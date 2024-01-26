Милан - Болонья. Анонс и прогноз матча Серии А на 27.01.2024

Симоне Индзаги и Массимилиано Аллегри называют "Милан" таким же претендентом на Скудетто, как и их "Интер" и "Ювентус". Темп "россонери" в лиге в последнее время и вправду набрали. Но отставание всё ещё велико. Да и их запас прочности постоянно под вопросом. Для заявки о борьбе за трофей очень помогло бы оформить шесть очков против "Болоньи", чего двум лидерам лиги не удалось сделать.

27 января. 21:45. Серия А. 22-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Болонья"

Главный арбитр: Давиде Масса

Состояние команд

1 Ювентус 21 16 4 1 52 2 Інтер 20 16 3 1 51 3 Мілан 21 14 3 4 45 4 Фіорентина 20 10 4 6 34 5 Лаціо 20 10 3 7 33 6 Аталанта 20 10 3 7 33 7 Болонья 20 8 8 4 32 8 Рома 21 9 5 7 32 9 Наполі 20 9 4 7 31

Стефано Пиоли не знает, прошёл ли шторм кризиса, не хочет говорить о борьбе за Скудетто, желает двигаться от матча к матчу. Такое мышление всегда правильно, да и сейчас причины его ясны. До лидеров лиги всё ещё далеко, и их темп высок. Кроме того, нет уверенности в форме и способности самих подопечных Пиоли продолжать серию побед. Слишком неровно они играют.

В последних шести турах лиги набраны 16 очков. Но среди них и плохая игра против последней команды лиги с вымученной ничьей на 90-ой минуте, и лишь 1:0 дома над аутсайдером "Сассуоло" и 1:2 в Удине в предыдущем туре на 82-ой минуте, 2:2 там на 92-ой. А между ними - и домашний вылет из Кубка от "Аталанты". Разве что победы над "Эмполи" из зоны вылета и разваливающейся "Ромой" впечатлили.

"Болонья" - гроза грандов. Претендент на четвертое место, сенсация сезона. Её главный тренер Тьяго Мотта - главный кандидат на смену Пиоли летом, лидер её атаки Джошуа Зиркзее - главный кандидат на должность центрфорварда "Милана" летом. Но в последнее время она сильно сдала. Возможно, не выдерживает темпа, и карета Золушки скоро превратится в тыкву.

Семь волшебных дней с победами над "Ромой", "Интером" (в гостях в Кубке) и "Аталантой" оказались худшим, что могло с ней случиться. С тех пор она влетела в гостях аутсайдеру (0:3 в том же Удине), проиграла ещё одному аутсайдеру "Кальяри" в гостях, вылетела из Кубка после 120-ти минут и серии пенальти во Флоренции и еле спасла ничью дома на 95-ой минуте против новичка Серии А "Дженоа".

В предыдущем туре она не играла из-за занятости её соперника в Суперкубке, и Мотта был очень рад такому перерыву. Заявил, что его команда очень хорошо поработала на тренировках и перезагрузилась.

"Болонья" играет смело, агрессивно, владеет мячом, высоко прессингует. Даже в гостях против грандов. Сыграла вничью в гостях у "Ювентуса" и "Интера", последний ещё и выбила из Кубка на "Сан Сиро". Мотта заявляет, что проблемы в последних матчах происходили из-за закрытой игры соперников, отдававших ей мяч, а в открытой игре против такого гранда как "Милан" шансов больше.

В последних матчах против грандов "Милан" не играл удачно. Не считая слабой сейчас "Ромы". Дважды проиграл "Аталанте", проиграл "Ювентусу". Не удержал победу над "Наполи". С другой стороны, Мотта признает, что единственным слабым матчем в сезоне его команды был как раз против "россонери", еще и в Болонье. Правда, он состоялся в первом туре, а с тех пор многое изменилось.

Последние матчи команд

Кадры

Зиркзее вернулся после дисквалификации, а его дублер ван Хоойдонк как раз вылетел. Размен явно в пользу "Болоньи". А вот вылет правого защитника Поша ей во вред. Де Сильвестри спас ничью против "Дженоа", но слабее в обороне. А Мотта не случайно отмечает левый фланг соперника Леау-Эрнандес.

Левый вингер Салемакерс, арендованный у "Милана", возвращается после травмы, но вряд ли в стартовый состав. И здесь придётся ставить игрока, который хуже в обороне - Урбански. Правого вингера Ндоя нет уже месяц. Зато мощные центр поля и центр обороны в сборе, что новость. Приятная для Мотты.

У "Милана" никто не вернулся после травмы, но никто и не выбыл. Уже прогресс в сезоне эпидемии травм. Точнее - выбыл Беннасер. Но он пропускал и предыдущие туры из-за игры на Кубке Африки. В центре поля мало сил и мало выбора. Как и в центре обороны. Но те, кто играет в последнее время, играют стабильно. Так что менять и не нужно.

Эрнандес после возвращения на левый фланг обороны расцвел новыми красками, а вот его партнёр там в атаке Леау не забивал в лиге 124 дня. Зато Жиру вновь начал забивать и ассистировать, Лофтус-Чик забил в двух гостевых матчах подряд, так что пора и дома. А матч в Удине вытащили голами запасные форварды Йович и Окафор.

Внимание на Майка Маньяна через неделю после расистского скандала в Удине, из-за которого покидал поле и прерывался матч.

"Милан": Маньян, Калабрия, Габбия, Кьер, Эрнандес, Адли, Рейндерс, Лофтус-Чик, Пулишич, Жиру, Леау

"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри, Беукема, Калафиори, В. Кристиансен, Эбишер, Фройлер, Фергюсон, Орсолини, Зиркзее, Урбански

Цифры и факты

"Милан" не проигрывал "Болонье" в 16-ти последних очных матчах - 13 побед и три ничьи. В нынешнем сезоне они встречались в Болонье в августе, и там гости забили дважды уже в первой четверти матча и победили со счетом 2:0. С другой стороны, два из четырех последних очных матчей завершились ничьими, в том числе один в Милане

"Милан" не пропускал от "Болоньи" в трех последних домашних матчах. Серии из четырех таких не было с 1999-го года

"Милан" набрал 16 очков в последних шести турах лиги без поражений и 22 в последних девяти с одним поражением

После серии из трех матчей лиги с победами "Болонья" выдала серию из трех без побед (ничья и два поражения). Последняя длится и сейчас

"Болонья" начала сезон в лиге в гостях пятью ничьими подряд, а затем в пяти матчах проиграла три, однажды сыграла вничью и однажды победила. Она проиграла два последних гостевых матча

"Милан" выиграл пять последних домашних матчей в лиге подряд. Правда, перед этим два таких матча подряд проиграл

Прогноз: Милан - Болонья 1:1

"Милан" сейчас силен дома. Но его запас прочности всегда под вопросом. От него можно ожидать слабины. Особенно - в матчах против сильных команд. "Болонья" же сильна. Особенно - в матчах против сильных команд. Хотя сейчас в кризисе и боится развала. Но она отдохнула две недели, перезагрузилась и должна дать бой гранду.