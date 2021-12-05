Ювентус - Дженоа. Анонс и прогноз матча Серии А на 05.12.2021

"Ювентус" и "Дженоа" - аутсайдеры и кризисные команды. Каждый несчастлив по-своему, на своём уровне, но несчастье обеих очевидно. Первые под огнём расследования, которое может развалить клуб, в турнирной таблице лиги на данный момент седьмые, отстают от четвертого места на десять очков, а от первого - на 14. Вторые в зоне вылета, не побеждали в 12-ти матчах подряд, не забивали в трех подряд и ждут возвращения травмированных и открытия трансферного окна. То есть думают о будущем, а не о настоящем. Ожидается нервный матч.

5 декабря. 21:45. Серия А. 16-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Дженоа"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Телетрансляция - MEGOGO

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В "Юве" прежде всего пытаются успокоиться. Главный тренер и игроки уверяют, что руководство ограждает их от скандала и заверяет, что все будет хорошо. Массимилиано Аллегри требует прежде всего спокойствия и молча тяжело работать для выхода из кризиса. И он вполне верит в успех. Конечно, скандал вокруг трансферов с обысками, допросами и изъятием документов, 0:4 от "Челси" в Лиге Чемпионов и поражение дома от "Аталанты" сотрясли клуб, но в лиге вообще-то одержаны три победы в последних четырёх матчах лишь с одним пропущенным.

В матче против "Салернитаны" из зоны вылета туринцы отыграли не блестяще, время от времени позволяли сопернику создавать и давить, даже попадать в стойку ворот. Но в целом выступили солидно, организованно, с желанием. Доминировали, не пропустили. Впервые с сентября забили дважды с игры в одном матче лиги. Забил игрок, от которого ожидают вести команду за собой - Пауло Дибала, а также главный форвард Альваро Мората, не забивавший в девяти матчах лиги подряд. Ассистировали вингеры Кулушевски и Бернардески. Правильное функционирование.

В "Дженоа" правильного мало. Андрей Шевченко стал четвертым тренером в Серии А в 21-ом веке, начавшим каденцию без забитых мячей в трех матчах. После первого и второго реакция прессы и болельщиков ещё была терпеливой, с оправданиями из-за кадровых потерь, общего состояния, календаря, лишь начала каденции тренера. Но после 0:3 дома от "Милана" оптимизма уже не видел никто. Генуэзцы провалили дебют матча, пропустили, затем дважды вроде бы начали выбираться и дважды пропустили. В том числе и в добавленное время первого тайма.

Шевченко заявляет, что не ожидал такой эпидемии травм, считает её решающей. Вокруг постоянно говорят о январских трансферах. Вопрос в том, что делать сейчас. Украинский наставник также желает тишины и кропотливой работы, но на данный момент её результаты не просматриваются. "Дженоа" очень слаба. Прежде всего - в атаке. В пяти матчах перед назначением Шевченко она забила семь мячей. Но забивали их игроки, которых и сегодня не будет. Вновь отсутствуют авторы 14-ти из 17-ти голов команды.

Следует напомнить, что в 2016-ом и в 2019-ом годах "Дженоа" наносила "Ювентусу" поражения (3:1 и 2:0), которые Аллегри называл одними из самых позорных в своей первой каденции. О первом из матчей, как о таком, который не должен никогда повториться, недавно вспоминал Леонардо Бонуччи. Тогда на 29-ой минуте счёт уже был 3:0. Правда, оба матча состоялись в Генуе.

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Кадры

В первых трех турах Шевченко пытался сохранять стабильность состава. Сегодня он попробует стабильность другого состава. К Дестро, Кришито, Фаресу, Максимовичу, Кайседо и Каллону в лазарете добавились опорники Ровелла и Стураро. Потеря первого, дирижёра команды, единственного техничного и умного игрока, очень тяжела. Впрочем, центр поля в целом выглядел беспомощно, потому изменения на пользу. Туре, Бехрами, Портанова, Эрнани могут ворваться в состав. Последние двое очень неплохо вошли в игру против "Милана", чуть не забили.

В атаке также может состояться серьёзное изменение. Вместо двух чистых форвардов Пандев, Экубан и Бьянки поборются лишь за одно место в составе, а присоединится к кому-то из них атакующий полузащитник Гальдамес либо атакующий опорник Эрнани. А в центре обороны на три позиции даже есть довольно обширный выбор. Мазьелло, Бираски, Бани, Васкес и Ванхезден готовы играть.

В "Ювентусе" также есть потери. Опорник МакКенни, вингер Кьеза, правый защитник Данило. А также вечные потери Рэмзи и Де Шильо. И это уже пошло на пользу. Аллегри перешёл с 4-4-2 на более подходящую команде 4-2-3-1. Кулушевски и Бернардески на флангах, Дибала под Кеном либо Моратой. Испанец был убран в запас в Салерно, вышел на замену и забил. Бонуччи и Кьеллини борются за место в центре обороны, Рабио и Бентанкур - в центре поля. На левом фланге обороны Сандро выбивает молодой и энергичный Лука Пеллегрини.

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Бонуччи, Лука Пеллегрини, Локателли, Рабио, Кулушевски, Дибала, Бернардески, Мората

"Дженоа": Сиригу, Васкес, Мазьелло, Бани, Сабелли, Бадель, Бехрами, Портанова, Камбиазо, Эрнани, Пандев

Статистика

"Ювентус" уступил в своём предыдущем матче на "Алльянц Стадиум". В целом он проиграл здесь в лиге в нынешнем сезоне трижды. А в 2021-ом году - пять раз. Это больше, чем за шесть лет до этого вместе взятых

"Дженоа" не побеждала в 12-ти матчах подряд. Из них в гостях - в шести подряд. С другой стороны, вне Генуи она чаще играла вничью, чем проигрывала - четыре раза против трех. А также одержала свою единственную победу в сезоне. Последние её три матча в гостях завершились ничьими

В четырёх последних очных матчах в лиге побеждал "Ювентус". Правда, в двух прямо перед ними "Дженоа" добыла победу и ничью. Ничья состоялась в Турине. Во всех этих шести матчах ей ещё и удалось забить

"Ювентус" идёт 13-ым в лиге по забитым мячам, но третьим по пропущенным. "Дженоа" забила больше, чем четыре команды Серии А, но по пропущенным идёт лучше, чем лишь две команды

Прогноз: Ювентус - Дженоа 2:0

Джорджо Кьеллини говорит, что "Ювентусу" для выздоровления не нужно ничего из ряда вон выходящего, нужна организованность и ответственность. Аллегри согласен. Тренер призывает начать возвращать клубу долги. Шевченко же отмечает, что "Ювентус" остаётся "Ювентусом", и Аллегри умеет заставлять его быстро забывать поражения. Нервничать туринцы сегодня будут, дома они уже проиграли трижды в этом сезоне. Забивать так быстро 13-ая атака лиги не научится. Но не видно, как генуэзцы могут помешать им победить.