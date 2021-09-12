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Ворскла - Десна. Анонс и прогноз на матч УПЛ 12.09.2021
Обе команды перед международной паузой потерпели болезненные поражения
Фото: ФК Ворскла/Автор неизвестен
"Ворскла" (Полтава) - "Десна" (Чернигов)
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12 сентября. Полтава. Стадион: "Ворскла". Начало в 19:30
Главный арбитр - Сергей Бойко
Ассистенты: Виталий Сухин и Александр Павлинов
Арбитр ВАР - Евгений Арановский
Ассистент ВАР - Сергей Приступа
Трансляция на ТВ - "Футбол 2"
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"Ворскла": кадровые новости и ориентировочный состав
В последние недели полтавчане немного расширили свою обойму, подписав в середину поля Винента Тилля, а также добавив конкуренции Степанюку в атаке с форвардом Рангелем. Как минимум первого из них есть смысл ожидать в старте, если он уже в оптимальной форме после тренировок с "Ворсклой" в течение двух недель. По остальном именам в старте хозяев скажем классическое - ротация не ожидается.
Ориентировочный состав "Ворсклы" (слева - направо): Ризнык - Бондаренко, Тамм, Чеснаков - Якубу, О.Тилль, В.Тилль, Пердута - Кане, Степанюк, Скляр.
"Десна": кадровые новости и ориентировочный состав
После поражения "Мариуполю" черниговчане отпустили свободными агентами всех защитников. Какие будут выводы по итогам фиаско "Вересу"? Новостей о кадровой ротации помимо подписания центрбека Ковтуна практически не было. И если Алексей уже в кондициях после двух месяцев без контракта, то кого-то из пары Селин-Цымбалюк в обороне должен будет заменить. Скорее всего первого - таким образом можно будет оценить его капоэйру в своей штрафной в игре с народным клубом, которая привела к назначению пенальти.
Ориентировочный состав "Десны" (слева - направо): Литовка - Картушов, Ковтун, Цымбалюк, Завийский - Домбровский, Арвеладзе - Болбат, Тотовицкий, Калитвинцев - Будковский.
Статистика команд
В матче с "Зарёй" в предыдущем туре хотелось бы увидеть от команды Юрия Максимова большего, однако полтавчане по делу проиграли. Победы над "Металлистом 1925", "Рухом", "Львовом" - это всё хорошо. Но в игре с прямым конкурентом за место в еврокубки "зелёно-белые" показали очень слабую игру. Сегодня будет ещё одно испытание, по итогам которого можно будет поговорить об уровне коллектива.
Со скрипом, но всё же "северяне" побеждали на старте чемпионата и удерживали единоличное первое место после четырёх туров. Поражение "Динамо" стало логичным и ожидаемым. А вот футбол против "Вереса" в первом тайме противостояния - это тайна века. "Северяне" горели 0:4 уже к перерыву, игра ещё и в родных стенах. Это был очень серьёзный удар.
Турнирная таблица
Ничья "Зари" во Львове, а также поражение "Днепра-1" в Киеве оставляют обеим командам шансы завершить текущий тур на четвёртой позиции. Для этого нужно побеждать в очном матче. "Десна" в случае своего триумфа сможет обойти ещё и "Александрию", которая в пятницу обыграла "Ингулец". В случае поражения падение по ступеням таблицы для обоих будет не существенным: практически все главные конкуренты полтавско-черниговского дуэта в нынешнем туре уже сыграли, поэтому каждая команда максимум потеряет по одной строчке.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|5
|Десна
|6
|4
|0
|2
|9-10
|-1
|12
|7
|Ворскла
|6
|3
|2
|1
|11-5
|+6
|11
Личные встречи
Из пяти матчей соперников в 90-х "Ворскла" выиграла пять. После этого в истории отношений команд была пауза практически в два десятилетия, а в 2010-х встречи снова стали регулярными. В новой эре побед "Десны" стало больше: из пяти крайних поединков "северяне" уступили только в одном, отдав полтавчанам путёвку в полуфинал Кубка-2019/20. Того самого, когда команда Юрия Максимова добралась до финала, уступив там в безумной серии пенальти "Динамо".
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч "Ворскла" - "Десна"
В этой паре уверенным нельзя быть ни в чём. И "Ворскла", и "Десна" играют по настроению, выдавая то абсолютно провальные матчи, то показывая футбол на уровне претендента на третье место. Рискну предположить, что соперники обменяются голами, а итоговый результат будет 1:1 - классический счёт для УПЛ, когда одна команда забьёт, а вторая найдёт свой момент в атаке, отыгравшись, после чего все будут довольны, что не проиграли.
Ставка: обе забьют за 1.7
Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша
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