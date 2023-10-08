Лацио - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 08.10.2023

Посреди недели "Аталанта" и "Лацио" испытали положительные эмоции, одержав тяжёлые, но важные и солидные победы со счетом 2:1 в гостях в Еврокубках. Их последние результаты в лиге понравились им меньше, но оба тренера нашли немало позитива в игре. Означает ли это, что команды подходят к очному матчу Серии А в хорошей форме и готовы устроить нам спектакль?

8 октября. 16:00. Серия А. Восьмой тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Аталанта"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Состояние команд

6 Аталанта 7 4 1 2 13 7 Лечче 8 3 3 2 12 8 Болонья 8 2 5 1 11 9 Сассуоло 8 3 1 4 10 10 Фрозіноне 7 2 3 2 9 11 Монца 7 2 3 2 9 12 Торіно 8 2 3 3 9 13 Дженоа 7 2 2 3 8 14 Еллас Верона 7 2 2 3 8 15 Рома 7 2 2 3 8 16 Лаціо 7 2 1 4 7

"Лацио" сумел победить "Селтик" в среду в Лиге Чемпионов лишь на последних секундах. Минут за 15 до этого пропустил 1:2, и лишь долгий просмотр видео спас его. Тем не менее, победа знаковая и очень важная. Тем более, что первая в турнире в гостях за девять матчей (включая Квалификацию), и тем более, что получился камбек после раннего пропущенного.

До этого же в лиге "орлы" уступили "Милану" в гостях - 0:2. Но 59 минут сковывали его по рукам и ногам и организовали несколько интересных контратак. Пропустили дважды лишь из-за стремительных индивидуальных прорывов Рафаэля Леау. В предыдущем же домашнем матче лиги победили "Торино" с тем же счетом, отыграв унылый равный первый тайм, но во втором дожав.

Три этих матча, возможно, означают, что команда начала набирать форму после ужасного начала сезона с четырьмя очками в пяти турах лиги. Маурицио Сарри считает именно так и доволен всеми тремя. И все же он остаётся раздражённым. Яростно критикуя ФИФА, УЕФА и свою Федерацию за календарь и даже угрожая, что завершит тренерскую карьеру. Также он признал, что "Лацио" больше настраивается на Лигу Чемпионов, чем на лигу.

Разговоры о ссоре тренера с президентом Клаудио Лотито не прекращались ещё в начале недели, и спортивный директор клуба Анджело Фаббиан был вынужден отрицать, что служил посредником в мирных переговорах между ними.

В "Аталанте" все гораздо тише. Тем более, что в лиге она очень близка к лидерам. Она должна быть разочарована исходом матча предыдущего тура дома против "Ювентуса" (0:0), когда во многих отрезках играла слишком несмело, а огромное территориальное преимущество начала превращать в опасные моменты лишь в концовке. Но Джан Пьеро Гасперини уже доволен тем, что так доминировала над таким соперником.

Доминировала она в долгих отрезках времени и в четверг в Лиге Европы в Лиссабоне над "Спортингом". Поведя со счетом 2:0. Ближе к концу матча, правда, пропустила один мяч и несколько нервничала, но в целом выступление в Португалии впечатлило и добавило команде уверенности в себе. Особенно в гостевых матчах, где начала сезон с двух поражений и пяти пропущенных.

Сарри против Гасперини - всегда весело. В предыдущем сезоне было так весело, что в каждом из матчей получился гостевой нокаут одного из тренеров. Даже не верилось, что одни и те же команды могли так измениться и достичь такого игрового преимущества над сильным соперником. На этот раз будет что-то похожее? Или более равный матч, как два очных в первый сезон Сарри в "Лацио", которые были сыграны вничью.

Последние матчи команд

Цифры и факты

Сарри во главе "Лацио" встречался с Гасперини во главе "Аталанты" четырежды. В предыдущем сезоне команды обменялись гостевыми победами со счетом 2:0, в позапрошлом - ничьими с 0:0 в Риме и 2:2 в Бергамо

В целом с декабря 2018-го года по сентябрь 2020-го "Аталанта" полностью доминировала в противостоянии в лиге, выиграв четыре очных матча при одной ничьей, но с начала 2021-го "Лацио" выиграл больше - две победы, две ничьи и поражение

В двух из последних трех очных матчей одна из команд не забивала, в третьем не забили обе. Сразу же перед этим в шести очных матчах лиги забивали обе

"Аталанта" не пропускала с игры в пяти последних матчах на всех полях во всех турнирах, не пропустив вообще никаким образом в четырех из них

"Лацио" пропускал в восьми из девяти матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне. Правда, предыдущий домашний (против "Торино") - именно тот, в котором он не пропустил

Кадры

Чиро Иммобиле начинал матч предыдущего тура в запасе, в Глазго сжал зубы и вышел с первых минут, но тем самым усугубил травму. Сегодня его не будет. Огромная ли потеря, учитывая, что забил лишь один гол с игры во всех турнирах в нынешнем сезоне? Его заменит либо купленный летом форвард Кастельянос, либо Педро, вышедший на замену в Глазго и забивший там техничным ударом головой.

Ассист испанцу тогда отдал Гендузи, и сегодня он может сдвинуть из стартового состава Камаду. Может и Ровелла сдвинуть Весино, хотя Матиас забил первый мяч своей команды в Глазго.

Казале должен вернуться в центр обороны вместо Патрика, Марушич - на её правый фланг вместо Лаццари.

В "Аталанте" возвращается после травмы форвард Скамакка, но вряд ли он готов к стартовому составу. Другому форварду Муриэлю Гасперини не особо доверяет. Значит, вновь две "фальшивые девятки"? Лукман, Пашалич и Де Кетеларе претендуют на две позиции. Пашалич также может сдвинуть в запас полузащитника Эдерсона.

В обороне вылетел Джимсити, под большим вопросом Толой. Возможно, придётся ставить Паломино, которого Гасперини практически игнорировал с начала сезона. На флангах должен остаться автор одного из голов в Лиссабоне Руджери и автор ассиста к первому голу Скальвини Дзаппакоста. Хотя последний немолод, мог устать. Уступит место Холму, Зортеа или Хатебуру, которые играют мало?

Часто происходит ротация между вратарями Муссо и Карнезекки.

С начала сезона Сарри пользуется ротацией лучше, чем Гасперини, и запасные "Лацио" набрали больше игровых минут, заметно влияя на игру. Кроме того, у римлян гораздо меньше проблем с травмами. Это может сыграть решающую роль сегодня.

"Лацио": Проведель, Марушич, Казале, А. Романьоли, Хюсай, Ровелла, Гендузи, Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Педро, Дзакканьи

"Аталанта": Муссо, Скальвини, Паломино, Колашинац, Дзаппакоста, Де Роон, Коопмейнерс, Руджери, Эдерсон, Лукман, Де Кетеларе

Прогноз: Лацио - Аталанта 2:1

Оба тренера требуют резкого улучшения реализации, считая, что создает их команда много. Если не будет тактического нокаута в третий раз подряд, именно реализация решит, то есть эпизоды. "Лацио" дома, ему победа из-за ужасного состояния в лиге нужна больше. Он играл в Еврокубках на день раньше. И у него больше возможностей для ротации. Вылет Иммобиле может скорее стать удачей для команды Сарри.