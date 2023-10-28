Интер - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 29.10.2023

Жозе Моуриньо в гостях у "Интера". Его местные болельщики всегда встретят тепло, с радостью. Сегодня он дисквалифицирован, но, возможно, появится на трибунах и увидит и услышит, как его любят. А вот Ромелу Лукаку точно увидит и услышит, как его ненавидят. Ультрас "нерадзурри" в официальном сообщении обещали, что "он почувствует нашу ненависть". Матч, полный эмоций.

29 октября. 19:00. Серия А. Десятый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Рома"

Главный арбитр: Фабио Мареска

Состояние команд

1 Интер 9 7 1 1 22 2 Милан 9 7 0 2 21 3 Ювентус 9 6 2 1 20 4 Фиорентина 9 5 2 2 17 5 Наполи 9 5 2 2 17 6 Аталанта 9 5 1 3 16 7 Рома 9 4 2 3 14 8 Болонья 9 3 5 1 14

Начали сезон команды диаметрально противоположно. "Интер" шёл первым, "Рома" провалила начало и скатилась к зоне вылета. Но интересно, что с середины сентября идут почти одинаково. Разгромная победа в четвертом туре - 5:1, 7:0, затем три тяжёлых матча в лиге и Еврокубках, в том числе поражение в шестом туре Серии А. А после этого - четыре победы и ничья, пять побед.

Разница - в калибре соперников и собственных успехов. "Интер" все же добыл свой главный разгром в дерби, а не против "Эмполи", побеждает в Лиге Чемпионов "Бенфику" и "Зальцбург", а не "Серветт" и "Славию" в Лиге Европы. В последнем матче лиги он спал первый тайм, играл бледно, но с заменами во втором проснулся и добыл 3:0 в гостях над "Торино".

А вот "Рома" против такого же середняка "Монцы" дома даже в численном большинстве больше тайма играла не лучше соперника и забила лишь на 90-ой минуте. Моуриньо признал, что оппонент не заслужил проиграть, жаловался на проблемы своей команды с техникой, на травмы, усталость. На кадровые и физические проблемы он жалуется всегда.

Обе команды уже как минимум 40 дней не играли против Топ-соперников ни в одном турнире. Потому, несмотря на последнюю серию, их настоящая сила неясна. Ясно, что "Интер" сильнее по составу и особенно - по скамье запасных, ясно, что он отдохнул на два дня больше (о чем Моуриньо говорил), ясно, что дома он будет доминировать, а "Роме" мяч вообще не нужен, тем более - в гостях.

Все свои пять очков в лиге "нерадзурри" потеряли дома, "джаллоросси" в гостях с апреля в лиге побеждали лишь однажды. Так что ничего не ясно.

Последние матчи команд

Кадры

В "Интере" давно отсутствуют запасные Куадрадо и Арнаутович. Должны вернуться в стартовый состав не начавшие матч против "Зальцбурга" там Барелла, Ачерби, Димарко и Тюрам. Последний открыл счет против "Торино". Второй гол и свой 11-ый в сезоне в лиге там забил Лаутаро Мартинес, а первый "Зальцбургу" - Алексис Санчес. Так что атака работает.

Скамья запасных Индзаги и вправду мощна. Дармиан, Де Фрай, Фраттези, Аугусто, Асллани, Клаассен, Санчес.

"Рома" по-прежнему не может рассчитывать на своих главных креативщиков Дибалу и Пеллегрини. Смоллинг также все еще не готов. Центральные защитники играют без замен. Хотя бы впервые после долгого перерыва в лиге Кристанте может вернуться из центра обороны в центр поля. Его важность для игрового баланса команды очень велика.

Травмированы также Ренату Саншеш и Кумбулла. Так что в центре обороны запасных нет, а в центре поля - лишь молодой Бове, забивший "Славии". Разве что на флангах есть Карсдорп, Кристенсен, Спинаццола, Челик и Залевски.

Эль-Шаарави забил "Монце" на 90-ой минуте, добыл два ассиста против "Славии". Моуриньо заявляет, что предпочитает такого мобильного второго форварда, как он, а не статичного и мощного как Белотти. Первым же форвардом, разумеется, будет Лукаку. Хотя Моур и заявляет, что Ромелу очень устал. От автора восьми голов в девяти последних матчах так просто не отказываются.

Как сообщает Gazzetta Dello Sport, "Интер" собирается уделить бельгийцу особое внимание и отправить двух защитников против него. Уделят ему особое внимание и местные ультрас. Они даже собирались выдать 50 тысяч свистков с целью освистывать его. Эти свистки были запрещены властями. Но остаётся тот факт, что в клубе и вокруг него многие считают Лукаку предателем и очень злы на него.

Обе команды играют с тремя центральными защитниками. Миланцы - по схеме 3-5-2, римляне - 3-4-2-1. Но последние способны добавить опорника (Бове) и перейти на 3-5-2.

"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес

"Рома": Патрисиу, Манчини, Льоренте, Ндика, Карсдорп, Паредес, Кристанте, Залевски, Ауар, Эль-Шаарави, Лукаку

Цифры и факты

"Интер" выиграл пять из шести последних очных матчей во всех турнирах. Проиграв предыдущий домашний. Год назад он открыл счет, но пропустил дважды. Во всех этих шести он открывал счет. До них же шести команды шесть раз подряд сыграли вничью

В последних пяти матчах во всех турнирах "Интер" добыл четыре победы и ничью с общей разницей мячей 12:3, "Рома" - пять побед с разницей 13:1

"Рома" выиграла лишь один из восьми своих последних гостевых матчей лиги - также три ничьи и четыре поражения. Победа состоялась в последнем таком - 4:1 над "Кальяри" из зоны вылета. "Интер" не выиграл два последних домашних - ничья и поражение. Это его единственные потери очков в Серии А в нынешнем сезоне

"Интер" забивал первым в десяти последних домашних матчах и семи на всех полях

Во всех пяти гостевых матчах "Ромы" во всех турнирах в нынешнем сезоне и в четырех из пяти последних домашних "Интера" во всех турнирах забивали обе команды

"Интер" - лучшая атака Серии А на данный момент с 24-мя голами после девяти матчей. "Рома" делит второе место с "Наполи" - 20

Прогноз: Интер - Рома 2:1

"Интер" на первом месте, дома, больше отдыхал, с гораздо более сильной скамейкой. "Рома" уже удивила его в очень похожей ситуации год назад, а сейчас Лукаку будет сверхмотивирован. Но Моуриньо нет на скамье запасных, да и общее ощущение, что его команда гораздо слабее. Логично ставить на то, что она не только пропустит, но и забьёт. Но вряд ли на ничью либо её победу.