Дженоа - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 11.02.2024

"Дженоа" и "Аталанту" объединяет любовь к Джан Пьеро Гасперини. Обе эти команды он тренировал долго и приводил к сенсационным достижениям. Болельщики обеих обожают его. Теперь уже восьмой год он в Бергамо и хочет вернуть "Аталанту" в Лигу Чемпионов после двух лет отсутствия там. А "Дженоа" с бывшим подопечным Гаспа Альберто Джилардино хочет для начала хотя бы вернуться в Топ-10.

11 февраля. 19:00. Серия А. 24-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Аталанта"

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Состояние команд

4 "Аталанта" 22 12 3 7 39 5 Рома 23 11 5 7 38 6 "Болонья" 22 9 9 4 36 7 "Наполі" 22 10 5 7 35 8 "Лаціо" 22 10 4 8 34 9 "Фіорентина" 22 10 4 8 34 10 "Торіно" 22 8 8 6 32 11 "Дженоа" 23 7 8 8 29

Бергамцы как раз сейчас четвертые. Удержали это место впервые в сезоне (в трех предыдущих случаях сразу теряли). Причем отличной игрой против "Лацио". 3:1 по такой даже мало. Выступление заслуживало счета, близкого к 5:0. 5:0 они как раз добыли три тура назад против "Фрозиноне". В целом они с четырьмя победами и ничьей в пяти последних матчах лиги плюс победой над "Миланом" в Кубке.

Остаются вопросы, способна ли команда сохранить эту стабильность, которой достигла впервые в сезоне. И способна ли привести и показатели в гостевых матчах лиги к домашним. Три последних матча Серии А она играла в Бергамо. А в четырех последних таких на выезде не побеждала вообще. В частности, влетев "Торино" со счетом 0:3.

"Дженоа" лишь на одно место ниже "Торино" в турнирной таблице и также выглядит крепкой собранной командой. Новичок лиги по очкам ближе к "Аталанте", чем к зоне вылета, и смотрит вверх. Хочет попасть в Топ-10 и даже мечтает о Еврокубках. Для этого, правда, нужно гораздо чаще побеждать, чем играть вничью. Восемь матчей лиги подряд без поражений впечатляют, но из них лишь три победы.

Две победы одержаны в последних трех матчах, но камбеками на 2:1 против "Лечче" и Салернитаны". А в предыдущем туре генуэзцы приехали в гости к "Эмполи" из зоны вылета с явной целью скатать "нулевку" и соответственно выглядели крайне блекло. Так что в целом в последние недели они выглядят бледнее, чем в декабре, когда в хорошем стиле остановили дома "Интер" и "Ювентус" (по 1:1).

"Дженоа" - прагматичная команда. Играет от соперника. Мощная физически, быстрая, любит контратаки. "Аталанта" гораздо ближе к доминированию, но в целом также прагматична и также сильна физически. Наиболее вероятна вязкая борьба с множеством единоборств и неожиданными всплесками быстрых атак.

Последние матчи команд

Кадры

Наибольшая потеря "Дженоа" - дисквалификация защитника Де Винтера. Менее надежный Вольякко заменит его. Еще не вернулся латераль Хапс, хотя близок, так что слева сыграет вновь зимний новичок Спенс.

Ближе к атаке как раз дилеммы приятные. Бадель, Френдруп, Строотман и Малиновский борются за три места в центре поля. Даже возможно, что останутся два места из-за выхода еще одного атакера - зимнего новичка Витиньи либо Экубана. Последний в перерыве в Эмполи как раз и сдвинул с поля одного из опорников - Малиновского. Ретеги и Гудмундссон возглавят атаку.

СМИ предполагают, что Руслан против бывшей команды останется в первых 11-ти, вновь отодвинув Строотмана в запас. Но в Эмполи украинец отыграл свой худший матч за последнее время. Ничего не создал в атаке и даже в отборе не работал. Был заменен в перерыве после четырех полных матчей подряд. Хотя, возможно, скорее из-за жесткого стыка с соперником, чем из-за игры.

Малиновский сыграет против "Аталанты" и Гасперини во второй раз после не очень приятного ухода из бергамского клуба и впервые после подписания полноценного контракта с "Дженоа". В первом круге в бывшем доме он не сумел повлиять. Возможно, повлияет в новом доме.

В "Аталанте" также дилемма слева - Дзаппакоста или Руджери. Также потери в центре обороны - Паломино давно травмирован, Толой только вернулся, Хиен тренируется индивидуально. Потеря и в центре поля - Эдерсон дисквалифицирован. Хотя там очень вовремя вернулся после травмы лидер линии Коопмейнерс.

В атаке всегда дилемма - настоящая "девятка" Скамакка или "фальшивая" Пашалич? В сложных матчах чаще играет второй. Миранчук и Де Кетеларе точно выйдут. Последний в блестящей форме, и о нем сейчас много говорят.

Обе команды играют с тремя центральными защитниками. Хотя "Дженоа" иногда переходит на игру с двумя.

"Дженоа": Х. Мартинес, Вольякко, Бани, Васкес, Сабелли, Бадель, Френдруп, Малиновский, Спенс, Гудмундссон, Ретеги

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Скальвини, Колашинац, Холм, Де Роон, Коопмейнерс, Руджери, Де Кетеларе, Миранчук, Пашалич

Цифры и факты

"Аталанта" не проигрывает "Дженоа" в восьми последних очных матчах в лиге - четыре победы и четыре ничьи. Правда, лишь одна из побед состоялась с разницей более одного мяча. В первом круге нынешнего сезона в Бергамо хозяева победили со счетом 2:0 благодаря голам на 68-ой и 95-ой минутах

"Дженоа" не проигрывает в восьми последних матчах лиги (три победы, пять ничьих). Это ее лучшая такая серия с 2014-го года. Тогда серия остановилась на девяти

"Аталанта" побеждала в четырех из пяти своих последних матчей лиги на всех полях (одна ничья), но не побеждала в четырех последних гостевых (две ничьи, два поражения). В целом в гостевых в сезоне в лиге на ее счету три победы, две ничьи и пять поражений

"Дженоа" не проигрывает в семи последних домашних матчах лиги - три победы и четыре поражения

Результаты "Дженоа" в нынешнем сезоне против команд Топ-9 - поражения от "Аталанты", "Милана" и "Фиорентины", ничьи с "Болоньей", "Наполи", "Интером" и "Ювентусом", победы над "Лацио" и "Ромой". Итого - десять очков в девяти матчах. "Аталанта" набрала против таких восемь очков в девяти

Прогноз: Дженоа - Аталанта 1:1

Дома "Дженоа" проиграла лишь один из десяти последних матчей лиги, да и тот - "Милану" на 87-ой минуте. Не проиграла семь последних. "Марасси" уже называют крепостью. Так что легко здесь "Аталанте" не будет. Тем более, что сама она в гостях слабовата. К тому же, против грандов генуэзцы умеют играть и уже добыли немало сильных результатов. Очередная ничья против такого выглядит логичной.