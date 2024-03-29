Лацио - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 30.03.2024

"Лацио" и "Ювентус" - аутсайдеры в борьбе за свои задачи. Второй - в борьбе за Скудетто и даже второе место, первый - за зону Лиги Чемпионов. Оба переживают очень тяжелый период. Свои болельщики освистывают команды и требуют "показать, что у игроков есть тестикулы". Тренер "орлов" сменился и дебютирует как раз в отчётном матче. Что здесь можно предсказать?

Серия А. 30-й тур

30 марта. 19:00. Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Ювентус"

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Состояние команд

2 "Мілан" 29 19 5 5 62 3 Ювентус 29 17 8 4 59 4 "Болонья" 29 15 9 5 54 5 Рома 29 15 6 8 51 6 "Аталанта" 28 14 5 9 47 7 "Наполі" 29 12 9 8 45 8 "Фіорентина" 28 12 7 9 43 9 "Лаціо" 29 13 4 12 43 10 Монца 29 11 9 9 42

После трех поражений подряд в лиге и вылета из Лиги Чемпионов Маурицио Сарри подал в отставку. Закрыться на базе получилось лишь на день, а затем игроки взбунтовались. А капитана Чиро Иммобиле оскорбляли возле садика его сына. Временный тренер Джованни Мартускьелло признавал, что пережил адскую неделю, и главной его работой было отвлечь игроков от проблем.

Поначалу отвлечься в Фрозиноне не получалось. "Лацио" пропустил и далее позволял слишком много опасных атак. Но нашел гол на ровном месте, мощно начал второй тайм и забил дважды (запасной форвард Кастельянос за шесть минут после выхода на замену сделал дубль), затем пропустил, но удержался довольно четко. Мартускьелло говорил об облегчении и о том, что четыре дня не спал.

С тех пор команду возглавил постоянный тренер Игор Тудор. Но и он заявляет, что перестройка как в футбольном, так и в психологическом смыслах займет время. Призывает к терпению. Признает, что его стиль отличается от Сарри, и нужно будет перестроить команду на прессинг игроков, а не мяча. Хотя доволен атмосферой и мотивацией игроков на первых тренировках.

"Ювентус" на базе закрылся и задержался. Но ему как раз это не помогло. Он также поначалу не мог отвлечься и выдал совершенно унылый первый тайм дома против середняка "Дженоа". В котором генуэзцы могли забить. Во втором туринцы уже давили с 9:0 по ударам по воротам и 71:29 по владению мячом, дважды попали в стойку, но не забили. По духу игры и не заслужили.

После двух пропущенных в четырех турах подряд (такое впервые за 31 год) матч без пропущенных - прогресс. Но баланса между обороной и атакой нет.

Массимилиано Аллегри лаял в ответ на лай журналистов. Заявлял, что нечего указывать ему, как играть и что он не потерял раздевалку. Сказал, что в первом тайме команда нервничала и была зажата из-за важности матча, но второй считает хорошим. Также доволен обороной. И видит улучшение отношения игроков. Впрочем, результат - одна победа в восьми последних турах лиги - слаб.

Перед отчётным матчем он в который раз повторил, что целью команды всегда было место в Топ-4, и он беспокоится из-за потери преимущества над конкурентами в борьбе за зону Лиги Чемпионов, а не потери уровня в борьбе за первое или второе места. Говорил, что футбол понять трудно, и потому просто нужно больше работать.

Обе команды владение мячом не любят. Середняки в этом компоненте. А вот по ударам по воротам разница очевидна. "Ювентус" третий, а "Лацио" - 16-ый. Хотя по голам разница не так велика. Пятое место против десятого.

Очный матч первого круга (3:1) был одним из лучших в исполнении "Ювентуса" во второй каденции Аллегри. Прежде всего, он действовал с позиции силы, играл быстро, много создавал. Но с тех пор он вернулся к оборонительному футболу. Который вначале приносил успех, но затем развалился.

Следует также отметить, что во вторник команды также встретятся в первом полуфинальном матче Кубка Италии. Насколько мысли о нем повлияют?

Последние матчи команд

Кадры

Лучший бомбардир команды Душан Влахович был удален в концовке матча против "Дженоа" за споры с арбитром. Его прямой дублер Аркадиуш Милик травмирован. Так что ожидается выход с первых минут Мойзе Кена. В последний раз он выходил с первых минут в лиге в ноябре. И в этом турнире в нынешнем сезоне не забивал. Пару же ему составит либо Кьеза, либо Йилдиз. Оба очень нестабильны.

Дилемма, как всегда, на флангах в схеме 3-5-2. Камбиазо точно сыграет. А вот Веа и Костич в одинаково плохой форме, Илинг-Джуниор лишь недавно начал получать много игровых минут.

Тудор - ярый адепт игры с тремя центральными защитниками. С другой стороны, он сказал, что для перестройки "Лацио" нужно время. Все же больше шансов увидеть его схему 3-4-2-1, чем схему Сарри 4-3-3. Даже при том, что из-за травмы Патрика кандидатов на места трех центральных защитников немного.

Крайний защитник Лука Пеллегрини дисквалифицирован. Еще один такой Лаццари под вопросом. Потому, возможно, придётся ставить на позицию правого латераля Фелипе Андерсона. Он играл на такой в первой каденции в "Лацио". Либо Хюсая, крайнего защитника, но не имеющего опыта на позиции латераля.

Также следует обратить внимание на травму первого вратаря Проведеля. 22-летний новичок Мандас играл против "Фрозиноне" и должен и сейчас опередить 32-летнего Сепе.

Травмирован опорник Ровелла, потому дилемма между Весино и Катальди в опорной зоне. Также из-за изменения схемы один из вингеров может уйти в запас. Дзакканьи, Исаксен, Педро или Фелипе Андерсон. Если же Андерсон уйдёт в латерали, остальные трое поборются за место позади форварда. Иммобиле? Или Кастельяноса, автора дубля в Фрозиноне?

Возможно, Даичи Камада в итоге найдёт свое место. Тудор признал, что к его схеме японец подходит больше, чем к схеме Сарри.

"Лацио": Мандас, Казале, Хила, А. Романьоли, Фелипе Андерсон, Катальди, Гендузи, Марушич, Луис Альберто, Дзакканьи, Кастельянос

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, Камбиазо, Локателли, МакКенни, Рабио, Илинг-Джуниор, Кьеза, Кен

Цифры и факты

Результаты последних очных матчей в лиге - четыре победы "Ювентуса", ничья и поражение. Правда, если считать четыре последних очных матча Серии А, "Юве" выиграл лишь два из них - также ничья и поражение. Если считать последние четыре матча лиги в Риме - "Лацио" выиграл два из них при ничьей и поражении

"Лацио" пропускал от "Ювентуса" в последних 32-ух матчах на всех полях во всех турнирах

Победа в Фрозиноне прервала серию "Лацио" из четырёх поражений подряд во всех турнирах

"Ювентус" одержал лишь одну победу в восьми последних матчах в лиге и во всех турнирах. Другие результаты в них - четыре ничьи и три поражения

Дома "Лацио" набрал 21 очко в 14-ти матчах лиги. Столько же, сколько в 15-ти матчах в гостях. В четырех последних домашних матчах Серии А он не побеждал - ничья и затем три поражения

Матч против "Лацио" станет 500-ым в карьере Массимилиано Аллегри как главного тренера в Серии А

Прогноз: Лацио - Ювентус 1:2

Аллегри заявляет, что с новым тренером соперник всегда опасен. Еще и отмечает характер и агрессию команд Тудора. Хотя и не уверен, что за две недели в команде он уже что-то построил. В этом всем и дело. Переход на другой стиль и на другую схему всегда очень сложен. Потому отдаём преимущество "Ювентусу". Хотя ясно, что обе команды в плохой форме.