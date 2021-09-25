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Александрия - Мариуполь. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 25.09.2021
Чего ждать от матча украинской Премьер-лиги Александрия - Мариуполь, суббота, 25 Сентября 2021
фото - ФК Олександрія
На прошлой неделе обе команды проходили испытания грандами. Правда, обстоятельства были кардинально противоположными. "Александрии" едва не удалось зацепиться за почетную ничью с "Динамо", "Мариуполь" безапелляционно проиграл "Шахтера", при этом Остап Маркевич даже заявил, что это была "не его команда". Теперь тренер азовцев может рассчитывать на всех лучших в своем распоряжении и попытаться дать бой команде, которая довольно неожиданно на старте сезона продемонстрировала потенциал, достаточный для борьбы за попадание по крайней мере в первую пятерку. "Александрия" отлично чувствует себя в противостоянии с командами из верхней части турнирной таблицы, но подопечным Юрия Гуры не менее важно уметь набирать очки с соперниками, которые уступают в классе. "Мариуполь", хоть и находится внизу турнирной таблицы, своей недавней победой над "Колосом" доказал, что способен разрушать планы записных фаворитов.
Украинская Премьер-лига. девятый тур
25 сентября. Александрия. Стадион "Ника"
Арбитр - Денис Шурман
"Александрия" 14:00 "Мариуполь"
Телетрансляция - Футбол 2
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Новости и составы команд
"Александрия":
После поражения от "Динамо" александрийцы встречались в Кубке Украины с "Таврией" и победили 3:1. Понятно, что Юрий Гура проводил частичную ротацию, дав возможность отдохнуть ключевым игрокам. В игре с "Мариуполем" тренер вернется к тому варианту основы, который зачастую использует в поединках УПЛ. В центре защиты перед Билыком будут играть Мельник и Дубра, Мирошниченко и Цуриков закроют фланги. Кирюханцев, который может составить конкуренцию на правом фланге, не сыграет из-за дисквалификации.
Сергей Рыбалка не воспользовался своим шансом закрепиться в основе и умудрился в противостоянии с крымчанами заработать красную. Поэтому в опорной зоне снова будет играть Калюжный и Дрышлюк, хотя есть небольшой шанс, что с первых минут сыграет Демченко. На флангах полузащиты будут Третьяков и Гринь, под единым форвардом, которого в последнее время играет Одарюк, сыграет Ковалец.
Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Мельник, Дубра, Цуриков - Калюжный, Дрышлюк - Гринь, Ковалец, Третьяков - Одарюк
"Мариуполь":
Уже "своей" командой Остап Маркевич не без проблем прошел "Волынь" в 1/16 финала Кубка. При этом азовцам пришлось играть 120 минут на тяжелом поле луцкого "Авангарда" под дождем, да еще и пережить стресс в серии пенальти. Не удивимся, если по некоторым позициям тренер "Мариуполя" изменит основных исполнителей. Интересно, увидим ли мы в заявке новичков - на неделе азовский клуб объявил о подписании контракта с двумя легионерами - хорватом Петером Босанчичем и северомакедонцем Стефаном Спировским.
В любом случае, вряд ли Маркевич рискнет сразу же выставить их в составе на "Александрию". В ворота должен вернуться Кудрик, в распоряжении Турбаевского будет Кубок. На флангах сыграют Стасюк и Драмбаев, в центре юного Удода может заменить Меличенко, вместе с которым сыграет Мампаси. Мишнев и Чех - основные в центре поля. Оптимальная группа атаки - Топалов, Очеретько, Кащук и Кулаков. Хотя с первых минут могут выйти Холод или Вьюнник.
Ориентировочный состав: Кудрик - Стасюк, Мампаси, Меличенко, Драмбаев - Чех, Мишньов - Кащук, Очеретько, Топалов - Кулаков
Статистика противостояния
Начиная с 1996-го года "Александрия" и "Мариуполь" сыграли между собой 21 матч. Статистика почти равная - семь раз побеждали александрийцы, восемь раз сильнее были азовцы, еще шесть поединков закончились ничьей. Общий счет 27:30 в пользу "Мариуполь". В прошлом сезоне "Александрия" выиграла оба матча, на своем поле со счетом 4:1, что является крупнейшей победой александрийцев в противостоянии. Интересен тот факт, что из шести ничьих пять закончились со счетом 1:1.
Положение в турнирной таблице
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Динамо
|8
|7
|1
|0
|23-2
|+21
|22
|2
|Шахтер
|8
|6
|1
|1
|19-4
|+15
|19
|3
|Ворскла
|9
|5
|3
|1
|16-7
|+9
|18
|4
|Десна
|8
|5
|1
|2
|12-12
|0
|16
|5
|СК Днепр-1
|8
|5
|1
|2
|13-8
|+5
|16
|6
|ФК Александрия
|8
|4
|2
|2
|8-6
|+2
|14
|7
|Заря
|8
|4
|2
|2
|16-9
|+7
|14
|8
|Верес
|8
|3
|2
|3
|8-8
|0
|11
|9
|Рух
|8
|2
|2
|4
|6-10
|-4
|8
|10
|Колос
|8
|2
|2
|4
|5-13
|-8
|8
|11
|Ингулец
|8
|2
|1
|5
|8-14
|-6
|7
|12
|Металлист 1925
|8
|2
|1
|5
|6-12
|-6
|7
|13
|ФК Минай
|7
|1
|3
|3
|5-9
|-4
|6
|14
|Черноморец
|8
|1
|2
|5
|9-21
|-12
|5
|15
|ФК Мариуполь
|8
|1
|1
|6
|11-21
|-10
|4
|16
|ФК Львов
|8
|0
|3
|5
|4-13
|-9
|3
Результаты последних матчей
"Александрия"
- 22.09. КУ. "Таврия" - "Александрия" 1: 3
- 18.09. УПЛ. "Динамо" - "Александрия" 1: 0
- 10.09. УПЛ. "Александрия" - "Ингулец" 1: 0
- 27.08. УПЛ. "Черноморец" - "Александрия" 2: 2
- 22.08. УПЛ. "Колос" - "Александрия" 0: 1
"Мариуполь"
- 22.09. КУ. "Волынь" - "Мариуполь" 0: 0 (пен. 5: 6)
- 18.09. УПЛ. "Мариуполь" - "Шахтер" 0: 5
- 12.09. УПЛ. "Колос" - "Мариуполь" 1: 3
- 28.08. УПЛ. "Ингулец" - "Мариуполь" 3: 0
- 22.08. УПЛ. "Мариуполь" - "Заря" 3: 4
Котировки букмекеров
Прогноз на матч "Александрия" - "Мариуполь"
Если бы не кубковый матч против "Волыни" и долгие переезды, можно было бы утверждать, что "Мариуполь" готов преподнести сюрприз. Но "Александрия" будет более свежей и хорошо мотивированной после киевской неудачи. Сейчас в распоряжении Юрия Гуры есть команда, которая способна добывать спокойную и комфортную победу в противостоянии с соперником, который еще ни разу в текущем чемпионате не играл на ноль. К слову, если хотите себя перестраховать, можно попробовать ставку на то, что "Мариуполь" обязательно пропустит в этом поединке.
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