Шахтер - Олимпик. Анонс и прогноз матча

Подобно древнему Ершалаиму в дни весенного месяца нисана, тьма начала накрывать и донецкий "Шахтер". Команда Каштру забывает вкус побед, последний раз обыграв соперника еще в конце лета. Киевское "Динамо" уже опередило "горняков" в таблице, параллельно с этим отпраздновав триумф в Суперкубке. Прибавьте сюда невыразительную игру и пазл сразу сложится - чемпион Украины сейчас переживает кризис. Совсем скоро стартует групповой этап Лиги Чемпионов и такая форма украинского представителя не может радовать.

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И на фоне "Шахтера", другой донецкий клуб, "Олимпик", смотрится куда позитивнее. Две победы в трех турах, прекрасная игра Шахаба и всей линии атаки, интересные тренерские задумки Климовского. В будущем матче они не будут считаться фаворитами, однако дать бой в донецком дерби точно смогут.



27 сентября, Киев, НСК "Олимпийский"

"Шахтер" 17:00 "Олимпик"

Арбитр: А. Абдула

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Цифры и факты

"Шахтер" и "Олимпик" в рамках УПЛ в прошлом сезоне сыграли дважды. Оба раза побеждали "горняки" - 3:0 и 4:0

Всего же, история встреч двух команд насчитывает 18 игр - 15 официальных и три товарищеских. "Шахтер" побеждал 13 раз, в то время как их сосед по городу лишь однажды. Сделал это "Олимпик" недавно и в неофициальной игре. Команда Климовского, во время международной паузы, забила дважды и пропустила один гол

Больше всего из игроков "Шахтера" в ворота другого донецкого коллектива забивали Мораес и Марлос - оба по семь раз

Команда Каштру добыла лишь одну победу со старта сезона, проведя в общей сложности четыре игры. В своем активе "горняки" имеют пять очков и идут только на шестом месте

"Олимпик" выиграл свои два последних матчах с общим счетом 6:1. Раззабивался Шахаб, сумевший со старта чемпионата забить трижды. Иранский форвард делит первое место в списке лучших бомбардиров

У Виктора Коваленко будет шанс забить свой 20-й гол в УПЛ, у Болбата - 15-й

Отчетная игра пройдет без зрителей на трибунах

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Вратарская диллема Каштру

Подробно о составах мы поговорим ниже, однако приняли решение отдельно обсудить вратарскую проблему в "Шахтере", которая сводится к сложному выбору: Кто должен быть первым номером в воскресном матче - Пятов или Трубин? "Горняки" в текущем сезоне успели сыграть четыре официальные игры и в трех Каштру доверял молодому Анатолию. Очевидно, что сейчас ставка будет делаться на него и в нем уже видят преемника 36-летнему Андрею.

Однако пока что у Трубина начало сезона получается не очень ровным. В матче с "Зарей" гол Кочергина остался на его совести, да и в игре с "Рухом" он действовал не очень уверенно. Болельщиков и экспертов уже тревожат сомнения - а достоин ли Трубин быть основным в "Шахтере" и может пора возвращать Пятова? Мы же рискнем предположить, что португальский тренер "горняков" продолжит стоять на своем и вновь выпустит Анатолия в старте. Ведь только благодаря игровому времени у него будет шанс стать вратарем высокого уровня.

Последние новости и составы

"Шахтер":

Давненько донецкий клуб не находился в таблице ниже первого места, однако по итогам четырех туров он занимает лишь шестую строчку. Форма некоторых лидеров не может не бросаться в глаза Каштру, а потому, вероятно, он пойдет на определенные изменения в составе.

Во-первых, ожидаем, что с первых минут на позиции форварда появится Фернандо. Мораес не в лучших кондициях и пока что забил лишь один гол. Также должен будет появиться Манор Соломон на левом фланге атаки. Коноплянка в воскресенье точно не сыграет из-за травмы.

Рискнем предположить, что в центре поля выйдет уже загрустивший Виктор Коваленко. Украинский полузащитник все чаще остается на скамейке запасных, однако в донецком дерби может получить свой шанс.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко - Патрик, Коваленко - Тете, Тайсон, Соломон - Фернандо

"Олимпик":

В то время пока один донецкий клуб переживает кризис, другой на подъеме. Такой себе закон сохранения донецких команд в УПЛ. "Олимпик" в трех турах набрал шесть очков, забив столько же голов в двух последних матчах. Команда Климовского подписала нескольких неплохих новичков летом (Бабенко, Бенито), но главная их заслуга - они сохранили Шахаба. Иранский форвард сейчас в форме, перестал жадничать на поле, забивает и отдает.

Олимпик завершил подготовку к донецкому дерби (Фото)https://t.co/uKVyzzhZrm pic.twitter.com/PG1VbQ55Sv — FC Olympic (@fcolympic_don) September 26, 2020

Вряд ли наставник "Олимпика" будет что-то менять в стартовом составе. Единственное возможное изменение - возвращение капитана Дмитрия Гришко. Скорее всего, он займет свое место в центре обороны.

Ориентировочный состав: Кичак - Пасич, Гришко, Снурницын, Лебеденко - Бабенко - Бенито, Завийский, Политыло, Тейшейра - Шахаб

Прогноз на матча "Шахтер" - "Олимпик" 3:1

Мы много сказали о кризисе "горняков", однако чемпион всегда остается чемпионом и фаворитом. Распологая сильными игроками в каждой линии, "Шахтер" точно будет играть первым номером и неизвестно, сможет ли защита "Олимпика" выдержать серьезное давление. С другой стороны, у команды Климовского все хорошо в атаке, а значит свой гол Шахаб и компания найдут.