Милан - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 06.01.2022

После двухнедельного отдыха и несмотря на угрозу отмены матчей из-за коронавируса, Серия А возвращается. Как раз её первому Топ-матчу во втором круге отмена не особо угрожает, поскольку у "Милана" и "Ромы" лишь по трое заражённых. Так что обе готовы броситься в бой. Жозе Моуриньо выражает радость, заявляя, что такой матч избавляет от потребности дополнительно мотивировать команду. А Стефано Пиоли собирается начать круг в наивысшем темпе и броситься в погоню за "Интером" уже сейчас. Похоже, так круг и начнётся.

6 января. 19:30. Серия А. 20-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Рома"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Концовка первого круга "Милана" вышла весьма тяжелой. Он был ослаблен травмами, устал, потерял интенсивность прессинга и вертикальных атак. Набрал лишь восемь очков в семи матчах. По пропущенным в лиге в целом опустился на шестое место. Уже начали говорить о предсказуемости его игры и даже падении. Поэтому победа со счетом 4:2 в Эмполи в 19-ом туре, пусть и при далеко не лучшем игровом балансе, снизила давление, успокоила, позволила удержать второе место и довольно спокойно готовиться к началу второго круга.

"Роме" также приходилось непросто, в шести матчах в 11-16 турах она набрала лишь шесть очков. 0:3 дома от "Интера" серьёзно ударил по команде. Она пропустила в целом лишь на один мяч меньше "Милана", а забила на девять меньше. То есть даже оборона Моуриньо не работает. Правда, в последних матчах переход на схему 3-5-2 начал давать результат. Семь очков в трех турах, в том числе разгром "Аталанты" в Бергамо - 4:1. Но все же сразу же после этого не удалось переиграть дома скромную "Сампдорию" в крайне слабом матче в плане креатива.

Моуриньо признал абсолютно проблемный первый тайм против "Сампдории" с потерями мяча, плохой концентрацией. Признал отсутствие качества в игре в целом. Хотя и пытался жаловаться на то, что соперник не желал играть в футбол. Впрочем, "Милан" ведь закрываться не будет. А Пиоли не отрицал проблемы в Эмполи, заявив, что там его интересовал прежде всего результат. Он отрицает предсказуемость нынешней игры команды, но эксперты говорят об этом постоянно. Так что обе команды не в идеальном состоянии, но у обеих есть шансы.

Кадры

Травмированные "Милана" начинают возвращаться. Похоже, завтра уже будет готов играть Рафаэль Леау, и это должно вернуть команде интенсивность. На противоположном фланге Алексис Салемакерс в хорошей форме. В центре атаки уже можно будет выбрать между Златаном и Жиру. Даже Ребич уже может помочь со скамьи запасных. Как и Мессиас. Хотя в других линиях проблемы остаются. Кесси и Беннасер поехали на Кубок Африки, и без них центр поля гораздо слабее. Бакайоко и Крунич поборются за место рядом с Тонали.

В обороне вряд ли ожидаются изменения. Вице-капитан Калабрия вернулся, но вряд ли готов выходить с первых минут. Должен выйти Флоренци, бывший капитан "Ромы", до сих пор принадлежащий ей. Мотивация Алессандро будет запредельной.

Проблема также в том, что "россонери" не раскрыли имени одного из игроков, заражённых коронавирусом. Если это кто-то из опорников либо центральных защитников - Пиоли ожидает головная боль.

У "Ромы" потерь гораздо меньше. Капитан Лоренцо Пеллегрини возвращается после почти двух месяцев отсутствия. Возвращается и Стефан Эль-Шаарави. Он, Шомуродов, Генрих Мхитарян и Николо Дзаньоло борются за место в атаке рядом с Абрахамом. Дзаньоло наконец-то забил свой первый гол в сезоне, а Мхитарян выглядит более логичным, более оборонительным решением против Топ-соперника. Тем более, что возвращение Пеллегрини, по сути, снимает с игры чистого опорника (уже 3-4-2-1) и нужно восстановить баланс.

Крис Смоллинг, похоже, после разговора с Моуриньо согласился начать процесс вакцинации и поэтому сможет играть. Хотя в любом случае запрет на него начал бы действовать лишь с понедельника.

"Милан": Маньян, Флоренци, Томори, А. Романьоли, Эрнандес, Бакайоко, Тонали, Салемакерс, Диас, Леау, Жиру

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Верету, Кристанте, Винья, Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян, Абрахам

Статистика

В последних восьми очных матчах "Милан" побеждал пять раз, два матча свел вничью и однажды проиграл. В последних четырёх он выиграл трижды и однажды сыграл вничью. В том числе и две победы подряд. Трижды подряд он не переигрывал "Рому" с 1996-го года

Четыре из девяти последних очных матчей завершились со счетом 2:1 и еще три - со счетом 2:0. Также были зафиксированы результаты 3:3 и 1:1

"Милан" выиграл у "Ромы" больше матчей Серии А, чем у любой другой команды - 77. Также 45 проиграл и 51 свел вничью

Больше голов в гостях, чем "Милану" (94), "Рома" забивала лишь "Лацио"

В последних пяти турах лиги обе команды набрали по семь очков

"Милан" проиграл два из своих последних трех домашних матчей, выиграл лишь один из четырёх. "Рома" выиграла два из четырёх гостевых и проиграла столько же

Златан Ибрагимович забил 11 мячей против "Ромы" в Серии А. Ни против кого в этом турнире он не забивал больше

Прогноз: Милан - Рома 1:1

У "Ромы" нет никаких причин отказываться от сверхосторожной игры типа Бергамо, где владела мячом 29 процентов времени. Победа там побуждает ее думать, что проклятие Топ-матчей наконец-то снято. "Милан" же дома играет слабовато, последний Топ-матч на "Сан Сиро" проиграл "Наполи" (0:1). Против закрытых соперников ему сейчас особенно сложно. Тем более - без Кесси, своими прорывами разбившего "Эмполи". Так что римляне должны устоять. Почему 1:1? Забивают в этих встречах обычно не так много.