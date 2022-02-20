Динамо - РФШ. Анонс и прогноз на контрольный матч 21.02.2022

"Динамо" (Киев, Украина) - РФШ (Рига, Латвия)

Контрольный матч

21 февраля. Турция. Анталия. Mardan Stasium. Начало в 11:00

Трансляция - "Динамо Киев ТВ"

Текстовая трансляция - UA-Футбол

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"Динамо"

Последние спарринги "динамовцев", прямо скажем, не вдохновляют. В предыдущих играх получалось вытаскивать матчи хотя бы за счёт своих лидеров, но против "Пахтакора" не хватило и этого. В придачу зачем-то половина команды в первом тайме ввязалась в споры с арбитром и соперником, поэтому футбола не было вообще. "Наша команда старалась, но соперник попался хороший. На этих сборах соперников такого уровня ещё не было. Мы не проиграли, и это хорошо", - говорил после игры один из ассистентов тренера Олег Гусев.

К слову, Гусев сказал и ещё одну важную фразу, о которой общественности клуб не сообщал: "У нас есть проблемы с составом, многие болеют". Каких-то конкретных имён специалист не раскрыл. В открытых источниках была только информация о ковиде Шапаренко, который, впрочем, уже вернулся в общую группу. В любом случае, новость о возможных потерях настораживает: полтора месяца подготовки, а за неделю до первого матча в УПЛ выпасть из тонуса.

Сразу же после этой игры киевляне возвращаются в Украину. У игроков будет немного времени на отдых, а в ближайшую субботу состоится поединок против "Ингульца". Уже в рамках УПЛ.

РФШ

Этот проект стартовал со ставкой на молодых игроков, но в какой-то момент, похоже, решили двигаться в сторону трофеев. На данный момент практически половина всех футболистов в первой команде - легионеры. Например, этой зимой клуб уже подписал литовца Узелу, нигерийца Исраэля, ивуарийца Диоманде, россиянина Галкина и белоруса Шестюка. Впрочем, результат есть, и это главное. В прошлом сезоне (в Латвии всё ещё играют по системе "весна-осень") РФШ оформил дубль, выиграв впервые в истории чемпионат, а также во второй раз - Кубок страны.

Во время текущих сборов рижане уже провели два спарринга, а в понедельник сыграют ещё две игры. Турецкие сборы для РФШ начались с ничьих: миром разошлись с московским "Динамо" и владикавказской "Аланией". В первый день новой недели помимо спарринга с киевским "Динамо" после обеда запланирована ещё контрольная игра с дублем московского "Спартака".

Sestā treniņu diena ???????? Turcijā. Visa fotogalerija ???? https://t.co/9PQHAvBcfm.



???? Edgars Vērpe / RFS pic.twitter.com/4HjzNmikBC — Futbola klubs RFS (@RFSDaily) February 16, 2022

В составе РФШ нет игроков с украинским гражданством, но есть персона, которая очень хорошо знакома украинскому в целом и киевскому болельщику в частности. Должность генерального директора клуба занимает Марис Верпаковскис. В прошлом лучший бомбардир в истории сборной Латвии провёл порядка полусотни игр за киевское "Динамо" и больше запомнился постоянными арендами.

Прогноз на матч "Динамо" - РФШ

После просмотра последних очень вязких матчей от киевлян тяжело даётся прогноз на возможную победу команды Луческу в понедельник. Тем не менее, для "динамовцев" это финал сборов и было бы неплохо накануне возобновления чемпионата было бы неплохо порадовать себя хорошей и красивой победой. К тому же, у РФШ до официальной части сезона на две недели больше, поэтому латыши вряд ли будут в своих лучших кондициях.

Ставка: "Динамо" с форой -1