Рух - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 31.10.2021

"Александрия" нравится. Уже нужно говорить не о хорошем старте команды Юрия Гуры, а о хорошем первом круге. По-спортивному агрессивная и сыгранная команда идет недалеко от зоны еврокубков, стыдя тех скептиков, которые прогнозировали упадок после ухода Владимира Шарана.

"Рух" отстает ненамного (семь очков с матчем в запасе), но заслуживает гораздо меньше комплиментов. Во Львове продолжается перестройка, однако штрихпунктирные линии очертаний все никак не обретут четкость. "Рух" – команда не для вылета из УПЛ, но и не команда, способная украсить чемпионат. Посмотрим, как будет дальше.

УПЛ. 13-й тур. 31.10.2021

Львов. Стадион "Арена Львов"

Арбитр в поле – Владимир Новохатний

"Рух" 17:00 "Александрия"

Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-футбол >>> | видеотрансляция – ТК "Футбол 1"

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"Рух"

На неделе "Рух" вылетел из Кубка Украины от "Зари". Неприятностей добавляет тот факт, что львовяне проиграли только в овертаймах, потратив немало как физических, так и эмоциональных сил. А силы команде Кучука против интенсивной "Александрии" понадобятся.

"Рух" отходит от прагматизма, который был с Федиком, но еще не выработал системности. Пропускать дома дважды от "Миная" – это очень плохой знак. Плохой чертой является также отсутствие стабильности. Примечательно, что результаты матчей с участием "Руха" тасуются так же активно, как и фамилии в стартовом составе команды Кучука. Спрогнозировать его основную обойму очень непросто. С учетом ковидных проблем – и подавно.

Ориентировочный состав: Бандура – ​​Гагун, Стаменкович, Билый, Мысык – Карасюк, Мартынюк, Таллес – Притула, Кузык – Кондраков

"Александрия"

"Александрия", в отличие от "Руха", в четвертьфинал Кубка Украины прошла. Да еще и сделала это в очень эффектном стиле, забив пять голов непростому "Металлисту 1925". Этот результат хорошо характеризует команду Юрия Гуры – агрессивная, собранная, сыгранная и голодная к победам. И готовая сражаться против обстоятельств.

Последнее касается, прежде всего, кадровых проблем, связанных с отсутствием Кирилла Ковальца и Сергея Гриня. К этому добавляется дисквалификация Кирилла Дришлюка, который на сегодня является ведущим игроком коллектива. Возможно, именно кадровые проблемы делают "Александрию" не таким явным фаворитом в глазах букмекеров, как это должно было быть.

Ориентировочный состав: Билык – Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков – Рыбалка, Калюжный, Кожушко – Третьяков, Кирюханцев – Спинелли

"Рух" - "Александрия". Статистика личных встреч

Два матча предыдущего чемпионата остаются единственной страницей в этом противостоянии. У "Александрии", учитывая результаты, есть должок перед болельщиками и соперником. Ведь она взяла с "Рух" только одно очко, а ему отдала четыре. Это должно мотивировать.

"Рух" - "Александрия". Последние матчи команд

"Рух" – нестабильная команда. Победы 3:0 и 2:0, поражение 0:2, ничья 2:2 – все это набор результатов за последние пять поединков. Болезненно было проигрывать в Кубке "Зари", но также неприятным оказался и результат последнего упл-овского матча – 2:2 с "Минаем". И это еще удалось не проиграть благодаря ошибке чужого голкипера и рикошета от защитника.

"Александрия" впервые в сезоне забила более трех за матч. Пострадал "Металлист 1925", который был вытолкан за пределы четвертьфинала Кубка. В последнем матче чемпионата "Александрия" завоевала ничью 1:1, но по игре наработала на что-то большее. Для борьбы за высокие позиции реализовывать свои шансы нужно так, как в Харькове несколько дней назад.

"Рух" - "Александрия". Турнирное положение команд

Семь очков между командами – это совсем не пропасть. К тому же у "Руха" есть матч в запасе. Но игра, которую демонстрируют коллективы, свидетельствует, что львовяне сейчас выжимают максимум из возможного, а "Александрия" даже где-то недобирает. Победа поможет львовянам еще больше нарастить преимуществом над зоной вылета, а александрийцам очки нужны для продолжения погони за топ-5.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 5 СК Днепр-1 12 7 1 4 16-14 +2 22 0 6 ФК Александрия 12 5 4 3 12-10 +2 19 0 7 Верес 13 5 4 4 12-12 0 19 0 8 Металлист 1925 12 6 1 5 15-14 +1 19 0 9 Десна 13 5 3 5 15-21 -6 18 0 10 Рух 11 3 3 5 10-14 -4 12 0 11 Колос 11 3 2 6 7-17 -10 11 0 12 Ингулец 12 2 3 7 9-22 -13 9 0

"Рух" - "Александрия". Ставка и коэффициенты

"Рух" - "Александрия". Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Александрии" 1:0. Можно ожидать игры с позиции силы от "Александрии", но вряд ли будет много голов. "Рух" Кучука не любит рисковать и предпочтет разрушение креативу. Но желание играть надежно еще не гарантирует эту надежность. "Минай" неделю назад осветил все проблемы львовян с организацией игры, так что будет шанс и у "Александрии". Команда Гуры достаточно крепкая, чтобы этим воспользоваться.