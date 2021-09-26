Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай - Львов. Анонc и прогноз на матч
Чего ждать от матча Минай - Львов, чемпионат Украины, 26 сентября 2021
фото - ФК Минай
"Если не сейчас, то когда?!" - таков лозунг обеих команд перед матчем девятого тура. Пока "Львов" выглядит главным претендентом на вылет, но и закарпатская команда убежала недалеко. Собственно, поражение в этом поединке затянет "Минай" в неприятный процесс выяснения - "кто худший", а три полученные очки вознесут в ранг середняка, а на девятом месте и психология выстраивается совершенно иначе. Поэтому на кону не просто победа в рядовом матче, а возможность изменить свой статус.
Украинская Премьер-лига. девятый тур
26 сентября. Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр - Дмитрий Панчишин
"Минай" 14:00 "Львов"
Телетрансляция - Футбол 1
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>
Последние новости и склады
"Минай":
Команда Василия Кобина на неделе сенсационно уступила "Альянсу" в Кубке Украины, таким образом ее серия без побед растянулась уже на семь матчей. Проиграть представителю Первой лиги - в этом нет ничего такого, но "Минай" вел 2:0, а затем пропустил три мяча в ответ. Настроения это не добавляет, пусть даже поражения потерпел далеко не основной состав.
Василий Кобин продолжает чередовать матчи, в которых использует тактику то с тремя, то с двумя центральными защитниками. Предположим, что на этот раз перед Даниилом Кучером выйдут трое - Лиховидько, Горин и Семенко. В таком случае фланги будут отданы на откуп Гончару и Синегубу. В центре поля наверняка будет Хахлев, который в Сумах играл только последние десять минут, а вот его партнером станет либо Петрусенко, либо Месхи.
Атака - самая большая кадровая проблема "Миная" сейчас. Селезнев еще дисквалифицирован за свой жест в Полтаве, Ахмедзаде был травмирован. Остается Вишневский, он сыграет на острие, чуть ниже ему будет помогать Билоног и, возможно, Кобак, который отметился забитым голом в игре с "Альянсом". Впрочем, 19-летнего вингера могут заменить Байдал, Коваленко или даже Кныш.
Ориентировочный состав: Кучер - Гончар, Горин, Семенко, Лиховидько, Синегуб - Кобак, Петрусенко, Хахлев, Белоног - Вишневский
"Львов":
У львовян наоборот наметилась положительная динамика. После ничьей с "Металлистом 1925" они победили "Горняк-Спорт" в Кубке. После катастрофического старта этот успех был крайне важным для подопечных Олега Дулуба в контексте повышения веры в собственные силы. Не зря белорусский тренер выставлял на игру вполне себе основной состав.
Сегодня стоит ожидать в основе тех же исполнителей, которые выходили с первых минут на поле в Горишних Плавнях. Ильющенков сыграет в воротах, Романчук и Махмутовичу сформируют пару центрбеков, Грисьо и Якимец будут закрывать фланги. В центре поля кулак формируют Брикнер, Довгий и Политыло, хотя не стоит исключать и выхода хорвата Чирьяка. Эрнест и Шина готовы атаковать с флангов, а на острие ждем Нича.
Ориентировочный состав: Ильющенков - Грисьо, Романчук, Махмутовичу, Якимец - Брикнер, Длинный, Политыло - Шина, Нич, Эрнест
Статистика противостояния
"Минай" и "Львов" сыграли между собой три официальных матча. В позапрошлом сезоне закарпатцы победили в 1/8 финала Кубка 2:0, будучи еще представителем Первой лиги. А в прошлом чемпионате дважды сильнее был уже "Львов" - в Ужгороде было зафиксировано его победу 1:2, на своем поле хватило одного забитого мяча от Алексея Довгого.
Последние пять матчей
"Минай"
- 23.09. КУ. "Альянс" - "Минай" 3: 2
- 19.09. УПЛ. "Ворскла" - "Минай" 2: 0
- 12.09. УПЛ. "Минай" - "Черноморец" 2: 2
- 29.08. УПЛ. "Минай" - "Шахтер" 1: 1
- 21.08. УПЛ. "Верес" - "Минай" 1: 0
"Львов"
- 23.09. КУ. "Горняк-Спорт" - "Львов" 0: 2
- 19.09. УПЛ. "Львов" - "Металлист 1925" 0: 0
- 13.09. УПЛ. "Верес" - "Львов" 1: 0
- 29.08. УПЛ. "Рух" - "Львов" 1: 0
- 23.08. УПЛ. "Львов" - "Ингулец" 1: 2
Турнирное положение
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|9
|Рух
|9
|2
|2
|5
|6-12
|-6
|8
|10
|Колос
|8
|2
|2
|4
|5-13
|-8
|8
|11
|Ингулец
|8
|2
|1
|5
|8-14
|-6
|7
|12
|Металлист 1925
|8
|2
|1
|5
|6-12
|-6
|7
|13
|ФК Минай
|7
|1
|3
|3
|5-9
|-4
|6
|14
|Черноморец
|8
|1
|2
|5
|9-21
|-12
|5
|15
|ФК Мариуполь
|9
|1
|1
|7
|12-23
|-11
|4
|16
|ФК Львов
|8
|0
|3
|5
|4-13
|-9
|3
Котировки букмекеров
Прогноз на матч "Минай" - "Львов"
Найти фаворита в этом матче весьма непросто. Скорее всего, им станет команда, которой удастся отдать сопернику мяч. Хотя центр поля у Дулуба за счет опыта Политыло и Довгого выглядит интереснее, впрочем, вряд ли белорусский специалист захочет играть первым номером, скорее будет рассчитывать на ошибку не идеальной обороны соперника и стандарты, которые принесли успех в Кубке. Что не вызывает сомнений, так это то, что обе команды вряд ли порадуют зрителей большим количеством мячей, если ставить на тотал, то лучше на меньше.
Популярное сейчас
- Яремчук - лучший игрок матча с участием Бенфики
- Интер - Аталанта 2:2. Обзор матча и видео голов
- Малиновский - лучший игрок матча Интер - Аталанта по версии WhoScored
- Колос - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24 сентября 2021
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО