АЕК Ларнака - Днепр-1. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 25 августа 2022

Неделю назад "Днепр-1", вместе со своим наставником Александром Кучером, дебютировал в еврокубках. И получилось, говоря честно, так себе. Итоговый счет 1:2 против кипрского "АЕКа", с одной стороны, не перечёркивает шансы на выход в группу ЛЕ. С другой стороны, к игре украинского коллектива, особенно в первом тайме, осталось немало вопросов. Киприоты уже доказали свою силу в играх против "Партизана" и "Мидтьюлланда", подходя к матчу четверга в статусе фаворита. Есть ли свои аргументы у "Днепра-1"?

"АЕК" 19:00 "Днепр-1"

Лига Европы, плей-офф отбора. 2-й матч

25 августа, Ларнака, "АЕК арена"

Трансляция: телеканал "2+2"

Арбитр: Д.Масса

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Последние новости и составы

"АЕК":

Как и "Днепр-1", "желто-зеленые" еще не дебютировали в новом сезоне местного первенства, правда в отличие от украинцев, успели провести в отборе пять поединков. Если в ЛЧ не удалось пройти "Мидтьюлланд" в серии пенальти, то проход сербского "Партизана" - весомое достижение. На выходных команда Хосе Луис Ольтры сыграет в первом туре родного чемпионата, однако, судя по настрою, их основная задача на ближайший период - выход в группу Лиги Европы.

Αύριο ονειρευόμαστε όλοι μαζί???? pic.twitter.com/etLzK98mqM — AEK Larnaca (@AEKLARNACA) August 24, 2022

Учитывая, что "АЕК" отдыхал целую неделю перед ответным матчем, мы не ждем изменений в составе хозяев. Большинство исполнителей, особенно атакующей линии, здорово проявили себя в прошлый четверг, не заставив тренера в себе сомневаться. Ожидаем повторение стартовой 11-ки.

Ориентировочный состав: Тумбас - Росалес, Миличевич, Гонсалес, Энглезу - Ойер, Густаву - Фараж, Альтман, Дьюрчо - Лопеш

"Днепр-1":

Первый еврокубковый блин у днепрян вышел комом. Коллектив Кучера очень сыро смотрелся на протяжении всего первого тайма, допустив несколько грубых ошибок у своих владений. Все это вылилось в счет 0:2, и даже неплохой второй тайм не сумел выровнять ни счет, ни впечатление. Да, гол Сватка пришелся к месту и оставляет шансы на проход в следующий раунд, правда для этого наставнику придется внести немало корректив. Как минимум, что касается игры у своих ворот.

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Сарапий в своем еврокубковом дебюте наиграл на удаление, оставив оголенной опорную зону днепрян на игру на Кипре. Вероятно, его место по позиции займет Бабенко. Нельзя не отметить выход Громова на замену в прошлый четверг, который сумел качественно освежить игру в атаке. Вероятно на этот раз он появится в старте, где займет позицию "десятки", отправив на скамейку Когута. Немалые вопросы вызывала игра правого защитника, однако травма Лучкевича не оставляет Кучеру выбора - универсальный Танчик во втором матче выйдет с первых минут.

Ориентировочный состав: Велеф - Танчик, Адамюк, Сваток, Бузанелло - Бабенко, Пихаленок - Пурита, Громов, Бланко - Довбик

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Путь в квалификации

Как мы уже говорили выше, "Днепр-1" на прошлой неделе только начал свой еврокубковый путь в сезоне. "АЕК" же успел вылететь от "Митьюлланда" во втором квалификационном раунде ЛЧ (2:2, 4:5 п), а после прошел "Партизан" в третьем раунде ЛЕ (4:3). Победитель пары "Днепр-1" - "АЕК" получит право играть в группе Лиги Европы, в то время как проигравший пополнит список участников Лиги Конференций.

Статистика команд

"АЕК":

"Днепр-1":

Очные встречи

"АЕК" - "Днепр-1": трансляция матча

Трансляция матча В эфире АЕК - Дніпро-1 Смотреть трансляцию

"АЕК" - "Днепр-1": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "АЕК" - "Днепр-1" от UA-Football

Ничья 1:1. Первая игра не дала каких-то поводов для серьезного оптимизма, но мы постараемся найти то светлое, что все-таки было, поставив на ничью в будущем противостоянии. Днепряне неплохо провели второй тайм и даже смогли создать несколько весьма опасных моментов. Самая большая проблема команды - отсутствие серьезного опыта. У игроков "Днепра-1" была излишняя мотивация, которую Кучер не смог контролировать и это перетекло в глупые погрешности в обороне. Если наставник исправит данный фактор, то украинская команда будет иметь все шансы увезти из Кипра ничью. Правда на большее сильно рассчитывать не приходится.