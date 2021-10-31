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Рух - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 31.10.2021
Рух - Александрия: Прогноз и анонс матча ⋉ 31.10.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
"Александрия" нравится. Уже нужно говорить не о хорошем старте команды Юрия Гуры, а о хорошем первом круге. По-спортивному агрессивная и сыгранная команда идет недалеко от зоны еврокубков, стыдя тех скептиков, которые прогнозировали упадок после ухода Владимира Шарана.
"Рух" отстает ненамного (семь очков с матчем в запасе), но заслуживает гораздо меньше комплиментов. Во Львове продолжается перестройка, однако штрихпунктирные линии очертаний все никак не обретут четкость. "Рух" – команда не для вылета из УПЛ, но и не команда, способная украсить чемпионат. Посмотрим, как будет дальше.
УПЛ. 13-й тур. 31.10.2021
Львов. Стадион "Арена Львов"
Арбитр в поле – Владимир Новохатний
"Рух" 17:00 "Александрия"
Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-футбол >>> | видеотрансляция – ТК "Футбол 1"
"Рух"
На неделе "Рух" вылетел из Кубка Украины от "Зари". Неприятностей добавляет тот факт, что львовяне проиграли только в овертаймах, потратив немало как физических, так и эмоциональных сил. А силы команде Кучука против интенсивной "Александрии" понадобятся.
"Рух" отходит от прагматизма, который был с Федиком, но еще не выработал системности. Пропускать дома дважды от "Миная" – это очень плохой знак. Плохой чертой является также отсутствие стабильности. Примечательно, что результаты матчей с участием "Руха" тасуются так же активно, как и фамилии в стартовом составе команды Кучука. Спрогнозировать его основную обойму очень непросто. С учетом ковидных проблем – и подавно.
Ориентировочный состав: Бандура – Гагун, Стаменкович, Билый, Мысык – Карасюк, Мартынюк, Таллес – Притула, Кузык – Кондраков
"Александрия"
"Александрия", в отличие от "Руха", в четвертьфинал Кубка Украины прошла. Да еще и сделала это в очень эффектном стиле, забив пять голов непростому "Металлисту 1925". Этот результат хорошо характеризует команду Юрия Гуры – агрессивная, собранная, сыгранная и голодная к победам. И готовая сражаться против обстоятельств.
Последнее касается, прежде всего, кадровых проблем, связанных с отсутствием Кирилла Ковальца и Сергея Гриня. К этому добавляется дисквалификация Кирилла Дришлюка, который на сегодня является ведущим игроком коллектива. Возможно, именно кадровые проблемы делают "Александрию" не таким явным фаворитом в глазах букмекеров, как это должно было быть.
Ориентировочный состав: Билык – Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков – Рыбалка, Калюжный, Кожушко – Третьяков, Кирюханцев – Спинелли
"Рух" - "Александрия". Статистика личных встреч
Два матча предыдущего чемпионата остаются единственной страницей в этом противостоянии. У "Александрии", учитывая результаты, есть должок перед болельщиками и соперником. Ведь она взяла с "Рух" только одно очко, а ему отдала четыре. Это должно мотивировать.
"Рух" - "Александрия". Последние матчи команд
"Рух" – нестабильная команда. Победы 3:0 и 2:0, поражение 0:2, ничья 2:2 – все это набор результатов за последние пять поединков. Болезненно было проигрывать в Кубке "Зари", но также неприятным оказался и результат последнего упл-овского матча – 2:2 с "Минаем". И это еще удалось не проиграть благодаря ошибке чужого голкипера и рикошета от защитника.
"Александрия" впервые в сезоне забила более трех за матч. Пострадал "Металлист 1925", который был вытолкан за пределы четвертьфинала Кубка. В последнем матче чемпионата "Александрия" завоевала ничью 1:1, но по игре наработала на что-то большее. Для борьбы за высокие позиции реализовывать свои шансы нужно так, как в Харькове несколько дней назад.
"Рух" - "Александрия". Турнирное положение команд
Семь очков между командами – это совсем не пропасть. К тому же у "Руха" есть матч в запасе. Но игра, которую демонстрируют коллективы, свидетельствует, что львовяне сейчас выжимают максимум из возможного, а "Александрия" даже где-то недобирает. Победа поможет львовянам еще больше нарастить преимуществом над зоной вылета, а александрийцам очки нужны для продолжения погони за топ-5.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|5
|СК Днепр-1
|12
|7
|1
|4
|16-14
|+2
|22
|0
|6
|ФК Александрия
|12
|5
|4
|3
|12-10
|+2
|19
|0
|7
|Верес
|13
|5
|4
|4
|12-12
|0
|19
|0
|8
|Металлист 1925
|12
|6
|1
|5
|15-14
|+1
|19
|0
|9
|Десна
|13
|5
|3
|5
|15-21
|-6
|18
|0
|10
|Рух
|11
|3
|3
|5
|10-14
|-4
|12
|0
|11
|Колос
|11
|3
|2
|6
|7-17
|-10
|11
|0
|12
|Ингулец
|12
|2
|3
|7
|9-22
|-13
|9
|0
"Рух" - "Александрия". Ставка и коэффициенты
"Рух" - "Александрия". Прогноз на матч от UA-Football
Победа "Александрии" 1:0. Можно ожидать игры с позиции силы от "Александрии", но вряд ли будет много голов. "Рух" Кучука не любит рисковать и предпочтет разрушение креативу. Но желание играть надежно еще не гарантирует эту надежность. "Минай" неделю назад осветил все проблемы львовян с организацией игры, так что будет шанс и у "Александрии". Команда Гуры достаточно крепкая, чтобы этим воспользоваться.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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