сломить соперника было нелегко. Нелегкими были и две последние победы в лиге - над "Фиорентиной" (2:1) и "Торино" (1:0). Летучести первых туров уже нет. Но главное - восемь побед из восьми оформлены, и настроение в клубе, команде, городе замечательное. Все говорят об особой атмосфере, о внимании тренера к деталям и ко всем игрокам.

"Рома" также начинала сезон мощно, без потерь. Моуриньо считает, что и сейчас движется в правильном направлении и игра команды лучше, чем результаты. Однако его медовый месяц точно закончился. В семи последних матчах во всех турнирах состоялись четыре поражения. Последнее, 1:6 в Лиге Конференций в Норвегии от "Буде/Глимта", вызвало настоящую бурю. Сам Моур, команда которого впервые в его карьерe пропустила шесть мячей в одном матче, назвал поражение историческим, заявил, что такое случается раз в жизни.

Реакция на это поражение со всех сторон была весьма нервной. Болельщики, приехавшие в Норвегию, отказались брать футболки игроков после матча, сама команда провела ночь на базе. Спортивный директор Тьягу Пинту не явился на церемонию получения приза за свою работу. Ну а Моуриньо открыто, на камеру заявил, что второй состав, игравший в Норвегии, гораздо слабее первого, что у него есть лишь 13 достойных игроков ("я переоценил своих игроков"), бурно, жёстко критиковал предыдущих владельцев.

Насколько такая атмосфера повлияет на "Рому"? Взрывы Моуриньо до боли напоминают его в предыдущих клубах, когда разваливал всё и воздвигал стену между собой и игроками подобными высказываниями. Или же она выйдет рвать и метать, реабилитироваться, доказать своему тренеру и прежде всего самой себе, что сильна, что располагает качественными игроками. "Наполи" же, как заявляет Спаллетти, собирается доминировать, быть главным героем, а не пассажиром. Он всегда владеет мячом, инициативой. Как получится здесь?

Кадры

Тренеры обычно не называют стартовые составы заранее. Потому Моуриньо удивил, заявив, что выставит тот же состав, что и против "Ювентуса" в предыдущем туре. Значит, правый защитник Карсдорп и правый вингер Дзаньоло здоровы. Николо всё никак не может найти свою форму после двух лет травм. Зато капитан Лоренцо Пеллегрини играет отлично. Мощные прорывы форварда Тамми Абрахама и ум Генриха Мхитаряна также среди козырей. Беспокойство вызывает центр поля. И настроение вратаря Патрисиу, пропустившего шесть голов.

У "Наполи" вылетел бывший защитник "Ромы" Манолас. Впрочем, связка Ррахмани-Кулибали выглядит лучше. Центр поля у него как раз в полном порядке. Даже выздоровели Демме и Зелински, Ангисса выжигает его. Вингеры Инсинье и Политано отличились против "Легии", забил и неудержимый форвард Осимхен, которого в местной прессе даже называют "инопланетянином". Здесь проблема как раз также в запасных. Игроки атаки из резерва не очень помогают. Лосано в плохой форме, Мертенс после травмы. Мал резерв и в обороне.

"Рома": Патрисиу, Карсдорп, Ибаньес, Манчини, Винья, Кристанте, Верету, Дзаньоло, Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян, Абрахам

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи, Руис, Ангисса, Зелински, Политано, Инсинье, Осимхен

Прогноз: Рома - Наполи 2:2

В 2016-19 годах в Солнечном дерби побеждали почти исключительно гости. Последние три матча уже как раз выиграла одна команда - "Наполи". В том числе и 4:0 дома в ноябре 2020-го и также лёгкие 2:0 в Риме в марте 2021-го. Сегодня неаполитанцы в гостях, они в гораздо лучшем состоянии. Уже выигрывали Топ-матч у "Ювентуса", а римляне Топ-матчи "Юве" и "Лацио" проиграли. Сам Моуриньо, включая Англию в предыдущем сезоне, уже проиграл девять Топ-матчей подряд.

С другой стороны, качество игры команды Спаллетти несколько упало, а команда Моуриньо все свои поражения потерпела в гостях. Дома во всех турнирах в этом сезоне у неё шесть побед в шести матчах. Да и реабилитироваться за 1:6 она захочет.