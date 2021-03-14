Металлист 1925 - Альянс. Прогноз и анонс на игру Первой лиги 15.03.2021

Команды, расположившиеся всего лишь в двух очках друг от друга, дебютируют на официальном уровне в 2021-м году ранее большинства соперников по дивизиону. Правда семь других команд уже сыграли матчи в этом году, которые также были перенесены с осени по причине пандемии.

Первая лига, 6-й тур (перенесенный матч)

Стадион: ОСК "Металлист" (Харьков)

Арбитр: Денис Резников (Каменское)

Металлист 1925 19:00 Альянс

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Металлист 1925 (Харьков)

Харьковчане провели зимой серьезное обновление как по части технического спонсорства, так и в кадровом плане. Семь новичков пришли на смену семи ушедших футболистов. В частности, не будет теперь в команде опытных Виталия Гошкодери, Антона Браткова и Лукаса Вентуры. Ну а одевать и обувать команду Валерия Кривенцова с весны 2021-го будет Puma.

Ярослав Ямполь отсутствовал в последних товарищеских матчах МХ 1925 на сборах, так что можно сделать вывод, что хавбек все еще не восстановился от травмы. Поэтому жду в основе сразу четырех новичков, в каждой из линий.

Ориентировочный состав Металлиста 1925 (4-2-3-1): Сидоренко - Жичиков, Ткачук, Цвиренко, Западня - Кольцов, Голодюк - Савин, Дмитренко, Габелок - Дерек.

Альянс (Липовая Долина)

Липоводолинский "Альянс" также готовился к сезону на турецких сборах, сыграв там шесть матчей, но выиграв только в двух. При этом у подопечных Юрия Ярошенко не было проблем с атакой - команда оформила 16 голов при десяти пропущенных, а лучшим бомбардиром на сборах стал Николай Агапов.

"Альянс" не сильно перетряхивал состав в зимнее межсезонье, сделав замену лишь в обороне. Вместо ушедшего из клуба Александра Дугиенко в Сумы перебрался из "Горняка-Спорта" Андрей Герт. Также ушел Максим Есып.

Ориентировочный состав Альянса (4-2-3-1): Литвиненко - Писный, Медведев, Герт, Рогозинский - Меженский, Поднебенной - Агапов, Ярошенко, Шарай В. - Загинайлов.

Очные встречи команд

Единственный поединок между соперниками был сыгран в конце августа 2020-го в рамках предварительного раунда Кубка Украины. На "Юбилейном" тогда подопечные Ярошенко были сильнее харьковчан со счетом 2:0. Встреча та, кстати, была официальным дебютом у руля "Металлиста 1925" для Валерия Кривенцова.

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Цифры и факты

"Металлист 1925" занимает пятое место после 15 встреч, набрав 25 очков из 45 возможных.

У "Альянса" текущее девятое место в таблице Первой лиги, но сыграно командой лишь 14 встреч. При этом липоводолинцы набрали 23 очка и в случае победы в очном матче обойдут "Металлист 1925".

На выезде "Альянс" в среднем пропускает ровно по одному голу за матч.

В пассиве МХ 1925 лишь четыре "пробоины" в семи поединках на ОСК "Металлист".

Прогноз на поединок Металлист 1925 - Альянс

С одной стороны, обе команды используют атакующий стиль. С другой - средняя результативность их матчей оставляет желать лучшего. Единственный очный поединок также не пробил ТБ2,5, поэтому не думаю, что в стартовой игре календарного года "Металлист 1925" и "Альянс" не продемонстрируют чудеса эффективности в атаке.

Ставка: Тотал меньше (2,5)