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ЛНЗ - Ингулец. Анонс и прогноз матча кубка Украины на 22 сентября 2021
"Казаки" тестируют второлиговый коллектив
Фото: ФК Ингулец
Кубковые соревнования всегда хороши тем, что дают возможность командам из низших дивизионов попробовать свои силы в играх против элитных коллективов. И пусть чаще всего эти попытки заканчиваются поражением, для многих клубов это хороший опыт и шанс показать свои амбиции на деле. Для подтверждения можно взять тот же "Ингулец", который в свое время сотворил большую сенсацию, выйдя в финал кубка страны в статусе клуба Первой лиги. Теперь команда Лавриненко - боец УПЛ, который в эту среду примет экзамен у второлигового "ЛНЗ". Есть ли шансы у амбициозного клуба из Черкасс? Давайте разбираться.
"ЛНЗ" 15:00 "Ингулец"
Кубок Украины, 1/16 финала
22 сентября, Черкассы, стадион "Черкассы-Арена"
Арбитр: О.Деревинский
Трансляция: YouTube "Футбол 1/2/3"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
"ЛНЗ":
Краткая справка. ФК "ЛНЗ" - клуб из Черкасс, основанный в 2006-м году. Победитель последнего чемпионата среди аматоров и действующий участник второй лиги. Сейчас коллектив идет на втором месте в своем дивизионе, лишь дважды потеряв очки в девяти турах - поражение "Левому Берегу" и ничья с "Мункачем".
Но все это сухие факты. Многие могли запомнить клуб "ЛНЗ" за необычную презентацию своей формы, когда в пшеничном поле выездной комплект рекламировала красивая леди.
Что касается стартового состава, то с большой долей вероятности, Юрий Бакалов выпустит сильнейших, используя привычную схему с пятью защитниками. В составе "ЛНЗ" хватает игроков, которые имеют опыт игры в УПЛ.
Ориентировочный состав: Попович - Голиков, Лопыренок, Сафонов, Тарасенко, Норенков - Снижко, Евдокимов, Сторчоус, Бобко - Галенко
"Ингулец":
Для коллектива Лавриненко нынешний сезон складывается непросто. "Казаки" тяжеловато стартовали в УПЛ, однако после этого выдали ряд неплохих матчей, а далее наступил очередной спад. В двух последних встречах "Ингулец" проиграл "Александрии" и "Колосу", что откинуло их на 11-е место в таблице. Возможно, победа в кубке добавит положительных эмоций, которых пока что не хватает.
Если "ЛНЗ" должен будет выйти основой, то Сергей Лавриненко, по нашему мнению, освежит стартовый состав некоторыми игроками резерва. Прогнозируем, что в центре обороны появятся Павлов и Поспелов, Мельничук закроет левый фланг, а Майкл Гопей подменит Ситало, который постоянно играет в старте. Не исключаем выход кипера Малыша.
Ориентировочный состав: Малыш - Асмелаш, Поспелов, Павлов, Мельничук - Шишка, Коробенко - Головкин, Коваленко, Плохотнюк - Гопей
Путь в кубке Украины
Если "Ингулец", как и большая часть остальных клубов УПЛ, будет только стартовать в нынешнем розыгрыше кубка страны, то "ЛНЗ" уже оставил позади себя некоторых оппонентов. В рамках второго отборочного раунда представители Черкасс обыграли "Кремень" (1:0), после этого прошли "Олимпик" (2:1). Можно сказать, что "ЛНЗ" стал грозой для клубов Первой лиги.
Последние результаты команд
"ЛНЗ":
Вторая лига, 9-й тур, 17.09.2021
"Мункач" - "ЛНЗ" 1:1
Вторая лига, 8-й тур, 11.09.2021
"ЛНЗ" - "Чернигов" 1:0
Вторая лига, 7-й тур, 05.09.2021
"Чайка" - "ЛНЗ" 0:4
Кубок Украины, 1/32 финала, 31.08.2021
"ЛНЗ" - "Олимпик" 2:1
Вторая лига, 6-й тур, 05.09.2021
"ЛНЗ" - "Карпаты" 1:0
"Ингулец":
УПЛ, 8-й тур, 18.09.2021
"Ингулец" - "Колос" 0:2
УПЛ, 7-й тур, 18.09.2021
"Александрия" - "Ингулец" 1:0
УПЛ, 6-й тур, 28.08.2021
"Ингулец" - "Мариуполь" 3:0
УПЛ, 5-й тур, 23.08.2021
"Львов" - "Ингулец" 1:2
УПЛ, 4-й тур, 18.08.2021
"Ингулец" - "Динамо" 1:1
"ЛНЗ" - "Ингулец": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "ЛНЗ" - "Ингулец" от UA-Football
Победа "Ингульца" 3:1. Вряд ли Сергей Лавриненко будет ставить нынешний розыгрыш кубка превыше УПЛ, однако даже с наполовину резервным составом у "казаков" куда больше шансов пройти дальше. Они уже второй год играют в элите, набив там свои шишки, которые помогли набраться нужного опыта. Да, в матче с "ЛНЗ" придется играть первым номером, что у "Ингульца" получается не всегда, но свое преимущество в классе они должны доказать на поле, выбив амбициозный "ЛНЗ" из кубка, дав им возможность сосредоточиться на главной цели - выход в Первую лигу.
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