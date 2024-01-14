Милан - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 14.01.2024

В середине недели "Милан" и "Рома" были вынуждены максимально выкладываться в Кубке. Первый желает выиграть хотя бы какой-то трофей в этом сезоне, вторая играла Римское дерби. Однако обе проиграли на родном стадионе и теперь в очном матче обеим нужен реванш. Удастся ли кому-то достичь его?

14 января. 21:45. Серия А. 20-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Рома"

Главный арбитр: Марко Гвида

Состояние команд

2 Ювентус 19 14 4 1 46 3 "Мілан" 19 12 3 4 39 4 "Фіорентина" 19 10 3 6 33 5 "Болонья" 19 8 8 3 32 6 "Наполі" 20 9 4 7 31 7 "Лаціо" 19 9 3 7 30 8 "Аталанта" 19 9 3 7 30 9 Рома 19 8 5 6 29

Поражение от "Аталанты" прервало хорошую серию "Милана", когда казалось, что уже вышел из кризиса и в очередной раз спас Стефано Пиоли от отставки. С другой стороны, три победы, якобы выведшие из кризиса, в том числе две разгромные, состоялись против аутсайдеров. В Топ-матчах "россонери" в последнее время проседают и не выглядят достаточно сильно.

В целом атмосфера вокруг них напряженная, и шансы Пиоли остаться и в следующем сезоне невелики. Несколько оправдывают его 33 травмы с начала сезона, в свете которых уверенное третье место в лиге в прессе даже называют "наполовину чудом". Но и в травмах справедливо обвиняют его и его штаб. А сам он признает, что никто не может быть доволен сезоном его команды.

"Джаллоросси" в лиге в последнее время пришлось играть исключительно Топ-матчи. "Фиорентина", "Болонья", "Наполи", "Ювентус", "Аталанта". Жозе Моуриньо очень рад, что эта "кошмарная серия" завершается. Улов в них - всего пять очков. Хотя по игре наиграли на больше, весьма прилично выглядя против "Юве" в гостях и против "Аталанты" и "Фиорентины" дома, играя интенсивно, создавая.

Посреди недели в дерби они уже отыграли отрицательно, ничего не создав против "Лацио" и провалившись против него в третьей четверти матча. Третье поражение в четырех последних дерби при одной ничьей впервые вызвало призывы в соцсетях к увольнению Моуриньо. А также критику прессы, не услыхавшей ни одного из директоров клуба после этой неудачи.

Дома "Милан" будет доминировать, но это ему может пойти и во вред, поскольку в позиционной атаке слаб. Что стоило нескольких болезненных поражений на "Сан Сиро", в том числе последнего от "Аталанты". Слаба в позиционной атаке и "Рома", ставящая на быстрые контратаки и стандартные положения. Она любит действовать интенсивно. Но в гостях её постоянно ловят на этом.

Пиоли говорит об укреплении на третьем месте. Говорит о наивности и "потере головы" против "Аталанты", хотя и обвиняет арбитров в "несуществующем пенальти". Сегодня ожидает боевую игру против команды с физической мощью, скоростью в контратаках и успешными "стандартами". Говорит о проблемах своей команды в Топ-матчах, но и о ее положительной динамике в целом зимой.

Моуриньо, как всегда, жалуется на арбитров и на травмы. И на журналистов. Заявляет, что он - "идеальный пример профессионализма". Говорил о "современном пенальти" в дерби, то есть о таком, который в былые времена не поставили бы, но и критиковал игроков за этот эпизод, который начался с аута. Говорил, что разочарован некоторыми. А с "Миланом" обещает яростную борьбу.

Цифры и факты

"Милан" не проигрывал "Роме" в восьми последних очных матчах, добыв пять побед и три ничьи с разницей мячей 17:10. При этом две ничьи состоялись в последних трех матчах. Победа состоялась в нынешнем сезоне в Риме в сентябре со счетом 2:1. Тогда миланцы повели со счетом 2:0, остались вдесятером на 61-ой минуте, пропустили один мяч в добавленное время, но удержали победу

В шести из семи последних очных матчей забивалось более двух мячей. Во всех семи забивали обе команды

"Милан" забил "Роме" как минимум два мяча в пяти последних очных домашних матчах, но выиграл лишь три из них. Ещё два, а именно два из последних трех, завершились вничью. А перед этими пятью "Рома" выиграла на "Сан Сиро" три подряд, не пропуская более одного мяча

В последних пяти матчах лиги с участием "Ромы" забивалось менее трех мячей, в пяти из последних шести с участием "Милана" - более двух

Показатели "Милана" в домашних матчах лиги в нынешнем сезоне - семь побед и два поражения, в том числе победы в последних четырех матчах. Показатели "Ромы" в гостевых в лиге - две победы, две ничьи и пять поражений. Сегодня она может впервые с 2005-го года проиграть три матча лиги подряд в гостях без забитых

Поражение от "Аталанты" прервало серию "Милана" во всех турнирах из шести матчей без них, в которых добыл пять побед и ничью. На счету "Ромы" в последних шести матчах, включая поражение от "Лацио", две победы, ничья и три поражения

Последние матчи команд

Кадры

Новый травмированный "Милана" в последнем матче лиги - Флоренци. 18-летний Хименес заменил его в Кубке и привёз решающий пенальти. Зато Кьер, не играющий в середине недели из-за нагрузки, сейчас может играть. Так что Тео Эрнандес впервые за более месяца должен вернуться на свой левый фланг.

В центре поля Адли опережает Мусу. В атаке вернется Жиру, тем более, что Йович в Кубке на этот раз был совершенно не заметен. Хотя Оливье не забивал на "Сан Сиро" в лиге с 26-го августа. Вместе с ним выйдут лучший игрок лиги в декабре Пулишич и вернувший форму после ужасного для себя декабря (голы против "Аталанты" и "Кальяри", ассист против "Эмполи") Леау.

Окафор оправился от травмы.

У "Ромы" вновь вылетел Дибала, получивший травму в дерби. Точно - из стартового состава. Моуриньо прямо говорит, что без него комбинационной игры нет. Пеллегрини также не совсем здоров. Возможно, Эль-Шаарави, бывший игрок "Милана", составит компанию Лукаку. Ромелу очень активно забивает на "Олимпико", но в гостях в лиге не забивал с восьмого октября.

В обороне чуть полегче, поскольку Льоренте ближе к выздоровлению. И все равно понадобится помощь 18-летнего Хюйсена, привезшего пенальти в дерби. Ожидается его дебют в стартовом составе в карьере в Серии А.

"Милан": Маньян, Калабрия, Габбия, Кьер, Эрнандес, Адли, Рейндерс, Лофтус-Чик, Пулишич, Жиру, Леау

"Рома": Патрисиу, Льоренте, Манчини, Хюйсен, Р. Кристенсен, Кристанте, Паредес, Бове, Залевски, Лукаку, Эль-Шаарави

Прогноз: Милан - Рома 2:2

"Милан" в гораздо лучшей форме, чем "Рома", гораздо лучше играет дома, чем она в гостях. С другой стороны, плохо играет Топ-матчи в последнее время. И умудряется упускать домашние победы именно против неё, когда кажется, что упустить невозможно. С 2:0 на 2:2 после 86-ой минуты в предыдущем сезоне, трижды упущенное преимущество в 2020-ом...

Ожидаем драматичный и совершенно нелогичный матч. В котором обе должны забить и "Милан" вполне может вновь упустить победу из рук.