Милан - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 11.02.2024

"Интер" отказывается подпускать. "Ювентус" подпускает, но чем отличается второе место от третьего? Место в Топ-4 прочно, а единственный шанс взять трофей в сезоне остаётся в Лиге Европы, которая возобновляется в четверг. При этом разговоров о следующем сезоне слишком много. За что тогда сегодня играть "Милану" с "Наполи"? А вот для последнего ответ на такой вопрос ясен.

11 февраля. 21:45. Серия А. 24-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Наполи"

Главный арбитр: Даниэле Довери

Состояние команд

1 "Інтер" 23 19 3 1 60 2 Ювентус 23 16 5 2 53 3 "Мілан" 23 15 4 4 49 4 "Аталанта" 22 12 3 7 39 5 Рома 24 11 5 8 38 6 "Лаціо" 23 11 4 8 37 7 "Болонья" 22 9 9 4 36 8 "Наполі" 22 10 5 7 35 9 "Фіорентина" 22 10 4 8 34

В "Милане" и вправду ощущение концовки сезона. И из-за ситуации в турнирной таблицы, и из-за разговоров о смене тренера и трансферах летом. Команда же играет весело, в свое удовольствие и предоставляет нейтральным зрителям голы, шоу и драму. В третьем матче подряд пропустила два мяча. В пятом подряд в лиге забила как минимум два, в четырех из этих пяти - даже три.

В трех предыдущих турах она устраивала камбеки. Причём в одном из них победу в итоге не удержала, упустив её на 90-ой минуте из-за пенальти. Как раз в предыдущем домашнем матче. Против "Болоньи" (2:2). В позапрошлом домашнем как раз чётко переиграла "Рому" (3:1), а прямо перед этим дома вылетела из Кубка от "Аталанты". Весь калейдоскоп.

Тем временем, с таким бардаком, "россонери" уже с 16-ю очками в шести последних турах турах лиги, с 20-ю в восьми. Но Стефано Пиоли не очень доволен. Он признал слабоватое начало матча своей команды против "Фрозиноне" в предыдущем туре, хвалил характер игроков, но и заявил, что команда должна поднимать планку в игре, добавлять.

У "Наполи" все гораздо тяжелее, острее. Он в последних девяти турах набрал лишь 11 очков. На данный момент лишь на восьмом месте, отставая от "Милана" на 14. Он отчаянно борется за прорыв в Топ-4. Вальтер Мадзарри работает с ноября, но одержал лишь четыре победы в лиге. Все - со счетом 2:1, все - вымученные, три из них - дома над командами, которые прямо сейчас в зоне вылета.

Мощные начало и концовка матча, между этим - унылая игра, несмотря на более 70-ти процентов владения мячом. Пропущенный на 72-ой минуте, забитые на 79-ой и 87-ой благодаря рикошету и блестящему удару Кварацхелии издали - так удалось победить "Верону" неделю тому. Против "Салернитаны" также пришлось совершать камбек. А в гостях у "Лацио" не удалось даже попасть в створ ворот.

Вместе с тем, семь очков неаполитанцев в трех последних турах. Игры нет, но результаты появились. И Мадзарри особенно рад характеру команды в матчах, которые кажутся "проклятыми". К тому же, он считает, что и игра у команды есть, есть стиль. Интересно бы услыхать, какой.

На самом деле стиль обеих команд трудно определить. Они испытывают проблемы в позиционной атаке, не собранны как следует в обороне. Ныне в матчах с их участием может случиться все, что угодно. Хотя "Наполи" может и закрыться и выдержать, как сделал против "Лацио", против "Фиорентины" в Суперкубке и почти сделал против "Интера" в Суперкоппа.

Что выделяется - так это характер обеих команд, умение перевернуть ход игры, устроить камбеки, забивать важные голы в концовках. Аспект особо важный, если вспомнить об очном матче первого круга. Тогда "Милан" разнес "Наполи" в Неаполе, но забил лишь дважды, а во втором тайме пропустил дважды и чуть не проиграл.

Последние матчи команд

Кадры

Кварацхелия забил впервые с 16-го декабря, ещё и классным ударом, и от него требуют наконец-то повести за собой команду. Тем более, что Виктор Осимхен все еще на Кубке Африки. Его дублеры Симеоне и Распадори не тянут, вингер Политано сдал в последнее время.

Зато другой вингер зимний новичок Нгонг вышел на замену и сделал гол против "Вероны". В том матче замены немало помогли. Мадзокки сделал ассист, Линдстрем участвовал в голе.

В том матче также вернулся с Кубка Африки Ангисса и продолжит набирать форму. Сейчас вернулся и Зелински после травмы. Но он еще и конфликтует с клубом из-за контракта. Сумеет ли настроиться на игру и выбить из состава слабого Каюста?

Скорее всего, Мадзарри вернётся к схеме с тремя центральными защитниками. Вот только будет ли это 3-4-3, как ранее? Или 3-5-2, то есть с большим акцентом на центр поля? При переходе на трех центральных Ди Лоренцо останется на правом фланге, а на левый перейдёт Мадзокки, поскольку Руи дисквалифицирован, а Оливера готов разве что к выходу на замену.

В "Милане" в отличной форме Оливье Жиру. Три гола и три ассиста в пяти последних матчах лиги. А вот Рафаэль Леау в последних четырех набрал лишь один ассист. Хотя он состоялся в последнем, и португалец в целом добавляет. Возможно, прорвет сегодня. Сдал правый вингер Пулишич - ничего в четырех последних турах.

Зато запасные атакеры Окафор и Йович забивают. Последний уже забил семь мячей во всех турнирах с начала декабря.

В центре поля автор дубля против "Болоньи" Лофтус-Чик выйдет, а рядом с ним - Адли и Беннасер, поскольку Рейндерс дисквалифицирован. Голландец - очень важный игрок для команды, и интересно посмотреть, как справится без него. Муса вновь начнет в запасе. В обороне же из-за травм по-прежнему выбора особо нет. Центральный защитник Габбия неделю тому забил свой первый гол в Серии А.

"Милан": Маньян, Калабрия, Кьер, Габбия, Эрнандес, Адли, Беннасер, Лофтус-Чик, Пулишич, Жиру, Леау

"Наполи": Голлини, Ди Лоренцо, Эстигор, Ррахмани, Жезус, Мадзокки, Лоботка, Ангисса, Зелински, Симеоне, Кварацхелия

Цифры и факты

"Милан" и "Наполи" равны в своих десяти последних очных матчах в лиге - по три победы и четыре ничьи. Это после семи побед, двух ничьих и одного поражения неаполитанцев в десяти предыдущих. В последних трех очных матчах в Серии А также равенство - по гостевой победе и ничья в Неаполе осенью 2023-го года. Также команды встречались весной 2023-го в Лиге Чемпионов. "Милан" победил дома (1:0) и сыграл вничью в гостях (1:1)

Лишь против одной команды в лиге "Милан" играл вничью дома чаще, чем против "Наполи" - "Ювентуса". 26:34. Лишь против одной команды в лиге "Наполи" играл в гостях вничью чаще, чем против "Милана" - "Ромы". 26:29

В последних очных матчах лиги в Милане огромное преимущество у "Наполи". Он выиграл три последних и не проигрывал в восьми последних - пять побед и три ничьи

"Милан" не проигрывал в последних восьми матчах лиги - шесть побед и две ничьи. В последних шести на его счету пять побед и ничья. Дома в лиге ничья с "Болоньей" прервала серию из пяти побед, которая началась после двух поражений подряд. "Наполи" в гостях в лиге 0:0 с "Лацио" прервал серию из трех поражений, перед которой выдал серию из четырех побед

"Наполи" не забивал в четырех последних гостевых матчах лиги. Худшей такой серии у него не было с 1979-го года

"Милан" забивал и пропускал как минимум два мяча в трех последних матчах лиги. В четырех подряд такого он не делал никогда

"Милан" - первый в лиге по голам вышедших на замену - десять

Оливье Жиру не набирал 20 очков по схеме "гол+пас" в сезоне в лиге с сезона 2015/16. Сейчас на его счету 11 голов и восемь ассистов

Матч против "Наполи" станет для Стефано Пиоли 220-ым во главе "Милана" во всех турнирах. Таким образом, он сравняется с Арриго Сакки

Прогноз: Милан - Наполи 2:2

"Наполи" очки намного нужнее, ему не мешают мысли о Еврокубках, он показывает отличные результаты в Милане в лиге в последние годы. Также способен удивить новой тактической схемой, поймать слабую оборону соперника. С другой стороны, "Милан" проводит очень хорошую серию в лиге, силен дома, много забивает. Выглядит очень похоже на яркую ничью, как в первом круге.