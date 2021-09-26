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Минай - Львов. Анонc и прогноз на матч

Украина
(1 голосов)

Чего ждать от матча Минай - Львов, чемпионат Украины, 26 сентября 2021

Минай - Львов. Анонc и прогноз на матч

фото - ФК Минай

UA-Футбол
Новина українською

"Если не сейчас, то когда?!" - таков лозунг обеих команд перед матчем девятого тура. Пока "Львов" выглядит главным претендентом на вылет, но и закарпатская команда убежала недалеко. Собственно, поражение в этом поединке затянет "Минай" в неприятный процесс выяснения - "кто худший", а три полученные очки вознесут в ранг середняка, а на девятом месте и психология выстраивается совершенно иначе. Поэтому на кону не просто победа в рядовом матче, а возможность изменить свой статус.

Украинская Премьер-лига. девятый тур
26 сентября. Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр - Дмитрий Панчишин

"Минай" 14:00 "Львов"

Телетрансляция - Футбол 1
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>

Последние новости и склады

"Минай":

Команда Василия Кобина на неделе сенсационно уступила "Альянсу" в Кубке Украины, таким образом ее серия без побед растянулась уже на семь матчей. Проиграть представителю Первой лиги - в этом нет ничего такого, но "Минай" вел 2:0, а затем пропустил три мяча в ответ. Настроения это не добавляет, пусть даже поражения потерпел далеко не основной состав.

Василий Кобин продолжает чередовать матчи, в которых использует тактику то с тремя, то с двумя центральными защитниками. Предположим, что на этот раз перед Даниилом Кучером выйдут трое - Лиховидько, Горин и Семенко. В таком случае фланги будут отданы на откуп Гончару и Синегубу. В центре поля наверняка будет Хахлев, который в Сумах играл только последние десять минут, а вот его партнером станет либо Петрусенко, либо Месхи.

Атака - самая большая кадровая проблема "Миная" сейчас. Селезнев еще дисквалифицирован за свой жест в Полтаве, Ахмедзаде был травмирован. Остается Вишневский, он сыграет на острие, чуть ниже ему будет помогать Билоног и, возможно, Кобак, который отметился забитым голом в игре с "Альянсом". Впрочем, 19-летнего вингера могут заменить Байдал, Коваленко или даже Кныш.

Ориентировочный состав: Кучер - Гончар, Горин, Семенко, Лиховидько, Синегуб - Кобак, Петрусенко, Хахлев, Белоног - Вишневский

"Львов":

У львовян наоборот наметилась положительная динамика. После ничьей с "Металлистом 1925" они победили "Горняк-Спорт" в Кубке. После катастрофического старта этот успех был крайне важным для подопечных Олега Дулуба в контексте повышения веры в собственные силы. Не зря белорусский тренер выставлял на игру вполне себе основной состав.

Сегодня стоит ожидать в основе тех же исполнителей, которые выходили с первых минут на поле в Горишних Плавнях. Ильющенков сыграет в воротах, Романчук и Махмутовичу сформируют пару центрбеков, Грисьо и Якимец будут закрывать фланги. В центре поля кулак формируют Брикнер, Довгий и Политыло, хотя не стоит исключать и выхода хорвата Чирьяка. Эрнест и Шина готовы атаковать с флангов, а на острие ждем Нича.

Ориентировочный состав: Ильющенков - Грисьо, Романчук, Махмутовичу, Якимец - Брикнер, Длинный, Политыло - Шина, Нич, Эрнест

Статистика противостояния

"Минай" и "Львов" сыграли между собой три официальных матча. В позапрошлом сезоне закарпатцы победили в 1/8 финала Кубка 2:0, будучи еще представителем Первой лиги. А в прошлом чемпионате дважды сильнее был уже "Львов" - в Ужгороде было зафиксировано его победу 1:2, на своем поле хватило одного забитого мяча от Алексея Довгого.

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Последние пять матчей

"Минай"

  • 23.09. КУ. "Альянс" - "Минай" 3: 2
  • 19.09. УПЛ. "Ворскла" - "Минай" 2: 0
  • 12.09. УПЛ. "Минай" - "Черноморец" 2: 2
  • 29.08. УПЛ. "Минай" - "Шахтер" 1: 1
  • 21.08. УПЛ. "Верес" - "Минай" 1: 0

"Львов"

  • 23.09. КУ. "Горняк-Спорт" - "Львов" 0: 2
  • 19.09. УПЛ. "Львов" - "Металлист 1925" 0: 0
  • 13.09. УПЛ. "Верес" - "Львов" 1: 0
  • 29.08. УПЛ. "Рух" - "Львов" 1: 0
  • 23.08. УПЛ. "Львов" - "Ингулец" 1: 2

Турнирное положение

# Команда И В Н П М РМ О
9 Рух 9 2 2 5 6-12 -6 8
10 Колос 8 2 2 4 5-13 -8 8
11 Ингулец 8 2 1 5 8-14 -6 7
12 Металлист 1925 8 2 1 5 6-12 -6 7
13 ФК Минай 7 1 3 3 5-9 -4 6
14 Черноморец 8 1 2 5 9-21 -12 5
15 ФК Мариуполь 9 1 1 7 12-23 -11 4
16 ФК Львов 8 0 3 5 4-13 -9 3

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Прогноз на матч "Минай" - "Львов"

Найти фаворита в этом матче весьма непросто. Скорее всего, им станет команда, которой удастся отдать сопернику мяч. Хотя центр поля у Дулуба за счет опыта Политыло и Довгого выглядит интереснее, впрочем, вряд ли белорусский специалист захочет играть первым номером, скорее будет рассчитывать на ошибку не идеальной обороны соперника и стандарты, которые принесли успех в Кубке. Что не вызывает сомнений, так это то, что обе команды вряд ли порадуют зрителей большим количеством мячей, если ставить на тотал, то лучше на меньше.

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В статье: Василий Кобин ФК Львов Олег Дулуб ФК Минай Прогнозы
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