Рух - Львов. Анонс и прогноз матча, когда и где смотреть, составы

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3 октября. Львов. Стадион: "Арена-Львов". Начало в 17:00

"Рух" (Львов) - ФК "Львов"

Главный арбитр - Дмитрий Кутаков

Ассистенты: Сергей Приступа и Максим Чертоляс

Телетрансляция - "Футбол2"

Интернет-трансляция - oll.tv

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Цифры и факты

в текущем розыгрыше УПЛ три команды ещё не побеждали: "Днепр-1", а также оба львовских коллектива - "Рух" и "Львов".

"сине-золотой" Львов занимает последнее место в Премьер-лиге, не набрав ещё ни одного очка. У "жёлто-чёрного" Львова под названием "Рух" один балл, который команда взяла в поединке против "Шахтёра".

общая серия поражений "Львова" с учётом Кубка страны достигла семи игр. Серия без побед - 17 матчей.

у "Руха" тянется своя серия без побед. Она составляет пять встреч. В последний раз подопечные Ивана Федыка побеждали ещё в Первой лиге.

это будет дебютное Львовское дерби между "Рухом" и "Львовом" - ранее они официальных встреч не проводили.

посреди нынешней недели оба коллектива проиграли в матчах 1/16 финала Кубка Украины: "Рух" в Чернигове уступил "Десне" 1:2, а "Львов" в Полтаве - "Ворскле" 0:2.

"Львов" после карантина пропускает во всех матчах. Только в двух встречах за это время команда пропускала по одному мячу за игру. Например, на старте нынешнего чемпионата "сине-золотым" забивали пять, три и четыре.

"Рух" и забивает, и пропускает во всех играх нынешнего сезона.

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Составы

"Рух"

Иван Федык дал ключевым футболистам отдохнуть в кубковой игре посреди текущей недели. Сейчас же он может рассчитывать на сильнейший состав "Руха". Скорее всего, будет близкое повторение той основы, которая на прошлых выходных выходила на поле против "Десны".

Ориентировочный состав "Руха" (слева - направо): Бандура - Глиха, Парамонов, Дуць, Копына - Мартынюк - Климчук, Кухарук, Брикнер, Мысык - Кухаревич

"Львов"

Состав львовян изменится на сто процентов по сравнению с кубковой игрой против "Ворсклы". Также нужно отметить, что тренерский штаб "сине-золотых" не видит для себя жизни без ротации, поэтому сегодня мы увидим абсолютно новое сочетание игроков в обороне или средней линии. Неизменными лишь будут позиции вратаря Литовченко и форварда Ныча.

Ориентировочный состав "Львова" (слева - направо): Литовченко - Комарец, Кравчук, Челич, Грисьо - Борзенко, Айнсалу - Шина, Кошман, Пахтманн - Ныч.

Прогноз на матч Рух - Львов

"Львов" в своём нынешнем состоянии не способен быть конкурентным в Премьер-лиге. Команда Георгия Цецадзе, увы, просто поставщик очков для других. Обратное может произойти лишь в случае недооценки соперников. Но вряд ли такое уместно говорить о "Рухе", который на уровне УПЛ пока ещё не побеждал сам, и это должно быть для детища Григория Козловского главной мотивацией.

Ставка: Победа "Руха"