Александрия - Мариуполь. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 25.09.2021

На прошлой неделе обе команды проходили испытания грандами. Правда, обстоятельства были кардинально противоположными. "Александрии" едва не удалось зацепиться за почетную ничью с "Динамо", "Мариуполь" безапелляционно проиграл "Шахтера", при этом Остап Маркевич даже заявил, что это была "не его команда". Теперь тренер азовцев может рассчитывать на всех лучших в своем распоряжении и попытаться дать бой команде, которая довольно неожиданно на старте сезона продемонстрировала потенциал, достаточный для борьбы за попадание по крайней мере в первую пятерку. "Александрия" отлично чувствует себя в противостоянии с командами из верхней части турнирной таблицы, но подопечным Юрия Гуры не менее важно уметь набирать очки с соперниками, которые уступают в классе. "Мариуполь", хоть и находится внизу турнирной таблицы, своей недавней победой над "Колосом" доказал, что способен разрушать планы записных фаворитов.

Украинская Премьер-лига. девятый тур

25 сентября. Александрия. Стадион "Ника"

Арбитр - Денис Шурман

"Александрия" 14:00 "Мариуполь"

Телетрансляция - Футбол 2

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Новости и составы команд

"Александрия":

После поражения от "Динамо" александрийцы встречались в Кубке Украины с "Таврией" и победили 3:1. Понятно, что Юрий Гура проводил частичную ротацию, дав возможность отдохнуть ключевым игрокам. В игре с "Мариуполем" тренер вернется к тому варианту основы, который зачастую использует в поединках УПЛ. В центре защиты перед Билыком будут играть Мельник и Дубра, Мирошниченко и Цуриков закроют фланги. Кирюханцев, который может составить конкуренцию на правом фланге, не сыграет из-за дисквалификации.

Сергей Рыбалка не воспользовался своим шансом закрепиться в основе и умудрился в противостоянии с крымчанами заработать красную. Поэтому в опорной зоне снова будет играть Калюжный и Дрышлюк, хотя есть небольшой шанс, что с первых минут сыграет Демченко. На флангах полузащиты будут Третьяков и Гринь, под единым форвардом, которого в последнее время играет Одарюк, сыграет Ковалец.

Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Мельник, Дубра, Цуриков - Калюжный, Дрышлюк - Гринь, Ковалец, Третьяков - Одарюк

"Мариуполь":

Уже "своей" командой Остап Маркевич не без проблем прошел "Волынь" в 1/16 финала Кубка. При этом азовцам пришлось играть 120 минут на тяжелом поле луцкого "Авангарда" под дождем, да еще и пережить стресс в серии пенальти. Не удивимся, если по некоторым позициям тренер "Мариуполя" изменит основных исполнителей. Интересно, увидим ли мы в заявке новичков - на неделе азовский клуб объявил о подписании контракта с двумя легионерами - хорватом Петером Босанчичем и северомакедонцем Стефаном Спировским.

В любом случае, вряд ли Маркевич рискнет сразу же выставить их в составе на "Александрию". В ворота должен вернуться Кудрик, в распоряжении Турбаевского будет Кубок. На флангах сыграют Стасюк и Драмбаев, в центре юного Удода может заменить Меличенко, вместе с которым сыграет Мампаси. Мишнев и Чех - основные в центре поля. Оптимальная группа атаки - Топалов, Очеретько, Кащук и Кулаков. Хотя с первых минут могут выйти Холод или Вьюнник.

Ориентировочный состав: Кудрик - Стасюк, Мампаси, Меличенко, Драмбаев - Чех, Мишньов - Кащук, Очеретько, Топалов - Кулаков

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Статистика противостояния

Начиная с 1996-го года "Александрия" и "Мариуполь" сыграли между собой 21 матч. Статистика почти равная - семь раз побеждали александрийцы, восемь раз сильнее были азовцы, еще шесть поединков закончились ничьей. Общий счет 27:30 в пользу "Мариуполь". В прошлом сезоне "Александрия" выиграла оба матча, на своем поле со счетом 4:1, что является крупнейшей победой александрийцев в противостоянии. Интересен тот факт, что из шести ничьих пять закончились со счетом 1:1.

Положение в турнирной таблице

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 8 7 1 0 23-2 +21 22 2 Шахтер 8 6 1 1 19-4 +15 19 3 Ворскла 9 5 3 1 16-7 +9 18 4 Десна 8 5 1 2 12-12 0 16 5 СК Днепр-1 8 5 1 2 13-8 +5 16 6 ФК Александрия 8 4 2 2 8-6 +2 14 7 Заря 8 4 2 2 16-9 +7 14 8 Верес 8 3 2 3 8-8 0 11 9 Рух 8 2 2 4 6-10 -4 8 10 Колос 8 2 2 4 5-13 -8 8 11 Ингулец 8 2 1 5 8-14 -6 7 12 Металлист 1925 8 2 1 5 6-12 -6 7 13 ФК Минай 7 1 3 3 5-9 -4 6 14 Черноморец 8 1 2 5 9-21 -12 5 15 ФК Мариуполь 8 1 1 6 11-21 -10 4 16 ФК Львов 8 0 3 5 4-13 -9 3

Результаты последних матчей

"Александрия"

22.09. КУ. "Таврия" - "Александрия" 1: 3

18.09. УПЛ. "Динамо" - "Александрия" 1: 0

10.09. УПЛ. "Александрия" - "Ингулец" 1: 0

27.08. УПЛ. "Черноморец" - "Александрия" 2: 2

22.08. УПЛ. "Колос" - "Александрия" 0: 1

"Мариуполь"

22.09. КУ. "Волынь" - "Мариуполь" 0: 0 (пен. 5: 6)

18.09. УПЛ. "Мариуполь" - "Шахтер" 0: 5

12.09. УПЛ. "Колос" - "Мариуполь" 1: 3

28.08. УПЛ. "Ингулец" - "Мариуполь" 3: 0

22.08. УПЛ. "Мариуполь" - "Заря" 3: 4

Котировки букмекеров

Прогноз на матч "Александрия" - "Мариуполь"

Если бы не кубковый матч против "Волыни" и долгие переезды, можно было бы утверждать, что "Мариуполь" готов преподнести сюрприз. Но "Александрия" будет более свежей и хорошо мотивированной после киевской неудачи. Сейчас в распоряжении Юрия Гуры есть команда, которая способна добывать спокойную и комфортную победу в противостоянии с соперником, который еще ни разу в текущем чемпионате не играл на ноль. К слову, если хотите себя перестраховать, можно попробовать ставку на то, что "Мариуполь" обязательно пропустит в этом поединке.