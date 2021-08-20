Ворскла - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20.08.2021

Новичок лиги против участника еврокубков – такова вывеска этого матча. В то же время нет ощущения, что в этом поединке будет все прогнозируемо и односторонне. "Металлист 1925" выглядит привлекательно и уже прочно стоит на ногах. А "Ворскла" нестабильна. Последний ее матч против "Вереса" оказался совершенно пресным.

Сможет ли Юрий Максимов как следует настроить своих подопечных на бой против харьковчан? Сможет ли "Металлист 1925" предложить "Ворскле" тот темп, который ранее предлагал "Шахтеру", "Колосу", "Руху" и "Черноморцу"? Будем узнавать.

УПЛ. 5-й тур. 20.08.2021

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

Арбитр в поле -

"Ворскла" 19:30 "Металлист 1925"

Текстовая онлайн трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> / видеотрансляция – ТК "Футбол 1"

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"Ворскла"

Относительно "Ворсклы" не проходит ощущение неоднозначности. Команда вылетела из еврокубков от финнов, но показала классный футбол в некоторых матчах против крепких орешков УПЛ. И потом споткнулась в поединке с новичком. Не просто споткнулась, а показала футбол, который хочется поскорее забыть. Так где же истинное лицо этой "Ворсклы"?

Есть вопросы и к Юрию Максимову. Некоторых из новичков он не подпускает к составу, а после неудачных результатов не берет на себя удар, как бы это подобало вожаку коллектива. Такое впечатление, что команда играет по настроению тренера: то азарт и веселье, то флегматичный футбол, за которым можно наблюдать только с нахмуренными бровями.

В прошлом туре Максимов удивил тем, что включил в заявку на игру Эсеолу. Но в стартовом составе неожиданностей не было. Не ждем и сейчас.

Ориентировочный состав: Ризнык - Пердута, Тамм, Чеснаков, Якубу - Пуцлин, Челядин, Скляр - Тилль, Кане - Степанюк

"Металлист 1925"

"Металлист 1925" победил "Рух" и "Черноморец", проиграл "Шахтеру" и "Колосу". Но все матчи сводим к одному знаменателю, ведь был четкий рисунок игры, в каждом матче были претензии на хороший результат.

Харьковчане, что интересно, держат темп даже без своего нападающего Пономаря. На острие играет то Крыськив, то Фабиньо, то Дмитренко, хотя должно наступить время и Марлисона. Он дебютировал в матче против "Шахтера" в предыдущем туре, но тогда за девять минут практически ничего не успел.

"Металлист 1925" надежно сыграл первый тайм против "Шахтера". Это образец игры на оборону, с которым надо идти по дистанции в будущем. Вот только определить для себя матчи, где играть от обороны, а где атаковать. Ведь харьковчане могут и то, и другое. "Ворскла" – грозный соперник на бумаге, но "Верес" показал, что отнюдь не неуязвим.

"Металлист 1925": Сидоренко - Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня - Габелок, Голодюк, Батюшин - Фабиньо, Протасов - Крыськив

"Ворскла" - "Металлист 1925". Статистика личных встреч

Команды ранее не встречались. Это будет первый официальный матч между ними.

"Ворскла" - "Металлист 1925". Последние матчи команд

"Ворскла" невнятно сыграла против "Вереса". Но все равно добилась ничьей и продолжила беспроигрышную серию в УПЛ до семи поединков. Портят статистику матчи Лиги конференций, хотя и там поражение состоялась только в добавленное время.

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У "Металлиста 1925" в четырех предыдущих матчах УПЛ – две победы и два поражения. Нет ничьих. И нет ни одного разгромного результата. Харьковчане дают бой даже тогда, когда проигрывают.

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"Ворскла" - "Металлист 1925". Турнирное положение команд

"Ворскла" расположилась сразу за тройкой лидеров, а "Металлист 1925" позади на три позиции. Разделяют команды два очка. Понятно, что победа харьковчан поможет им обойти полтавчан, а победа "Ворсклы" сделает отрыв от "Металлиста 1925" довольно существенным.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 3 Шахтер 4 3 0 1 8-3 +5 9 0 4 Ворскла 4 2 2 0 9-4 +5 8 0 5 СК Днепр-1 4 2 1 1 8-5 +3 7 0 6 ФК Александрия 4 2 1 1 4-3 +1 7 0 7 Металлист 1925 4 2 0 2 5-6 -1 6 0 8 Колос 3 1 2 0 2-1 +1 5 0

"Ворскла" - "Металлист 1925". Ставка и коэффициенты

"Ворскла" - "Металлист 1925". Прогноз на матч от UA-Football

Ничья 1:1. Не видно, благодаря чему "Ворскла" должна побеждать "Металлист 1925". Даже если полтавчане сыграют в свой лучший футбол, не факт, что этого хватит для доминирования на протяжении всех девяноста минут. Харьковчане показали, что умеют и держать удар, и сами задавать темп. Поэтому прогнозируем, что у обоих коллективов будут аргументы. Такие матчи обычно заканчиваются вничью.