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Ювентус - Сассуоло. Анонс и прогноз матча Серии А на 16.01.2024

Италия

Реванш за две последние очные встречи?

Ювентус - Сассуоло. Анонс и прогноз матча Серии А на 16.01.2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

"В предыдущем матче против "Сассуоло" не был хороший вечер". Массимилиано Аллегри помнит, да и вряд ли кто-то забыл. 23-го сентября "Ювентус" влетел этому сопернику со счетом 2:4. Но с тех пор начал мощнейший спурт и не проигрывал нигде. А "Сассуоло" начал мощнейший развал. Идеальные условия для реванша. Или же чёрная метка вновь настигнет "Юве"?

16 января. 21:45. Серия А. 20-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Сассуоло"

Главный арбитр: Марко Пиччинини

Состояние команд

1

"Інтер"

 20 16 3 1 51
2

Ювентус

 19 14 4 1 46
3

"Мілан"

 20 13 3 4 42
4

"Фіорентина"

 20 10 4 6 34
5

"Лаціо"

 20 10 3 7 33
6

"Аталанта"

 20 10 3 7 33
7

"Болонья"

 20 8 8 4 32
8

"Наполі"

 20 9 4 7 31
9

Рома

 20 8 5 7 29
10

"Торіно"

 20 7 7 6 28
11

Монца

 20 6 7 7 25
12

"Дженоа"

 20 5 7 8 22
13

Лечче

 20 4 9 7 21
14

Ювентус - Сассуоло. Анонс и прогноз матча Серии А на 16.01.2024 - изображение 1"Фрозіноне"

 20 5 4 11 19
15

"Сассуоло"

 19 5 4 10 19
16

"Удінезе"

 20 2 12 6 18
17

"Кальярі"

 20 4 6 10 18
18

"Еллас Верона"

 20 4 5 11 17
19

"Емполі"

 20 3 4 13 13
20

"Салернітана"

 20 2 6 12 12

После того поражения "Ювентус" выиграл 13 матчей и сыграл вничью три из 16-ти во всех турнирах, остался единственным конкурентом "Интера" в борьбе за Скудетто, отставая от него в начале 20-го тура на два очка, остался главным фаворитом Кубка. В последнем в четверг он разгромил "Фрозиноне" со счетом 4:0, а почти две недели тому, также дома - "Салернитану" со счетом 6:1.

В лиге гораздо тяжелее. В 11-ти последних её матчах не было побед с разницей более одного мяча, команда часто играет серо, уныло, даже не доминирует. Тех же "Фрозиноне" и "Салернитану" переиграла лишь со счетом 2:1 голами на 82-ой и 91-ой минутах. Но результат почти всегда добывает. Как в лучшие годы.

Аллегри очень доволен работой игроков, их страстью, желанием. Беспокоит его лишь оборона, пропустившая в шести из восьми последних матчей лиги. Но не более одного мяча в каждом. Именно "сухостью" трех из четырех последних домашних матчей во всех турнирах он доволен больше всего. Несмотря на 6:1 и 4:0 в них.

"Сассуоло" бы такие проблемы. Через четыре дня после "Ювентуса" он победил "Интер". Но после этих побед покатился. Семь очков и семь поражений в 12-ти матчах лиги, вылет из Кубка. После одного очка в пяти матчах Серии А даже начали говорить о возможном увольнении Алессио Дионизи. А для клуба, который почти никогда не увольняет тренера посреди сезона, это громкие новости.

Впрочем, в последнем матче команда Дионизи напомнила о своём потенциале, победив "Фиорентину" (1:0), четвертую команду лиги. Причем в первые 58 минут вообще выносила ее (7:1 по ударам по воротам). А затем успешно защищалась и отбила пенальти. Игроки и тренер надеются, что эта победа перезагрузит их сезон, даст новый импульс, новую уверенность в себе.

"Ювентус" и "Сассуоло" в нынешнем сезоне не ищут владение мячом. 12-ое и 13-ое места в лиге в этом компоненте. Зато часто атакуют и бьют по воротам. Третье и пятое места в этом. По забитым мячам они также не сильно отличаются - 29:26. Разница в пропущенных, и она огромна. 12:33.

Последние матчи команд

Ювентус - Сассуоло. Анонс и прогноз матча Серии А на 16.01.2024 - изображение 2

Кадры

Защитник Гатти и опорник МакКенни дисквалифицированы. Первого заменит Ругани, второго - скорее всего, Миретти, очень хорошо отыгравший в Кубке. Рабио вернулся после травмы, но, возможно, и он не сумеет выйти в стартовом составе. Тогда Николусси Кавилья, который, вообще-то, дублер последнего опорника Локателли.

Кьеза также вернулся, но его состояние после травм всегда не лучшее. Влахович, забивший победные голы в Салерно и Фрозиноне, Милик, сделавший хет-трик в Кубке в четверг, Йилдиз, забивший красивый гол и там, и в Фрозиноне, кандидаты перед Федерико.

Камбиазо, Костич, Илинг-Джуниор и Веа борются за два места на флангах.

"Сассуоло" потерял двух крайних защитников - Тольяна и Винью. Дионизи даже спрашивают о переходе на игру с тремя центральными защитниками. Он говорит, что не с первых минут, но возможно, во время матча. По-прежнему нет опорников Рачича и Обьянга, но трех для стартового состава хватит.

Доменико Берарди выдал отрезок из четырех голов и ассиста в трех матчах до 17-го декабря, но затем остановился. Вылетал из-за травмы, вернулся не в очень хорошей форме. Заиграет наконец-то в Турине? Зато начал забивать главный центрфорвард Пинамонти. В том числе победный "Фиорентине".

"Ювентус": Щенсны, Данило, Бремер, Ругани, Веа, Локателли, Миретти, Рабио, Камбиазо, Влахович, Йилдиз

"Сассуоло": Консильи, Миссори, Эрлич, Д. Феррари, Вити, Болока, Энрике, Торстведт, Берарди, Пинамонти, Лорьенте

Цифры и факты

  • "Сассуоло" победил в двух последних очных матчах - 4:2 и 1:0. Правда, оба состоялись у него дома. Но в последних четырех матчах в Турине преимущество "Юве" невелико - две победы, ничья и поражение. В последних шести очных матчах на всех полях в лиге по победам равенство - 3:3, в последних девяти - 4:3 по победам "Ювентуса" при двух ничьих
  • В последних восьми очных матчах в Турине во всех турнирах забивалось более двух мячей
  • "Ювентус" не проигрывал в 16-ти своих последних матчах во всех турнирах одержав в них 13 побед
  • "Ювентус" пропустил в четырех из шести и в семи из десяти своих последних матчей во всех турнирах, также пропустил в шести из восьми своих последних матчей в лиге
  • В последних 15-ти матчах лиги "Ювентус" побеждал с разницей более одного мяча лишь однажды
  • "Сассуоло" пропускал в 17-ти своих последних гостевых матчах

Прогноз: Ювентус - Сассуоло 2:1

Аллегри говорит прежде всего о важности не пропустить. После 2:4 и после пропущенных в последних матчах "Юве" уж точно попытается прежде всего обезопасить оборону. Возможно, он все же пропустит. "Сассуоло" после победы над "Фиорентиной" может быть опасен. Но сюрпризный результат здесь вряд ли будет. А вот "обе забьют", более двух голов в матче - вполне.

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