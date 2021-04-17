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Ворскла - Заря. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 17.04.2021
Битва за звание лучшей команды УПЛ среди простых смертных
Фото: ФК Заря/Автор неизвестен
На языке крутится фраза, что обе команды на старте 2021 года не оправдали ожиданий. Да, они выступают плюс-минус на своём уровне, однако:
а) "Заря" добровольно отказалась от борьбы за вторую строчку, проиграв в марте два ключевых матча. И ладно ещё встреча с "Динамо" - лидер УПЛ действительно было лучше. Но что это был за футбол против "Колоса"?
б) "Ворскла" продолжает искать себя и пока побеждала только в половине сыгранных встречах. Опять же: "Шахтёру" уступили вчистую, а "Днепр-1" сейчас действительно хорош. Однако оправдания ничьим с "Ингульцом" и "Рухом" нет.
На выходе получаем, что соперники по ближайшему поединку выше головы не прыгнули, а ведут очную борьбу за Лигу Европы. Впрочем, эта битва не менее интересна, ведь на три (или два: квота в еврокубки зависит от победителя Кубка Украины) места в международных турнирах четыре претендента. Кому-то придётся стать лишним, и вряд ли "Ворскла" и "Заря" хотят попасть в число неудачников этой борьбы.
"Ворскла" - "Заря"
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16 апреля. Полтава. Стадион "Ворскла". Начало в 17:00
Главный арбитр - Евгений Арановский
Ассистенты: Семён Шлончак и Виктор Нижник
Арбитр ВАР - Сергей Бойко
Ассистент ВАР - Владимир Володин
Трансляция на ТВ - "Футбол2"
Интернет-трансляция: oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Київстар Футбол и другие ОТТ-сервисы
Текстовая трансляция на UA-Футбол
Аудио трансляция - UA-Футбол
"Ворскла": кадровые новости и состав
Не сыграют: Кане (дисквалификация), Цитаишвили (травма)
Юрий Максимов не сможет рассчитывать сегодня на Кане - малиец против "Львова" получил лишнюю жёлтую карточку и теперь один поединок пропустит. Также всё ещё в лазарете Цитаишвили, но без него в Полтаве как-то привыкли. Что касается схемы и структуры, то здесь тренерский штаб "ворсклян" экспериментирует чуть ли не каждую неделю. То три защитника, то четыре, то ромб. Не хватает только построения черепахой с животной точки зрения. Сам Максимов говорил, что команда будет играть по той схеме, которая даёт результат. Неделю назад три очка принесли три защитника с Альюном в старте, поэтому ожидаю увидеть их и сегодня.
Ориентировочный состав "Ворсклы" (слева - направо): Ризнык - Альюн, Яворский, Чеснаков - Якубу, Скляр, Пуцлин, Тилль, Пердута - Степанюк - Кулач
"Заря": кадровые новости и состав
Не сыграют: Кабаев (дисквалификация), Шевченко (травма), Аллахяр, Василь (оба - под вопросом)
У луганчан неопределённость с вратарской позицией: Шевченко выбыл на донца сезона, а Василь внезапно пропустил прошлую встречу, но вроде бы готов вернуться в игру на этих выходных. Виктору Скрипнику нужно найти замену для Кабаева, пропускающего эту встречу из-за бана на одну игру. Ожидаем, что вместо него выйдет Лунёв, который Влада и заменил по ходу прошлого матча. Неделю назад на поле не вышли оба иранских легионера - Шахаб и Аллахяр - но не сказать, что без них команда сильно тосковала. Хотя оба способны дать креатив впереди.
Ориентировочный состав "Зари" (слева - направо): Мацапура - Жуниньо, Абу Ханна, Вернидуб, Хомченовский - Иванисеня - Кочергин, Юрченко, Лунёв - Громов, Гладкий
Статистика команд
Полтавчане пока не впечатляют в 2021-м. Соперники уже изучили команду, а изменения в схеме помогают лишь ситуативно: против "Олимпика" вышли в четыре защитника - сработало. На второй тайм против "Львова" в три - также. Но остановить "Днепр-1" и "Шахтёр" это не помогло. И если Юрий Максимов не предложит чего-то свежее, чем появление Альюна то в основе, то в запасе, это будет не последнее поражение "Ворсклы" до окончания чемпионата.
Луганчане испугались своей прыти в середине марта, и чтобы не пригнуть выше головы, подарив пищу для новых разговорах о "третьей силе" в украинском футболе, проиграли "Динамо", а затем и "Колосу". Последняя игра - одна из худших в 2021-м для подопечных Виктора Скрипника: что это был за футбол и зачем ввязались в вертикальный футбол, если он не подходит под стиль "Зари" - загадка со звёздочкой. Дальнейшие победы над "Ингульцом" и "Рухом" немного сгладили общее впечатление в сторону позитива, ведь для них не понадобилось большого количества ресурсов. И вот теперь по курсу "Ворскла", которая должна дать ответ на вопрос: выиграют ли "чёрно-белые" досрочно третье место или же за него ещё придётся повоевать.
Турнирная таблица
Борьба за еврокубки в самом разгаре. "Заря" подарила "Шахтёру" будущее без нервов в борьбе за вторую позицию (семь очков отставания) и, скорее всего, до конца чемпионата будет удерживать третью строчку. Луганчане опережают "Десну" лишь на два балла, а "Ворсклу" - на четыре. За спиной у полтавчан "Колос", который может воспользоваться осечкой хозяев этой встречи, ведь идёт на расстоянии ничьей.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|3
|Заря
|20
|11
|5
|4
|35-14
|+21
|38
|5
|Ворскла
|21
|9
|7
|5
|29-18
|+11
|34
Личные встречи
Соперники во времена украинской независимости провели три десятка игр. Встречались только на уровне УПЛ/Высшей лиги - в Кубке или низших дивизионах не пересекались ни разу. Каждый третий поединок завершался вничью. Любопытно, что после 2018 года "Ворскла" не может забить в ворота "Зари": луганчане в очных поединках удерживают свои ворота на замке уже 360 минут. А последним футболистом "зелёно-белых", который огорчал голкиперов луганчан, остаётся Павел Ребенок.
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч "Ворскла" - "Заря"
После двух осечек в марте луганчане также подряд победили дважды, не пропустив. Впрочем, "Рух" и "Ингулец" - не те соперники, по которым можно говорить о нынешнем уровне "Зари". В то же время, "Ворскла" ранее откровенно отскочила от "Львова", а на старте 2021-го у тех же "Руха" и "Ингульца" не выиграла. Пока Юрий Максимов не может определиться, по какой схеме его команде играть, "чёрно-белые коты" стабильной обоймой должны продолжить победную серию.
Ставка: Победа "Зари"
Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша
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