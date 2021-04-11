Рух - Минай. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 11.04.2021

На старте 2021 года "Рух" провёл практически все матчи с претендентами на еврокубки: впереди "Александрия" и "Днепр-1", однако остальных встречи будут со своими прямыми конкурентами, где очки можно брать. У "Миная" ситуация обратная: Василий Кобин в играх с теми же соперниками, которые впереди будут у львовян, взял лишь четыре балла: поражение "Львову" и "Ингульцу", а также ничья с "Мариуполем". Дальше - в основном встречи с нашими топами: "Десна", "Днепр-1", "Заря", "Шахтёр" и "Ворскла". Недобор очков в третьей четверти сезона может стать для клуба фатальным и стоить вылета из элиты. Поэтому матч сегодня превращается для гостей чуть ли не в решающий: если не брать очки против "Руха", то вопрос сохранения места в УПЛ подвиснет очень серьёзно. Означает ли это, что выиграют гости? Нет. Просто потому, что оба соперника в Премьер-лиге побеждать пока так и не научились. Для этого нужно забивать, а со средней результативностью менее гола за игру набирать очки очень тяжело.

Эта игра - не про яркие краски на полотне, экспрессию и модернизм. Создатели за минимализм. И если вам по душе футбол, где много борьбы, но мало моментов, добро пожаловать на матч "Рух" - "Минай".

"Рух" - "Минай"

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11 апреля. Львов. "Арена Львов". Начало в 17:00

Главный арбитр - Екатерина Монзуль

Ассистентки: Марина Стрелецкая и Светлана Грушко

Арбитр ВАР - Виктор Копиевский

Ассистент ВАР - Семён Шлончак

Трансляция на ТВ - "Футбол1"

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"Рух": кадровые новости и состав

Не сыграют: Глиха, Копына, Притула (под вопросом / все - игра за дубль)

У львовян накануне этой игры кадровых проблем нет, сообщает клубная пресс-служба. Поэтому можно было бы ожидать похожего состава на матч против "Зари". Но это же Иван Федык, а он не любит постоянство. Должен вернуться в старт Борячук, заменив либо форварда, либо кого-то из вингеров. Хозяевам в этой встрече не нужны два с половиной разрушителя в середине поля, поэтому ожидаем увидеть вместо Мартынюка кого-то более креативного и нацеленного на атаку. Справа в обороне опять внезапно может выйти центрбек Билый.

Ориентировочный состав "Руха" (слева - направо): Бандура - Мысык, Зец, Стаменкович, Гагун - Карасюк - Климчук, Федорчук, Кондраков, Бойчук - Борячук.

"Минай": кадровые новости и состав

Не сыграют: Маткобожик, Хахлёв (травмы)

Думается, новый тренерский штаб "Миная" вряд ли будет особо тасовать состав после поединка с "Мариуполем". После возвращения в строй Сакива именно он занял место на левом фланге обороны, где сыграет и на этот раз. Милевского снова ждём лишь во втором тайме, а Шиндера в атаке с первых минут может подменить Ахмедзаде. Также в рамках рабочей ротации в середине поля может быть появление Хахлёва на поле, если он уже решил все проблемы со здоровьем и готов играть.

Ориентировочный состав "Миная" (слева - направо): Попович - Сакив, Лопырёнок, Матич, Маембе - Петрусенко - Кожанов, Нуриев, Снижко, Пыняшко - Шиндер

Статистика команд

"Рух" провёл очень мощные зимние сборы, на которых регулярно побеждал. Однако после возобновления официального сезона "жёлто-чёрные" вернулись к привычной практике проигрывать большую часть матчей. В 2021-м львовяне забили только три гола и набрали четыре очка, четыре поединка завершились поражениями. Во всех встречах после зимней паузы подопечные Ивана Федыка обязательно пропускали.

У "Миная" сейчас повторение лучшей в своей истории беспроигрышной серии на уровне Премьер-лиги - два матча! В марте ещё при Василие Кобине расписали мировую без голов с "Мариуполем", а уже в апреле при новом тренерском штабе повторили этот результат в противостоянии с "Колосом". Во втором тайме против ковалёвцев закарпатцы выглядели не безнадёжно, но проблем остаётся очень много. В первую очередь с созиданием: не зря ведь у минайцев худшее нападение лиги. С другой стороны - из семи коллективов нижней части таблицы меньше "небесно-голубых" пропускает только "Ингулец", у которого игра от своих ворот в приоритете. После зимней паузы подопечные Кобина-Цымбала забили столько же, сколько и соперники по этому матчу из "Руха": четыре. Однако набрали на один балл больше - пять.

Турнирная таблица

Все три дебютанта УПЛ нынешнего сезона идут в нижней части таблицы. И если "Ингулец" с горем пополам отклеился от группы аутсайдеров и создал себе хотя бы четырёхочковый задел, то "Рух" и "Минай" всё ещё продолжают находиться в поисках себя. Потенциальная победа львовян в этой игре поможет им уйти с последнего места и точно обойти "Минай", а возможно и "Львов". Если же три очка упадут в карман закарпатцев, то они смогут оставить за спиной "Олимпик" и "Львов" (если львовяне во второй раз в сезоне не обыграют "Ворсклу").

# Команда И В Н П М РМ О 13 ФК Минай 19 3 6 10 12-33 -21 15 14 Рух 19 2 7 10 15-36 -21 13

Личные встречи

Очные встречи оппонентов никогда не были результативными. В прошлом сезоне на уровне Первой лиги за две игры команды на двоих забили три гола: встреча первого круга завершилась вничью 1:1 (Копына у "Руха" и Гегедош у "Миная"), а во втором - львовяне выиграли 1:0 благодаря точному выстрелу Копыны. Продолжили тенденцию с минимумом голов уже на уровне УПЛ: в ноябре соперники обошлись вообще без результативных ударов.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Рух" - "Минай"

Выбрать их худших лучшего - то ещё занятие. Футбол вряд ли получится открытым: результат очень важен для обеих команд, поэтому за каждый мяч будет идти жёсткая борьба в середине поля. "Минай" на забивает четыре последних игры. "Рух" за это же время дважды отличился только в воротах "Олимпика", и на этом всё. Сегодня забить поможет только индивидуальное мастерство кого-то из игроков. Или стандарт, с которых в УПЛ забивают много.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,7