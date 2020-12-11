Ворскла - Минай. Пока без Милевского - анонс с прогнозом на матч УПЛ

Три поражения во всех турнирах кряду и столько же неудач на отрезке из пяти игр чемпионата не сказались на позициях "Ворсклы", команда Юрия Максимова и дальше занимает достаточно высокое место (четвертое), претендуя на то, чтобы отобрать звание "третьей силы" у луганской "Зари". Впрочем, и сами луганцы сейчас далеки от лучших своих результатов, так что конкурировать полтавчанам приходится с "Десной".

"Минай" выиграл лишь два матча в этом чемпионате, оба домашних, оба с минимальным счетом. При этом еще в трех случаях команде Василия Кобина удалось сыграть вничью, но с восемью голами закарпатцы делят предпоследнее место по эффективности атаки с львовским "Рухом", вместе с которым и повысились в классе летом.

Favbet-лига, 13-й тур

Стадион: "Ворскла им. Бутовского" (Полтава)

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.)

Ворскла 14:00 Минай

Текстовая трансляция доступна на сайте UA-Football>>

Трансляцию матча на телеканале Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Полтавский клуб попал в небольшой кризис, проиграв три матча кряду с "сухим" счетом. Попутно подопечные Максимова вылетели из Кубка, проиграв фактически на своем поле (хоть матч и был номинально выездным) волочискому "Агробизнесу" (0:1). Посреди недели, правда, руководство клуба развеяло слухи о сокращении финансирования, что подтвердилось снятием еще одного "дочернего" для предприятия Ferrexpo клуба, "Горняка-Спорта", с чемпионата Первой лиги.

Руслан Степанюк отбывает дисквалификацию по мотивам матча с "Десной" (0:1) в прошлом туре. Тогда команда из Полтавы пропустила решающий мяч на четвертой компенсированной минуте, а ее лидер покинул поле за десять минут до этого. Также травмирован Владислав Кулач, что вынуждает тренера экспериментировать с молодыми игроками в нападении.

Ориентировочный состав Ворсклы (3-4-2-1): Ризнык - Сапай, Яворский, Льюн - Пердута, Скляр, Пуцлин, Якубу - Челядин, Ребенок - Пешич.

В последних играх "Минай" регулярно проигрывает с разгромным счетом. Так уж совпало, что эти результаты случились сразу после травмы основного вратаря команды Андрея Поповича. Он травмировался на 57-й минуте матча с "Днепром-1" при счете 1:1 и с тех пор сменщик, Антон Каниболоцкий, пропустил 12 голов за неполные четыре матча!

Шансов против "Шахтера" в прошлом туре изначально было немного, еще и свои же защитники помогали "горнякам" завершать атаки результативно. Допилка и Лопыренок забили по голу в свои ворота, а вот Анатолий Нуриев еще и не забил пенальти во втором тайме, что с ним случается крайне редко.

Кстати, о лидере "Миная" - ходили слухи, что Нуриев покинет команду зимой, по крайней мере их распускал телеграм-канал FC Minaj inside. Однако "Днепр-1", которому приписывался подобный интерес, эту информацию опровергнул. Также, пока что в качестве слухов, сообщается о пополнении закарпатского клуба Артемом Милевским и Владиславом Шараем из "Альянса".

Ориентировочный состав Миная (4-1-4-1): Каниболоцкий - Маэмбе, Матич, Лопыренок, Сакив - Ткачук - Кожанов, Голодюк, Нуриев, Пыняшко - Шиндер.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Цифры и факты по игре

В августе команды сыграли товарищеский матч, в котором "Минай" одержал победу со счетом 4:2.

Закарпатцы добыли одну победу в десяти последних играх чемпионата.

На своем поле "Ворскла" в этом сезоне потеряла очки лишь раз, одержав четыре победы. Увезти с Полтавы один балл удалось "Мариуполю" (0:0).

"Минай" в рамках УПЛ на выезде имеет четыре поражения (три с разгромным счетом) и две ничьи, пока без побед.

Прогноз

Стабильно ошибающуюся оборону закарпатского коллектива "Ворскла" сможет огорчить минимум дважды, прервав тем самым собственную "засуху" в плане голов. Правда это может и не принести долгожданной победы команде Максимова, все же у "Миная" есть собственные атакующие скиллы, которые команда Кобина попытается воплотить в жизнь лучше, чем в последних своих играх.

Ставка: Тотал "Ворсклы" больше (1,5) за 2.15